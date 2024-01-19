Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Сван, Карлссон, Бреннан, Андерссон, Хайди и Тириль Венг пробегут классический масс-старт на 20 км

20 января на этапе Кубка мира по лыжам в Оберхофе пройдет женский масс-старт.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Рози Бреннан (США)

3. Виктория Карл (Германия)

4. Хайди Венг (Норвегия)

5. Эбба Андерссон (Швеция)

6. Кертту Нисканен (Финляндия)

7. Эмма Рибом (Швеция)

8. Линн Сван (Швеция)

9. Фрида Карлссон (Швеция)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

14. Катарина Хенниг (Германия)

17. Йонна Сундлинг (Швеция)

18. Криста Пярмякоски (Финляндия)

20. Тириль Венг (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе