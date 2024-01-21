Овечкин остался без очков впервые за 8 игр. У него 2 броска и «минус 1» за 21:45 с «Сент-Луисом» при 5:57 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков впервые за 8 игр.

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (0:3).

В активе нападающего 28 (8+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 11». В предыдущих 7 матчах – 8 (2+6) баллов.

Сегодня Овечкин (21:45, 5:57 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и применил 2 силовых приема.

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 830 шайбами в 1388 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).