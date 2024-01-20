Лапорт о клубах Саудовской Аравии: «Многие игроки недовольны: договоренностей не исполняют, заботятся о нас недостаточно. В Европе делают это лучше»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт раскритиковал чемпионат и клубы Саудовской Аравии.

29-летний испанец играет за «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду.

– Как прошли ваши первые месяцы в лиге? Должно быть, это культурный шок?

– Это большие перемены, если сравнивать с Европой, но в конечном счете все дело в адаптации.

Они не облегчили нам задачу тут. На самом деле, многие игроки недовольны. Но мы работаем над этим каждый день, так сказать, ведем переговоры и смотрим, улучшится ли ситуация немного, потому что для них [саудовцев] это тоже что-то новое, поскольку здесь есть игроки, долго игравшие в Европе. Возможно, они [клубы] к этому не привыкли и им придется приспособиться к более серьезному отношению.

– Чего вам не хватает? Элитных условий в клубе, личного комфорта, инфраструктуры, тренировочного процесса?

– Это ощущается во всех смыслах, но и в повседневной жизни тоже. Они [саудовцы] ко всему относятся легкомысленно.

Ультиматумы для них не имеют значения. Они занимаются своими делами. Вы о чем-то договариваетесь, а они не исполняют этого. Они словно борются с тобой. Это немного странно и незнакомо мне по опыту в Европе.

 – Иначе говоря, это тебя удивляет в плохом смысле?

– Я говорю, исходя из своего опыта, и не знаю, каков опыт других. Я видел, что они пытаются завлечь, но есть повседневная жизнь, и она отличается.

 – В вашей команде есть такие игроки, как Роналду, Оспина, Мане, Брозович... Чувствуете ли вы что-то вроде того, что в Саудовской Аравии борются за игрушку, а когда она у них в руках, они перестают о ней заботиться?

 – Да, о нас заботятся, но, на мой вкус, недостаточно. То есть в Европе платят хорошую зарплату, но о тебе и заботятся лучше.

 – Это заставило вас задуматься о возможном уходе?

 – Нет, но посмотрим. На данный момент я об этом не думал. Но если я разочаруюсь, я буду задаваться вопросом, что делать дальше. Этот момент еще не наступил, но он может наступить в будущем, если такая динамика сохранится, – сказал Лапорт

Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял

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29 комментариев
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Вас брали в команду только чтобы снаряды подносить арабскому принцу для прострела в пустые, да отрабатывать за него сзади. Для всего остального на вас наплевать саудитам.
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+14
Походу саудовская лига накроется быстрее чем китайская . А если ещё с Ираном боевые действия начнутся...
+16
-6
+10
Роналду: чемпионат СА лучше чем Лига 1
Также, Лион который выносил Реал и Юве с Роналду в плей-офф ЛЧ
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-5
+10
Ахаха, сказал наконец-то всю правду об этом чемпионате-недоразумении. Это вообще какая-то контора шарашкина.
+11
-4
+7
Чего Лапорт ожидал? Что к нему будут относиться как к королю? СА звездные легионеры были нужны для пиара, чтобы заполучить ЧМ. Дело сделано. Либо терпи как Роналду, либо уходи без гроша в кармане как Хендерсон.
+5
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+4
Лапорт красиво закончил в пустыне, размотал по фактам👍 не удивлюсь если сейчас перейдёт в условную Барсу
+5
-2
+3
Стоило это понимать во время перехода. Деньги не заменяют выстроенную систему и профессионализм, все это создают долгие годы.
+2
0
+2
Ответ clausevenzzz
Роналду: чемпионат СА лучше чем Лига 1 Также, Лион который выносил Реал и Юве с Роналду в плей-офф ЛЧ
И топовый Сити
+2
0
+2
>Ультиматумы для них не имеют значения. Они занимаются своими делами. Вы о чем-то договариваетесь, а они не исполняют этого.

Примеры то будут хоть от одного? Или так чисто решили бабки срубить и слиться через полгода
+3
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+2
Если такое происходит в Саудовской лиге, то страшно даже представить что творится во французской Лиге 1
+1
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Хендерсон, Бензема, Фирмино, Жота, Лапорт... Кто следующий?:)
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Особенно в Барселоне)
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если договоренности записаны в контрактах, то надо настаивать на исполнении... в противном случае это личные "хотелки", которые некоторые даже не удосужились вписать в контракт ☝️делайте доп соглашения, обсуждайте - вас много сильных футболистов в клубе - скопом отстаивайте то, что считаете важным☝️
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Лапорт постоянно говорит "чемпионат", но добавляет, что это его личный опыт. Значит, он имеет в виду не чемпионат, а свой собственный клуб. Если бы он в Европе сказал такое про свой клуб, то был бы немедленно наказан, потому что в контракте прописаны штрафы за такое. Думаю, что и в текущем его контракте что-то такое тоже прописано, но его не накажут, потому что несерьезное отношение работает в обе стороны - саудовцам просто пох.
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Второй пошёл ?)
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Шараш-контора потихоньку накрывается
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Походу саудовская лига накроется быстрее чем китайская . А если ещё с Ираном боевые действия начнутся...
Могут что ли Иран и СА воевать? Давно я новости не смотрел
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Ответ Зелёный гопник
Бедненький не заботятся о нём! Взрослый мужлан это говорит🤦🏼‍♂️
Ты приходишь работать в крупную компанию, но оказывается что тебе не предоставили соцпакет, ты об этом сказал вслух, а тебе такие: "Бедненький, соцпакет ему не дали. Взрослый мужлан это говорит"
В таких деталях и становится видно где серьёзный клуб, а где шарашкина контора
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ты ещё не понял ? весь чемп играет на стату Рональду, чтобы он мог тягаться с грозным Митровичем по голам)
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Ответ atomio
Вас брали в команду только чтобы снаряды подносить арабскому принцу для прострела в пустые, да отрабатывать за него сзади. Для всего остального на вас наплевать саудитам.
А он играет в футбол ?)
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