Винисиус стал послом доброй воли ЮНЕСКО за обеспечение доступа к образованию в Бразилии: «Он образец для подражания для целого поколения»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал послом доброй воли ЮНЕСКО.

Напомним, летом 2023 года Винисиус возглавил специальный комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

Сегодня 23-летний футболист сборной Бразилии стал послом доброй воли ЮНЕСКО, учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле посетила тренировочный центр « » и вручила Винисиусу официальное письмо о его назначении на новый пост. Игрока отметили в связи с инициативой о доступном образовании в Бразилии.

« не только исключительный футболист. Он также убежденный сторонник равных возможностей в сфере образования в Бразилии.

Он образец для подражания для целого поколения. ЮНЕСКО гордится тем, что сегодня он стал одним из послов доброй воли», – сказала Азуле.

Отмечается, что игрок « » в последние годы работал над обеспечением доступа к образованию для всех молодых людей Бразилии. В 2021 году он основал Instituto Viní.Jr, чтобы помочь бразильским детям и подросткам из неблагополучных районов вернуться в школу и получать образование.

Это второй случай в истории ЮНЕСКО, когда бразильский футболист стал послом доброй воли. До Винисиуса эту роль исполнял .

Фото: unesco.org