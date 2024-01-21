Овечкин остался без очков впервые за 8 игр. У него 2 броска и «минус 1» за 21:45 с «Сент-Луисом» при 5:57 в большинстве

Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков впервые за 8 игр.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (0:3). 

В активе нападающего 28 (8+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 11». В предыдущих 7 матчах – 8 (2+6) баллов.

Сегодня Овечкин (21:45, 5:57 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и применил 2 силовых приема. 

Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1388 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх). 

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11 комментариев
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из 6 минут Вашингтона в большинстве, Саня провёл на льду всего 5:57? что это, если не заговор против великого?
+20
-7
+13
Важное уточнение- снова серия без голов. 6 игр подряд.
Идёт на 15 шайб в сезоне.
Очередная невзрачная игра грит8.
+15
-3
+12
Ответ maksipol
из 6 минут Вашингтона в большинстве, Саня провёл на льду всего 5:57? что это, если не заговор против великого?
тренер гнобит, менять надо
+11
-3
+8
Заметка не правильно озаглавлена. Очевидно, что Саша готовится резко догнать Грецки, поэтому умышленно не забивает. С февраля планируется укладывать от пяти до десяти шайб за матч. План проработан, прокачан ИИ, утвержден депутатами ГосДумы Фетисовым и Третьяком. Все, готовим попкорн и встречаем рекорд!
+15
-8
+7
Карету мне, карету .. и в КХЛ!
+4
-3
+1
Скучная была игра, надо бросать по воротам, а не возить трусы у бортов, тем более что там Вашингтон просто никакой.
+1
-1
0
Ответ miha823@gmail.com
Заметка не правильно озаглавлена. Очевидно, что Саша готовится резко догнать Грецки, поэтому умышленно не забивает. С февраля планируется укладывать от пяти до десяти шайб за матч. План проработан, прокачан ИИ, утвержден депутатами ГосДумы Фетисовым и Третьяком. Все, готовим попкорн и встречаем рекорд!
Все 64 планирует забросить в одном матче.
+2
-2
0
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