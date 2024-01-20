КХЛ. Московское «Динамо» примет минское, «Трактор» сыграет с «Сочи», «Лада» – с «Витязем»

Теги Лада Витязь Трактор результаты матчей Динамо Минск КХЛ Динамо Сочи Хоккей

Московское «Динамо» примет минское в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Трактор» сыграет с «Сочи», «Лада» – с «Витязем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Динамо Минск
Дата проведения
20 января, 13.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Сочи
Дата проведения
20 января, 15.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Лада – Витязь
Дата проведения
20 января, 16.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

12 комментариев
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Удачного дерби.
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Комментарий удален модератором
Если сегодня московское Динамо выиграет , то обойдет СКА . Будет ли статья , что Динамо обошло команду Ротенберга СКА, как вчера ? У нас ведь еще игра в запасе . Или здесь только Ротенбергу дифирамбы поют ? Удачи на своем поле . Квартальнов может удивить, но надеюсь не сегодня
.
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Комментарий удален пользователем
Сегодня я опять планирую посетить арену Динамо имени Аркадия Чернышова.
Хотелось бы увидеть, как команда отмажется за неудачу с Нефтехимиком. Не надо рассчитывать только на большинство. Хотелось бы посмотреть на голы в равных составах тоже.
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Трактор вперёд верим ждём.
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Победы минчанам!✊🏻
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Ответ Xell
Сегодня за Сочи. Однозначно.
Подожди, скоро и Сочи с таким же заявлением выступит.)
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Ответ осетов - пилот болида смерти
ДиНамО хоть и 🕳️, но вряд ли пропустит семь шайб от Минска. Прогноз: 6:3 в пользу Динамо Минск
А чего не 10?)
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