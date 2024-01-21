Полицейские, 8 минут избивавшие футболиста Лухака и засунувшие дубинку ему в анус в пригороде Парижа в 2017-м, получили условные сроки и сохранили работу

Теги лига 1 Франция происшествия контент Футбол

Французские полицейские избежали заключения за насилие над молодым футболистом.

В феврале 2017 года Теодор Лухака, общавшийся с друзьями недалеко от своего дома в парижском пригороде Оне-су-Буа, был остановлен сотрудниками правоохранительных органов для проверки документов.

Их общение привело к тому, что полицейские распылили слезоточивый газ, били темнокожего юношу по лицу и телу, а также нанесли ему серьезные травмы, засунув в анус телескопическую дубинку, что впоследствии привело к хроническим проблемам с недержанием кала и газов. Избиение продолжалось восемь минут и было снято на видео.

Обвинения были предъявлены трем полицейским, каждый из которых и по сей день продолжает служить в правоохранительных органах. Марк-Антуан Кастелен обвинялся в насилии, которое привело к необратимым травмам, двое его коллег – в насилии при отягчающих обстоятельствах.

Первого в итоге приговорили к году лишения свободы условно и запрету нести публичную службу в течение пяти лет, остальных – к трем месяцам лишения свободы условно и запрету нести публичную службу в течение двух лет. Все они в настоящий момент работают в полиции на внутренних должностях.

Адвокат потерпевшего, Антуан Вей, заявил, что такой приговор – это «победа». Однако демонстранты у здания суда требовали, чтобы полицейским назначили реальные тюремные сроки.

Лукаха, которому сейчас 29 лет, после инцидента с полицией бросил футбол, отказавшись от планов стать профессиональным игроком, переехал в другой район и «теперь живет с матерью, редко выходя на улицу».

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112 комментариев
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Это у полиции международная традиция такая?
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Смешные приговоры за издевательства над человеком.
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Менты везде менты:)
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Ответ dwkzn
Это у полиции международная традиция такая?
интересно, они проводят конференции какие-нибудь для обмена опытом в данной сфере?
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+59
отморозки
+52
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Та не, там же демократия, справедливость и порядок
+65
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Тяжелая физическая и психологическая травма. Молодому мужчине повредили мышцы тазового дна, и нанесли рану на душу. В посте сказано, что этот Теодор и футбол бросил, и живет теперь в уединении, с матерью. Этот пост мелькнёт и исчезнет, а ведь он о поверженной душе.
Полицейские, которые так издевались над человеком - это ведь не уникальный пример. Понятно, что это бывает во всех странах, это повсеместно! - человек пользуется властью, чтобы в какой-то момент иметь повод под прикрытием своего удостоверения совершить злодейство. Конечно, такими жестокими вырастают либо психопаты, либо люди, над которыми самими издевались в детстве. Но оправдывает ли это такое зло? Конечно, нет. Взрослый человек обязан справиться с этим и не передавать зло дальше. Эти - не справились.
Желаю всем уважаемым читателям противостоять жестокости и насилию, хотя бы тем образом, чтоб быть добрее и внимательнее к своим близким и любимым. Поддерживайте друг друга!
+33
-2
+31
Ответ dreamstep
Смешные приговоры за издевательства над человеком.
Психологическая травма на всю жизнь по сути
+24
-3
+21
Говорят, редактор Sports.ru Игорь Новиков очень интересуется адресом этого полицейского участка
+44
-24
+20
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
Никто из них не получил реальный срок. А того копа жаль
+13
-2
+11
Ответ mr kovalsky
Психологическая травма на всю жизнь по сути
Там и физическая на всю жизнь
+10
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+9
Ответ Григоренко Виталий
Давайте, продолжайте хвалить эту эуропу и их ценности
Хорошо, что у нас такого нет.
+15
-6
+9
Полиция везде как правило бесполезна и ненаказуема
+6
0
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Не то слово. В Европе подобное огромная редкость, тем удивительнее такой мягкий приговор. В Британии полиция, даже в случае задержания просит извинения и произносит слово пожалуйста, поэтому их преступники часто не воспринимают за угрозу себе.
А ещё обязательно предлагают чашку чая и заворачивают в тёплое одеяло.
+7
-1
+6
"заниматься в полиции деятельностью общественного характера" - что за чушь? public police duties - служить в (государственной) полиции.
+10
-4
+6
Ответ dwkzn
Это у полиции международная традиция такая?
это власть
+8
-3
+5
Ответ Баксик Кот
К мусорам лучше не попадаться,не говорить с ними и никак не взаимодействовать,бежать и прятаться любой ценой .В России полицейские могут что угодно с тобой сделать абсолютно безнаказанно,и получат премию и 13ю зп.
как видишь, не только в России. люди везде одинаковые. так что завязывай со своим поклонениям всему западному
+12
-7
+5
Ответ Отец Абду
Менты везде менты:)
Это мусора
+6
-1
+5
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
Дерек Шовин жив
+4
0
+4
"Хвала" толерантной Европе.
+10
-6
+4
Решил найти, на каком уровне он играл, все-таки в 22 года ты либо завязал со спортом после футбольной школы, или играешь в профессиональном клубе. Оказалось, что он работал в сфере образования, так называемый youth worker. В большой статье о деле во французской википедии футбол не упоминается. Во всех статьях 2017 года о его профессии говорится éducateur. Возможно он в детстве занимался футболом, а адвокат, чтобы разжалобить зрителей однажды загнул, что мол карьера футболиста из-за преступления загублена, и теперь в СМИ он aspiring footballer. Этой новости на Спортсе не место.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Th%C3%A9o_Luhaka
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/arrestation-violente-a-aulnay-sous-bois/video-la-famille-de-theo-reagit-dans-envoye-special_2063127.html
https://jacobin.com/2017/03/national-front-theo-luhaka-police-protest/
+4
0
+4
Ответ dwkzn
Это у полиции международная традиция такая?
людская сущность во все времена и везде одинакова. и разговоры про эволюцию и гуманность - пыль в глаза от власть имущих, чтобы вели себя тише. Стенфордский тюремный эксперимент как показатель.
+4
-1
+3
Ответ Wasilij Petrow
"заниматься в полиции деятельностью общественного характера" - что за чушь? public police duties - служить в (государственной) полиции.
Там же неподалеку сказано: Two of the three officers, all of whom are still working for the police in desk jobs...
То есть служить в полиции они продолжают, просто на неких канцелярских должностях.
+3
0
+3
Ответ Баксик Кот
А где тут поклонение? Я живу в России и меня больше всего волнует ситуация с этим в России! Тут настолько все запущено и плохо ,и таких случаев в десятки если не сотни раз больше чем в западных странах,это факт .
факт в том, что ты не в курсе всех таких дел на западе ))
+4
-1
+3
Ответ Иосиф Сталин
Говорят, редактор Sports.ru Игорь Новиков очень интересуется адресом этого полицейского участка
Не пугайте так его. С вашим ником у него жесткие флэшбеки будут.
+14
-11
+3
ACAB
+2
0
+2
Ответ Баксик Кот
К мусорам лучше не попадаться,не говорить с ними и никак не взаимодействовать,бежать и прятаться любой ценой .В России полицейские могут что угодно с тобой сделать абсолютно безнаказанно,и получат премию и 13ю зп.
не то что людоловы в некроине,адекватные,поборники дем.ценностей,защитники права и порядка и вообще няшки ?
+5
-3
+2
Ответ Wiley Fox
Телескопы и были созданы для изучения черных дыр и других загадок космоса
шутка смешная, ситуация страшная...
+3
-1
+2
Ответ Валера Баралгин
Тяжелая физическая и психологическая травма. Молодому мужчине повредили мышцы тазового дна, и нанесли рану на душу. В посте сказано, что этот Теодор и футбол бросил, и живет теперь в уединении, с матерью. Этот пост мелькнёт и исчезнет, а ведь он о поверженной душе. Полицейские, которые так издевались над человеком - это ведь не уникальный пример. Понятно, что это бывает во всех странах, это повсеместно! - человек пользуется властью, чтобы в какой-то момент иметь повод под прикрытием своего удостоверения совершить злодейство. Конечно, такими жестокими вырастают либо психопаты, либо люди, над которыми самими издевались в детстве. Но оправдывает ли это такое зло? Конечно, нет. Взрослый человек обязан справиться с этим и не передавать зло дальше. Эти - не справились. Желаю всем уважаемым читателям противостоять жестокости и насилию, хотя бы тем образом, чтоб быть добрее и внимательнее к своим близким и любимым. Поддерживайте друг друга!
К мусорам лучше не попадаться,не говорить с ними и никак не взаимодействовать,бежать и прятаться любой ценой .В России полицейские могут что угодно с тобой сделать абсолютно безнаказанно,и получат премию и 13ю зп.
+14
-12
+2
Ответ Баксик Кот
у ваты везде Украина ,это смысл жизни, приплести вообще ко всему Украину,клиника.
запах жареной свинины разносил ветер среди деревьев ум кусно кусно
+3
-1
+2
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