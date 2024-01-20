Лапорт о клубах Саудовской Аравии: «Многие игроки недовольны: договоренностей не исполняют, заботятся о нас недостаточно. В Европе делают это лучше»

Эмерик Лапорт раскритиковал чемпионат и клубы Саудовской Аравии.

29-летний испанец играет за « » вместе с .

– Как прошли ваши первые месяцы в лиге? Должно быть, это культурный шок?

– Это большие перемены, если сравнивать с Европой, но в конечном счете все дело в адаптации.

Они не облегчили нам задачу тут. На самом деле, многие игроки недовольны. Но мы работаем над этим каждый день, так сказать, ведем переговоры и смотрим, улучшится ли ситуация немного, потому что для них [саудовцев] это тоже что-то новое, поскольку здесь есть игроки, долго игравшие в Европе. Возможно, они [клубы] к этому не привыкли и им придется приспособиться к более серьезному отношению.

– Чего вам не хватает? Элитных условий в клубе, личного комфорта, инфраструктуры, тренировочного процесса?

– Это ощущается во всех смыслах, но и в повседневной жизни тоже. Они [саудовцы] ко всему относятся легкомысленно.

Ультиматумы для них не имеют значения. Они занимаются своими делами. Вы о чем-то договариваетесь, а они не исполняют этого. Они словно борются с тобой. Это немного странно и незнакомо мне по опыту в Европе.

– Иначе говоря, это тебя удивляет в плохом смысле?

– Я говорю, исходя из своего опыта, и не знаю, каков опыт других. Я видел, что они пытаются завлечь, но есть повседневная жизнь, и она отличается.

– В вашей команде есть такие игроки, как Роналду, Оспина, Мане, Брозович... Чувствуете ли вы что-то вроде того, что в Саудовской Аравии борются за игрушку, а когда она у них в руках, они перестают о ней заботиться?

– Да, о нас заботятся, но, на мой вкус, недостаточно. То есть в Европе платят хорошую зарплату, но о тебе и заботятся лучше.

– Это заставило вас задуматься о возможном уходе?

– Нет, но посмотрим. На данный момент я об этом не думал. Но если я разочаруюсь, я буду задаваться вопросом, что делать дальше. Этот момент еще не наступил, но он может наступить в будущем, если такая динамика сохранится, – сказал .

Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял