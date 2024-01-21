Полицейские, 8 минут избивавшие футболиста Лухака и засунувшие дубинку ему в анус в пригороде Парижа в 2017-м, получили условные сроки и сохранили работу

Французские полицейские избежали заключения за насилие над молодым футболистом.

В феврале 2017 года Теодор Лухака, общавшийся с друзьями недалеко от своего дома в парижском пригороде Оне-су-Буа, был остановлен сотрудниками правоохранительных органов для проверки документов.

Их общение привело к тому, что полицейские распылили слезоточивый газ, били темнокожего юношу по лицу и телу, а также нанесли ему серьезные травмы, засунув в анус телескопическую дубинку, что впоследствии привело к хроническим проблемам с недержанием кала и газов. Избиение продолжалось восемь минут и было снято на видео.

Обвинения были предъявлены трем полицейским, каждый из которых и по сей день продолжает служить в правоохранительных органах. Марк-Антуан Кастелен обвинялся в насилии, которое привело к необратимым травмам, двое его коллег – в насилии при отягчающих обстоятельствах.

Первого в итоге приговорили к году лишения свободы условно и запрету нести публичную службу в течение пяти лет, остальных – к трем месяцам лишения свободы условно и запрету нести публичную службу в течение двух лет. Все они в настоящий момент работают в полиции на внутренних должностях.

Адвокат потерпевшего, Антуан Вей, заявил, что такой приговор – это «победа». Однако демонстранты у здания суда требовали, чтобы полицейским назначили реальные тюремные сроки.

Лукаха, которому сейчас 29 лет, после инцидента с полицией бросил футбол, отказавшись от планов стать профессиональным игроком, переехал в другой район и «теперь живет с матерью, редко выходя на улицу».