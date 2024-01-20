КХЛ. Московское «Динамо» примет минское, «Трактор» сыграет с «Сочи», «Лада» – с «Витязем»
Московское «Динамо» примет минское в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Трактор» сыграет с «Сочи», «Лада» – с «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 20 января, 13.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 15.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 20 января, 16.00, «Лада-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Хотелось бы увидеть, как команда отмажется за неудачу с Нефтехимиком. Не надо рассчитывать только на большинство. Хотелось бы посмотреть на голы в равных составах тоже.