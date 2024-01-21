Пеннингтон разгромила Буэно Силву и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе

Теги легчайший вес женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Ракель Пеннингтон UFC 297 Бокс/MMA/UFC

В Торонто (Канада) проходит турнир UFC 297, в главном карде которого состоялся титульный поединок в легчайшем весе между Ракель Пеннингтон (16-8) и Майрой Буэно Силвой (10-3-1, 1 N/C).

Пеннингтон победила единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-45).

Пеннингтон выступает в UFC с 2014 года и спустя четыре года добралась до титульника, проиграв техническим нокаутом Аманде Нуньес. Буэно Силва в UFC с 2018 года и не проигрывала четыре боя подряд (3 победы и один несостоявшийся).

UFC 297: Стрикленд против дю Плесси, Евлоев подерется с Алленом

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6 комментариев
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Надеюсь, это последний бой в истории этой весовой
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В женской части вместо 4 весовых надо сделать 2 весовые категории.
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Женщины не подвели, как и всегда жаришка нереальная просто. Все 25 минут в напряжении
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Ответ Rjcnbr
Женщины не подвели, как и всегда жаришка нереальная просто. Все 25 минут в напряжении
*в напряжении чтобы вовремя включить титульник Стрикленд - Дю Плесси трансляцию
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Почему лицо Майры как в снапчате всё время?))) особенно угарал, когда Баффер ее объявлял🤣🤣
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