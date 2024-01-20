«Сейчас мы заглянем в мужскую раздевалку. Голые есть?» Загитова записала влог с квалификации чемпионата России по прыжкам

Теги сборная России Первый канал видео пары мужское катание женское катание Петр Гуменник Александр Галлямов Алина Загитова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Аделия Петросян Марк Кондратюк Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с квалификации ЧР по прыжкам.

Олимпийская чемпионка пообщалась с Дмитрием Козловским, Александром Галлямовым, Аделией Петросян, Марком Кондратюком, Евгением Семененко, Петром Гуменником и другими фигуристами.

Сегодня на чемпионате России по прыжкам пройдут личные турниры.

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83 комментария
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Мне кажется, даже если Загитова порнуху снимет, домохозяйки будут умиляться и рассказывать про её талант. Но один талант я не могу не отметить - это просто феноменальное умение постоянно выставлять себя недалекой, сколько там времени с предыдущего провала прошло, месяц-два?
+114
-17
+97
Загитова просто фейспалм. Ощущение, что она внешне растёт, а мозг лет на 15 остановился🤦🏼‍♀️
Хватать за шею, дергать волосы на ногах спортсмена, лапать за голову, лезть в мужскую раздевалку.
+78
-17
+61
У Ивлеевой достойная смена подрастает))
+57
-11
+46
Ответ Домоседов
Мне кажется, даже если Загитова порнуху снимет, домохозяйки будут умиляться и рассказывать про её талант. Но один талант я не могу не отметить - это просто феноменальное умение постоянно выставлять себя недалекой, сколько там времени с предыдущего провала прошло, месяц-два?
Боюсь, что даже если она снимет/снимется порнуху, то и там умудрится навалить кринжатины.
+50
-10
+40
Интересно,почему Загитова не соблюдает личные границы? Трогает всех,толкает,притягивает к себе,теребит. Вот если бы кто-то так брал у неё интервью-ей бы понравилась?
+47
-10
+37
Зачем она это делает? Зачем всех хватает удушающими? Поклонники аскрометной, можете объяснить? Когда ее девочка приобнять на автограф сессии хотела, родниковой душе это ой как не понравилось.
А это заманивание в красную машину уже не просто раздражает, а вызывает отвращение.
Как было спокойно без нее на ЮКПК, а еще спокойнее на ЧЕ. И нате вам, самими собими вездесущая
+57
-20
+37
Онлифанс все ближе
+46
-9
+37
Интересно, что когда она была фигуристкой она раздражалась когда журналисты задавали ей подобные вопросы как во влогах, а теперь она сама ко всем фигуристам лезет с такими же вопросами.
Ну и про всякие дергания за руку, за головы и волосы туда же. Как мы помним, сама она отпихивала детей, которые пытались ее обнять..
+41
-11
+30
Ответ Домоседов
Мне кажется, даже если Загитова порнуху снимет, домохозяйки будут умиляться и рассказывать про её талант. Но один талант я не могу не отметить - это просто феноменальное умение постоянно выставлять себя недалекой, сколько там времени с предыдущего провала прошло, месяц-два?
+100!)
Это точно. Каждый раз думаешь, что это все, хуже уже не будет, но она каждый раз находит новые пределы..
+39
-10
+29
Голые есть? А если найду?
+31
-4
+27
Мне только непонятен был вопрос Арсению, что у него тут соперников нет. Да тут одни соперники кругом.
Но понравилось как Арсений сказал:"Главное, Льва обыграть". Это очень мило)
Ну и муссирование их отношений с Алисой это совсем лишнее. Они слишком малы для этого.
+30
-4
+26
А еще смешно как она зашла в раздевалку и все явно были не рады ее там видеть. Видать уже всех достала
+35
-10
+25
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
Как лично вы относитесь к тому, что Алина заглянула в мужскую раздевалку и спросила, есть ли там голые?
+34
-11
+23
-Голых нет?
-Нет!
-Жаль..
😅
+25
-2
+23
Ответ Ливия
Загитова просто фейспалм. Ощущение, что она внешне растёт, а мозг лет на 15 остановился🤦🏼‍♀️ Хватать за шею, дергать волосы на ногах спортсмена, лапать за голову, лезть в мужскую раздевалку.
15-летние взрослее себя ведут
+30
-8
+22
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
это накрученные реакции позитив? и в телеге первого удаляется любая критика в ее сторону, даже конструктивная. Вам ли, шлемофанам, этого не знать
+25
-6
+19
Ответ Ливия
Загитова просто фейспалм. Ощущение, что она внешне растёт, а мозг лет на 15 остановился🤦🏼‍♀️ Хватать за шею, дергать волосы на ногах спортсмена, лапать за голову, лезть в мужскую раздевалку.
Если б её фанатки не забивали ей голову, что она такая гениальная во всём и не выбирали её лучшей ведущей, то она по другому себя вела.
+25
-7
+18
Ни стыда ни совести..
+31
-15
+16
Голые у Ивлеевой были. До сих пор оправдаться не могут)
+20
-6
+14
Все таки меня удивляет то, что человека с 51 баллом по русскому языку и нулевым прогрессом за 4 года в этой сфере деятельности зовут на крупные мероприятия главного федерального канала страны
Про нарушение личных границ и туповатые шутки даже и говорить нечего, это кринж
Очень жаль, что Алине походу самой нравится выставлять себя в подобном свете, а не нагонять упущенное
+28
-14
+14
"Не в ту дверь" не зайди, и Ротенберг потом не отмажет.
+28
-14
+14
Интересно, что бы сказали её болелы, если бы кто-то другой так себя вёл? Записали бы в ночные бабочки, к гадалке не ходи. А тут умиляются.
+22
-9
+13
Очередная порция кринжа подъехала 😂
+21
-9
+12
Хватание мальчишек за шею - это что? Удушающие приёмы?
+19
-7
+12
АЗ постоянно трогает , трясёт , спортсменов , профессионал , не зря боксом занималась ! И вечная тема про рост , хорошо не было в этот раз про цвет волос ))))
+20
-8
+12
Ответ SEVEN_
Я бы глянул с ней в главной роли😋
Ничего там интересного не будет кроме чувства собственного величия и в актерском мастерстве.
+12
-2
+10
Ответ Ливия
Загитова просто фейспалм. Ощущение, что она внешне растёт, а мозг лет на 15 остановился🤦🏼‍♀️ Хватать за шею, дергать волосы на ногах спортсмена, лапать за голову, лезть в мужскую раздевалку.
не 15, меньше
+12
-2
+10
Ответ Ливия
Загитова просто фейспалм. Ощущение, что она внешне растёт, а мозг лет на 15 остановился🤦🏼‍♀️ Хватать за шею, дергать волосы на ногах спортсмена, лапать за голову, лезть в мужскую раздевалку.
Арсения и Петю жалко.
+18
-9
+9
Ответ Хорошее Настроение
Комментарий удален модератором
даже если не выдёргивать ничего, ее влоги это нечто. Нечто неизбежное, от чего все в недоумении.
Хотелось ее фразами написать, но не буду поддерживать безграмотность и невежество.
+17
-8
+9
Любительница мужских раздевалок 🤣
+19
-10
+9
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