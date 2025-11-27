Вратарь «Махачкалы» Волк о ВАР: «Что мы по пять минут смотрим каждый раз? Непонятные эмоциональные качели, в итоге гол подтверждают – на фиг оно нужно тогда? Засчитывайте, да и все»

Вратарь «Динамо» Махачкала Волк о ВАР: что мы по 5 минут смотрим каждый раз?.

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк раскритиковал судей за долгую работу с ВАР.

В среду махачкалинцы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России проиграли ЦСКА (1:2, 4:5 пен.). Главным арбитром матча был Артем Чистяков.

– Есть ли вопросы к судье по второму голу ЦСКА? Пересматривали ли потом эпизод? Был ли там офсайд, на ваш взгляд?

– Без понятия вообще, неинтересно. Не смотрел, не знаю.

Но не понимаю, что там судья смотрит так долго? Ну что там такого непонятного так много времени? Если бы передо мной был телефон в этот момент, то было бы попроще разобраться, мне кажется. Возможно, я не прав, и это просто мнение в воздух.

Просто мне непонятно, что мы смотрим по пять минут каждый раз? Мне это не нравится. Тогда на фиг оно нужно? Засчитывайте гол – да и все, будем дальше играть. А тут они смотрят пять минут, идут непонятные эмоциональные качели, и в итоге он подтверждает гол… Ну спасибо! Тогда чего мы ждали? – сказал Волк.