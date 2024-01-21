Полицейские, 8 минут избивавшие футболиста Лухака и засунувшие дубинку ему в анус в пригороде Парижа в 2017-м, получили условные сроки и сохранили работу
Французские полицейские избежали заключения за насилие над молодым футболистом.
В феврале 2017 года Теодор Лухака, общавшийся с друзьями недалеко от своего дома в парижском пригороде Оне-су-Буа, был остановлен сотрудниками правоохранительных органов для проверки документов.
Их общение привело к тому, что полицейские распылили слезоточивый газ, били темнокожего юношу по лицу и телу, а также нанесли ему серьезные травмы, засунув в анус телескопическую дубинку, что впоследствии привело к хроническим проблемам с недержанием кала и газов. Избиение продолжалось восемь минут и было снято на видео.
Обвинения были предъявлены трем полицейским, каждый из которых и по сей день продолжает служить в правоохранительных органах. Марк-Антуан Кастелен обвинялся в насилии, которое привело к необратимым травмам, двое его коллег – в насилии при отягчающих обстоятельствах.
Первого в итоге приговорили к году лишения свободы условно и запрету нести публичную службу в течение пяти лет, остальных – к трем месяцам лишения свободы условно и запрету нести публичную службу в течение двух лет. Все они в настоящий момент работают в полиции на внутренних должностях.
Адвокат потерпевшего, Антуан Вей, заявил, что такой приговор – это «победа». Однако демонстранты у здания суда требовали, чтобы полицейским назначили реальные тюремные сроки.
Лукаха, которому сейчас 29 лет, после инцидента с полицией бросил футбол, отказавшись от планов стать профессиональным игроком, переехал в другой район и «теперь живет с матерью, редко выходя на улицу».
Полицейские, которые так издевались над человеком - это ведь не уникальный пример. Понятно, что это бывает во всех странах, это повсеместно! - человек пользуется властью, чтобы в какой-то момент иметь повод под прикрытием своего удостоверения совершить злодейство. Конечно, такими жестокими вырастают либо психопаты, либо люди, над которыми самими издевались в детстве. Но оправдывает ли это такое зло? Конечно, нет. Взрослый человек обязан справиться с этим и не передавать зло дальше. Эти - не справились.
Желаю всем уважаемым читателям противостоять жестокости и насилию, хотя бы тем образом, чтоб быть добрее и внимательнее к своим близким и любимым. Поддерживайте друг друга!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Th%C3%A9o_Luhaka
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/arrestation-violente-a-aulnay-sous-bois/video-la-famille-de-theo-reagit-dans-envoye-special_2063127.html
https://jacobin.com/2017/03/national-front-theo-luhaka-police-protest/
То есть служить в полиции они продолжают, просто на неких канцелярских должностях.