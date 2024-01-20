«Рома» выиграла 1-й матч после увольнения Моуринью – c «Вероной». Фанаты вывесили баннеры с благодарностью Жозе: «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался»

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Верона Футбол

«Рома» выиграла первый матч после увольнения Жозе Моуринью.

Под руководством Даниэле Де Росси «волки» одолели «Верону» в 21-м туре Серии А – 2:1.

Для римлян это вторая победа за последние семь игр в чемпионате.

Болельщики во время игры разместили на трибунах баннеры со словами благодарности в адрес Моуринью.

«Ты защищал нашу «Рому» и привел нас к победе... Вечная слава Жозе Моуринью!», «Спасибо Жозе – одному из нас», «Быть с тобой на одной стороне было привилегией», «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался. Спасибо, Жозе», «Есть память, у которой нет контрактов» – такими были слова, адресованные португальцу.

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; East News/Filippo MONTEFORTE/AFP

Далее «Рома» встретится с «Салернитаной» – это произойдет 29 января.

«Рома» Моуринью играла в смирительных рубашках. Но заслужил ли он отставку?

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37 комментариев
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Любовь болельщиков важнее, чем все контракты. Потому и Особенный
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Такие слова просто так не скажут!💪
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Вот и ответ фанатов. Жозе навсегда в истории клуба.
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отличная акция! не часто увидишь,что уходящего тренера не винили во всех грехах. Уважение фанатам!
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Жозе любят фанаты всех команд, где он тренировал, на самом деле.
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Гениальный ход руководителей, что сказать. Уволить тренера после Милана, Юве и Лацио, чтобы новый мог спокойненько сделать себе старт на Вероне и Салернитане.
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Что не говори, а Жозе очень любили на Олимпико, да и заполняемость стадиона говорит об этом.
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Он не сдался. Был готов работать в любой ситуации и с любым составом (а он объективно был не очень). Спасибо за Еврокубок ❤️
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Но ведь хейтеры Жозе сказали, что Моуринью токсик, а Рома наконец-то освободилась из под его гнета, чего там все фанаты ждали.
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Отличные у Ромы фаны.
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Ответ Korotkov R.A.
Гениальный ход руководителей, что сказать. Уволить тренера после Милана, Юве и Лацио, чтобы новый мог спокойненько сделать себе старт на Вероне и Салернитане.
До увольнения прямо перед финалом, чтоб не дай бог не выиграл все равно не дотягивает. Американские ремейки всегда слабее.
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Молодцы какие, благодарные, наверняка старина Жозе растрогался после такой милоты 😇
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Удачно еще как уволили, перед играми с командами со дна таблицы, чтобы показать, что и без Жозе выигрывать могут.
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Фанатам Ромы 👏👏👏
хитрые боссы уволили Жозе перед играми с командами со дна.
посмотрим как дальше будет идти Рома.
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Фанаты всегда чувствуют, какой тренер по-настоящему болеет делом, а кто обычный наемник. Зря Моура уволили, владельцы еще пожалеют о нем
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браво 👏 👏 👏
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Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Он взял еврокубок и в ещё одном финале проиграл по пенальти.
Так что популизмом сейчас занимаешься именно ты.
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достойно
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У Жозе были проблемы только с фанатами МЮ, остальных он покорил.

Миллионы фанатов Челси ему даже МЮ и Тоттенхэм простили. Жозе можно многое простить за его страсть к игре.
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quello speciale 👍
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Зря Моуринью уволили. Поднялся вой, бросили Де Росси под танк. Я надеюсь Фридкины контролируют ситуацию. По игре хороший первый тайм, плохой второй. Верона могла увезти ничью. Какие выводы можно сделать по работе Де Росси? Никаких. Де Росси терпения и удачи.
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Любовь фанатов-лучшая награда!
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а ведь какие-то дурачки и дальше будут утверждать, сидя в своем Урбпинске, что все болельщики Ромы мечтали об увольнении Моуринью)
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Что это у Ромы такие непутевые фанаты? Ну ничего, сейчас хейтеры Моуриньо объяснят им, что у них топ-состав, который должен был взять парочку скудетто, сбитый летчик играл в убожество, а ЛК- недотрофей уровня Интертото.
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Приход Даниле должен снизить градус. Надо поддержать капитана.
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Дело было не в Жозе, а в 2-3 трансферах, которых не хватило клубу для полной комплектации. Клубу нужны защитники.
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Ответ Madhamish
Какой Еврокубок? ЛЕ или ЛЧ? Вообще-то ди Маттео ЛЧ взял. Что не делает его хорошим топ-тренером. Все команды Маура отличались ублюдочной игрой. потому что переводчик никогда не умел непосредственно в футбол. Все, что он умеет - это залезть под кожу. Теперь это не канает. По результатам судят те, кто в самом футболе нихрена не понимает
Мостовой ты что-ли?
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Ответ stas82
Защищал от попадания в топ-4
По продвинутой статистике топ3 но исполнители подкачали
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