«Рома» выиграла 1-й матч после увольнения Моуринью – c «Вероной». Фанаты вывесили баннеры с благодарностью Жозе: «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался»

«Рома» выиграла первый матч после увольнения Жозе Моуринью.

Под руководством «волки» одолели «Верону» в 21-м туре Серии А – 2:1.

Для римлян это вторая победа за последние семь игр в чемпионате.

Болельщики во время игры разместили на трибунах баннеры со словами благодарности в адрес Моуринью.

«Ты защищал нашу «Рому» и привел нас к победе... Вечная слава !», «Спасибо Жозе – одному из нас», «Быть с тобой на одной стороне было привилегией», «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался. Спасибо, Жозе», «Есть память, у которой нет контрактов» – такими были слова, адресованные португальцу.

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; East News/Filippo MONTEFORTE/AFP

Далее «Рома» встретится с «Салернитаной» – это произойдет 29 января.

«Рома» Моуринью играла в смирительных рубашках. Но заслужил ли он отставку?