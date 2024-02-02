СКА выиграл у ЦСКА все 6 матчей в сезоне КХЛ

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА выиграл все шесть матчей у ЦСКА в регулярном чемпионате.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА выиграл у ЦСКА 6 из 6 матчей в нынешнем чемпионате.

Ранее СКА побеждал ЦСКА со счетом 2:0, 6:2, 2:1, 3:2 и 5:1.

СКА находится на первой позиции в таблице Западной конференции (81 балл в 58 матчах), ЦСКА – на шестой (65 очков в 58 играх).

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Максим Седов
Ну все.. Сейчас у Ротена опять словесный "понос" начнётся... Интересно про "систему" вспомнит?
пока только у вас начался...и видимо не только словесный, но и самый натуральный
+22
-8
+14
По закону больших чисел в следующих 6-7 играх между СКА и ЦСКА последний должен зацепить 4 победы. )
+9
-4
+5
Отличный матч.
+10
-5
+5
Шо, опять?
+6
-3
+3
Ответ sakho
Плотников вообще быстро соображать перестал. Столько моментов запорол!
Напомни, когда он соображал вообще?!
+4
-1
+3
В трудной борьбе СКА опять победил!!! Уважуха всей команде и тренерскому штабу!!!
+7
-4
+3
А ведь будут говорить знатоки хоккея, что Федотов тренер... Дальше продолжать не буду. 6-0...
+4
-2
+2
Ответ KapitanSPARTAK
Назови хоть одну серию где было 4:0 🤣🤣🤣🤣
2016 год — финал конференции.
+2
0
+2
Красивые и убедительные цифры
+9
-7
+2
Молодцы! Я и представить не мог в начале сезона, что такой расклад будет😄 ЦСКА не унывать! Пересечëмся в ПО, надеюсь.
+3
-1
+2
Ответ sakho
Плотников вообще быстро соображать перестал. Столько моментов запорол!
А он никогда быстро и не соображал... Почему его из СКА убрали, не задумывались...
+3
-1
+2
Ответ Rumov
А ведь будут говорить знатоки хоккея, что Федотов тренер... Дальше продолжать не буду. 6-0...
Федотов - тренер? Федотов - кипер вообще-то. А Фёдоров - обладатель 2 Кубков Гагарина. Если он - не тренер, то кто тренер?
+1
0
+1
Ответ KapitanSPARTAK
С 6тью великими победами в этом сезоне над питерскими, это уже не переплюнуть! красавцы!
Регулярка - это разогрев, если ты не знал.
Но ска могут гордиться своими кубками континента. )
+1
0
+1
Ответ Kenmc
Не к добру
Всё будет рОвно. Маятник и в обратную сторону может качнуться.
+1
0
+1
Ответ Rumov
А ведь будут говорить знатоки хоккея, что Федотов тренер... Дальше продолжать не буду. 6-0...
Точно Федотов? Или знатоки хоккея о футбольном тренере будут говорить?
+1
0
+1
Смешно будет, если в финале КГ встретятся. СКА с победой!
+1
0
+1
Где 5, там и 6. Пофиг уже. Главное, чтобы в ПО должок вернули. С процентами.
+3
-2
+1
Ответ Сергей Гришин
А в плей-офф 4-0 сольют, как обычно🤣🤣🤣
Комментарий удален пользователем
Ответ wfhm777
Смешно будет, если в финале КГ встретятся. СКА с победой!
А ты уверен, что до финала дойдете?
0
0
0
Ответ Russ Ivan
Ромина психика не выдержит, он посыпется от взлетевшей шишки, в этом слабость Ска в ПО...
Благо у нас проблем нет, мы всегда кубок забираем, хотя в этом году 71 наверно помешает забрать нам очередной кубок(((
+1
-1
0
Ответ Evgeniy Pinchuk
А он никогда быстро и не соображал... Почему его из СКА убрали, не задумывались...
Из СКА его убрали потому что он не согласился на понижение зарплаты перед сезоном, когда ввели потолок зарплат. Хороший игрок. Полезный. Хорошо, что он в ЦСКА играет.
0
0
0
Ответ wfhm777
Смешно будет, если в финале КГ встретятся. СКА с победой!
и 10-0 по тогам сезона будет
0
0
0
Ответ Evgeniy Pinchuk
Открыта благотворительная акция по раздаче платочков вытирать слёзы. Это уже даже не Аргентина - Ямайка...
Может стоит плофф дождаться? Сколько Вашингтон рекордов в регулярных сезонах ставил?
0
0
0
Ответ Валерий Сергеевич
А ты уверен, что до финала дойдете?
А кто по твоему дойдёт до финала?
0
0
0
Ответ Игорь Белашов
Комментарий удален модератором
слёзы утри, потом пиши чушь всякую
0
0
0
Ответ vzi
2016 год — финал конференции.
С 6тью великими победами в этом сезоне над питерскими, это уже не переплюнуть! красавцы!
0
0
0
Плотников вообще быстро соображать перестал. Столько моментов запорол!
+1
-1
0
Ответ Сергей Гришин
А в плей-офф 4-0 сольют, как обычно🤣🤣🤣
Назови хоть одну серию где было 4:0 🤣🤣🤣🤣
+5
-5
0
Ответ Максим Седов
Ну все.. Сейчас у Ротена опять словесный "понос" начнётся... Интересно про "систему" вспомнит?
Система не работает?
0
0
0
Безвольная игра, понятия о чести нет, одно слово наемники...
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий