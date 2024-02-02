СКА выиграл у ЦСКА все 6 матчей в сезоне КХЛ

СКА выиграл все шесть матчей у ЦСКА в регулярном чемпионате.

Команда под руководством одержала победу со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата .

СКА выиграл у 6 из 6 матчей в нынешнем чемпионате.

Ранее СКА побеждал ЦСКА со счетом 2:0, 6:2, 2:1, 3:2 и 5:1.

СКА находится на первой позиции в таблице Западной конференции (81 балл в 58 матчах), ЦСКА – на шестой (65 очков в 58 играх).