«Сейчас мы заглянем в мужскую раздевалку. Голые есть?» Загитова записала влог с квалификации чемпионата России по прыжкам

Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с квалификации ЧР по прыжкам.

Олимпийская чемпионка пообщалась с Дмитрием Козловским, , Аделией Петросян, , , и другими фигуристами.

Сегодня на чемпионате России по прыжкам пройдут личные турниры.