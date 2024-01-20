«Сейчас мы заглянем в мужскую раздевалку. Голые есть?» Загитова записала влог с квалификации чемпионата России по прыжкам
Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с квалификации ЧР по прыжкам.
Олимпийская чемпионка пообщалась с Дмитрием Козловским, Александром Галлямовым, Аделией Петросян, Марком Кондратюком, Евгением Семененко, Петром Гуменником и другими фигуристами.
Сегодня на чемпионате России по прыжкам пройдут личные турниры.
Хватать за шею, дергать волосы на ногах спортсмена, лапать за голову, лезть в мужскую раздевалку.
А это заманивание в красную машину уже не просто раздражает, а вызывает отвращение.
Как было спокойно без нее на ЮКПК, а еще спокойнее на ЧЕ. И нате вам, самими собими вездесущая
Ну и про всякие дергания за руку, за головы и волосы туда же. Как мы помним, сама она отпихивала детей, которые пытались ее обнять..
Это точно. Каждый раз думаешь, что это все, хуже уже не будет, но она каждый раз находит новые пределы..
Но понравилось как Арсений сказал:"Главное, Льва обыграть". Это очень мило)
Ну и муссирование их отношений с Алисой это совсем лишнее. Они слишком малы для этого.
-Нет!
-Жаль..
😅
Про нарушение личных границ и туповатые шутки даже и говорить нечего, это кринж
Очень жаль, что Алине походу самой нравится выставлять себя в подобном свете, а не нагонять упущенное
Хотелось ее фразами написать, но не буду поддерживать безграмотность и невежество.