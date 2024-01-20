UFC 297: Стрикленд против дю Плесси, Евлоев подерется с Алленом

Теги UFC MMA Ракель Пеннингтон Нил Мэгни Мовсар Евлоев Шон Стрикленд Арнольд Аллен Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир UFC 297. В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

Главный кард.

Шон Стрикленд (28-5) – Дрикус дю Плесси (20-2);

Ракель Пеннингтон (15-9) – Майра Буэно Сильва (10-2-1);

Нил Мэгни (28-12) – Майк Мэлотт (10-1-1);

• Крис Кертис (30-10) – Марк-Андре Барио (16-6);

Мовсар Евлоев (17-0) – Арнольд Аллен (19-2).

Прямую трансляцию турнира покажет канал «Матч ТВ». Начало в 06:00 по московскому времени.

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10 комментариев
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Победы Шону! Мужик отжигает, шоу должно продолжаться.
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очень слабый номерной турнир, у хардкора даже
последний стадионый турнир намного сильнее был
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Комментарий удален модератором
Евлоеву удачи! 👊💪
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Жаль что бой Аллена с Евлоевым открывает мейнкард, так бы подольше поспал)
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Ситуация не простая с точки зрения наследия и медиа то тут может выиграть как один так и другой и ни какой сенсации не будет. По идее деплюси должен измотать и заборонить Шона и забрать пояс , так же Шон может попасть 1 раз и де плюсам уснет . Тут может быть абсолютно любой результат ну кроме того что Шон задушит оппонента .
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Хоть Шон иногда лицемерит, но в этом вопросе он прав на 100%
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