СКА выиграл у ЦСКА все 6 матчей в сезоне КХЛ
СКА выиграл все шесть матчей у ЦСКА в регулярном чемпионате.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
СКА выиграл у ЦСКА 6 из 6 матчей в нынешнем чемпионате.
Ранее СКА побеждал ЦСКА со счетом 2:0, 6:2, 2:1, 3:2 и 5:1.
СКА находится на первой позиции в таблице Западной конференции (81 балл в 58 матчах), ЦСКА – на шестой (65 очков в 58 играх).
Но ска могут гордиться своими кубками континента. )