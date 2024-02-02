Винисиус стал послом доброй воли ЮНЕСКО за обеспечение доступа к образованию в Бразилии: «Он образец для подражания для целого поколения»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал послом доброй воли ЮНЕСКО.
Напомним, летом 2023 года Винисиус возглавил специальный комитет ФИФА по борьбе с расизмом.
Сегодня 23-летний футболист сборной Бразилии стал послом доброй воли ЮНЕСКО, учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле посетила тренировочный центр «Реала» и вручила Винисиусу официальное письмо о его назначении на новый пост. Игрока отметили в связи с инициативой о доступном образовании в Бразилии.
«Винисиус Жуниор не только исключительный футболист. Он также убежденный сторонник равных возможностей в сфере образования в Бразилии.
Он образец для подражания для целого поколения. ЮНЕСКО гордится тем, что сегодня он стал одним из послов доброй воли», – сказала Азуле.
Отмечается, что игрок «Мадрида» в последние годы работал над обеспечением доступа к образованию для всех молодых людей Бразилии. В 2021 году он основал Instituto Viní.Jr, чтобы помочь бразильским детям и подросткам из неблагополучных районов вернуться в школу и получать образование.
Это второй случай в истории ЮНЕСКО, когда бразильский футболист стал послом доброй воли. До Винисиуса эту роль исполнял Пеле.
Фото: unesco.org
Так работать минусами, неустанно, аврально....
Это смешно, все знают это вы, и посол Бразилии в России.
Хоть один из вас вышел и сказал, что да, мы любим Винисиуса, но назначать его послом ЮНЕСКО подрывает уважение организации и так далее...
Вот почему болельщики Реала воспринимаются как неадекваты.
Быть болельщиком Реала не означает быть быдлом, но вы против этого утверждения всеми силами...
Так терять самоуважение нельзя.
Мы так понимаем, Винисиус образец для Вас?
Так выходит.
А он мерзкий провокатор...всего лишь.
Вот так работают в ЮНЕСКО.
Так и работают в ООН.
Отсюда много проблем.