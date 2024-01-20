«Рома» выиграла 1-й матч после увольнения Моуринью – c «Вероной». Фанаты вывесили баннеры с благодарностью Жозе: «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался»
«Рома» выиграла первый матч после увольнения Жозе Моуринью.
Под руководством Даниэле Де Росси «волки» одолели «Верону» в 21-м туре Серии А – 2:1.
Для римлян это вторая победа за последние семь игр в чемпионате.
Болельщики во время игры разместили на трибунах баннеры со словами благодарности в адрес Моуринью.
«Ты защищал нашу «Рому» и привел нас к победе... Вечная слава Жозе Моуринью!», «Спасибо Жозе – одному из нас», «Быть с тобой на одной стороне было привилегией», «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался. Спасибо, Жозе», «Есть память, у которой нет контрактов» – такими были слова, адресованные португальцу.
Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; East News/Filippo MONTEFORTE/AFP
Далее «Рома» встретится с «Салернитаной» – это произойдет 29 января.
«Рома» Моуринью играла в смирительных рубашках. Но заслужил ли он отставку?
хитрые боссы уволили Жозе перед играми с командами со дна.
посмотрим как дальше будет идти Рома.
Так что популизмом сейчас занимаешься именно ты.
Миллионы фанатов Челси ему даже МЮ и Тоттенхэм простили. Жозе можно многое простить за его страсть к игре.