UFC 297: Стрикленд против дю Плесси, Евлоев подерется с Алленом

В ночь на 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир UFC 297. В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

Главный кард.

• Шон Стрикленд (28-5) – Дрикус дю Плесси (20-2);

• Ракель Пеннингтон (15-9) – Майра Буэно Сильва (10-2-1);

• Нил Мэгни (28-12) – Майк Мэлотт (10-1-1);

• Крис Кертис (30-10) – Марк-Андре Барио (16-6);

• Мовсар Евлоев (17-0) – Арнольд Аллен (19-2).

Прямую трансляцию турнира покажет канал «Матч ТВ». Начало в 06:00 по московскому времени.

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