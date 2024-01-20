«Арсенал» разнес «Кристал Пэлас» – 5:0. Мартинелли сделал дубль в концовке
«Арсенал» крупно обыграл «Кристал Пэлас» (5:0) в 21-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 января, 15.30, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 11 Габриэл, 2:0 – 37, автогол Хендерсон, 3:0 – 59 Троссард, 4:0 – 90 Мартинелли, 5:0 – 90 Мартинелли.
-
Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл (Кивер, 81), Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хавертц (Смит-Роу, 69), Троссард (Мартинелли, 69), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 81).
Как же он этого жаждет 😁
Думаю в ЛЧ с Порту будет идеальный момент 😏
Рамсдэйл не должен отчаиваться,будет шанс.