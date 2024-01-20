«Арсенал» разнес «Кристал Пэлас» – 5:0. Мартинелли сделал дубль в концовке

Теги премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас онлайны Футбол

«Арсенал» крупно обыграл «Кристал Пэлас» (5:0) в 21-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арсенал – Кристал Пэлас 5:0 (2:0, 3:0)
Дата проведения
20 января, 15.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Габриэл, 2:0 – 37, автогол Хендерсон, 3:0 – 59 Троссард, 4:0 – 90 Мартинелли, 5:0 – 90 Мартинелли.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл (Кивер, 81), Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хавертц (Смит-Роу, 69), Троссард (Мартинелли, 69), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 81).
Кристал ПэласХендерсон, Клайн (Ахамада, 76), Андерсен, Гехи (Томкинс, 87), Ричардс, Митчелл, Хьюз (Озо, 68), Лерма, Шлупп (Матеус Франса, 76), Эзе, Матета.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Родри
У Арсенала в 5 последних играх в АПЛ аж 3 поражения, ничья и только 1 победа, совсем не чемпионский ход, и даже Райс не помог
У Сити 3 ничьи и поражение. У всех бывают спады. Сезоне много игр.Надеюсь канониры набирают прежний ход. Так интереснее
+36
-2
+34
Ответ GibsonFlyingV
Думаете 2-й гол верно засчитали? Защитник Ричардс у Пэлас вообще мем какой-то, как-будто впервые на футбольное поле вышел и впервые партнеров увидел
Абсолютно. Уайт руками не хватал, сделал движение к вратарю, даже не глядя на него. Да, маленькая хитрость, но в ворота Арсенала засчитывали голы и с более явными нарушениями.
+13
0
+13
Отличная игра, отличный результат, очень нужные 3 очка. Поздравляю всех канониров!
+13
0
+13
COYG
+10
-1
+9
Ответ ман сити фейк
У Сити 3 ничьи и поражение. У всех бывают спады. Сезоне много игр.Надеюсь канониры набирают прежний ход. Так интереснее
Согласен
+8
0
+8
Готовьтесь к «сверхдоминации»
+8
-1
+7
С Троссаром хоть какое то разнообразие в атаке. Но заметно, что главное сегодня - выиграть. Все сегодня зажаты, боятся потерять мяч. Может, после перерыва выдохнут и игра пойдет веселее
+6
0
+6
два угловых и два гола от Габриэля, прикол.
+6
0
+6
Ответ Asuev
Готовьтесь к «сверхдоминации»
оправдали надежды?)
+5
0
+5
Три Мартинели, чуть Риса, чуть Саки, ждать 5, подано.
+5
0
+5
Победа «Арсенала» 🔴
+4
0
+4
Ответ Streetbor
два угловых и два гола от Габриэля, прикол.
прикол для тех, кто не знает что именно Габриэль лучший защитник в атаке в АПЛ
+4
0
+4
2 гола до перерыва, это безусловно отлично, но хотелось бы увидеть голы от атакующих игроков тоже. И не только со стандартов.
+5
-1
+4
Идеальная атака, браво.
+4
0
+4
Ответ белорус (Минск)
С Троссаром хоть какое то разнообразие в атаке. Но заметно, что главное сегодня - выиграть. Все сегодня зажаты, боятся потерять мяч. Может, после перерыва выдохнут и игра пойдет веселее
В точку
+4
-1
+3
Райя очень хочет привезти.
Как же он этого жаждет 😁
Думаю в ЛЧ с Порту будет идеальный момент 😏
Рамсдэйл не должен отчаиваться,будет шанс.
+4
-2
+2
Ответ Iskandar
Не надо выпускать Мартинелли и Нкетиа с топами, выпустили Нкетиа атака Арсенала потух сразу ,это соперник не топ поэтому забили 2 после замены , Мартинелли бездумно бегает ничего не видит , Нкетиа бестолковый как и Хавертц вообще не заметно на матче , был бы Ман Сити не было бы толку от Мартинелли вообще , у Сака вообще утконосный туфли, куда он хочет попасть неизвестно
Мартинелли в одно лицо затаскивал матч с Челси, насиловал Трента как никто другой, если читать новости и комменты, не смотря матчи - то легко придумать свою теорию
+2
0
+2
Ответ TrueGooner
2 гола до перерыва, это безусловно отлично, но хотелось бы увидеть голы от атакующих игроков тоже. И не только со стандартов.
Мартинелли забил голы в стиле Тьерри
+2
0
+2
У Арсенала в 5 последних играх в АПЛ аж 3 поражения, ничья и только 1 победа, совсем не чемпионский ход, и даже Райс не помог
+6
-4
+2
Ответ Iskandar
Не надо выпускать Мартинелли и Нкетиа с топами, выпустили Нкетиа атака Арсенала потух сразу ,это соперник не топ поэтому забили 2 после замены , Мартинелли бездумно бегает ничего не видит , Нкетиа бестолковый как и Хавертц вообще не заметно на матче , был бы Ман Сити не было бы толку от Мартинелли вообще , у Сака вообще утконосный туфли, куда он хочет попасть неизвестно
Очень много судя по всему, ты в жизни добился, так аргументировано отзываешься о людях, которых знает весь мир.
+3
-1
+2
Мартинелли получше Винни, он должен играть в старте сборной Бразилии.
+1
0
+1
Ответ Игорь Полищук
ну так то Пэлас вообще никакой, через две недели будет экзамен с Ливером и станет более понятно в какой форме Арсенал после перерыва.
Никаких изменений, с такой игрой не выиграть Ливерпуль
0
0
0
Ответ gninnur esrever*
Ну вот и домашние 5-0 с Пэлэсом подъехали. Теперь можно говорить про перезагрузку.
Какая перезагрузка ? Это была слабая команда , ты видел что Арсенал доминировал над топом ? Не было , случайно забить гол и доминировать весь матч это разные вещи
0
0
0
Ответ komronjon
Ни 1 плюса все только минусы поставили, значит, очень умно сказал
Минус или плюс неважно , Я написал горькую правду , хот негативно но правду
0
0
0
Ответ Iskandar
Не надо выпускать Мартинелли и Нкетиа с топами, выпустили Нкетиа атака Арсенала потух сразу ,это соперник не топ поэтому забили 2 после замены , Мартинелли бездумно бегает ничего не видит , Нкетиа бестолковый как и Хавертц вообще не заметно на матче , был бы Ман Сити не было бы толку от Мартинелли вообще , у Сака вообще утконосный туфли, куда он хочет попасть неизвестно
Ни 1 плюса все только минусы поставили, значит, очень умно сказал
+1
-1
0
Ответ белорус (Минск)
С Троссаром хоть какое то разнообразие в атаке. Но заметно, что главное сегодня - выиграть. Все сегодня зажаты, боятся потерять мяч. Может, после перерыва выдохнут и игра пойдет веселее
выдохнули - пошла
0
0
0
Ответ kustarnik555@gmail.com
Мартинелли забил голы в стиле Тьерри
Это дааа) очень надеялся, что атаку прорвёт на голы после перерыва, так и получилось. Теперь сохранить бы этот настрой максимально долго.
0
0
0
Ответ Asuev
Готовьтесь к «сверхдоминации»
🤣
+1
-1
0
Ответ ман сити фейк
У Сити 3 ничьи и поражение. У всех бывают спады. Сезоне много игр.Надеюсь канониры набирают прежний ход. Так интереснее
Полностью поддерживаю, но если по-чесноку, не считая КП, и соперники там были совсем другого уровня)
+1
-1
0
Ну вот и домашние 5-0 с Пэлэсом подъехали. Теперь можно говорить про перезагрузку.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий