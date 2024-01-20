Хави: «Твердо верю, что «Барселона» может выиграть три трофея. Людям недостает позитивного настроя. Меня критикуют даже за то, что выпускаю 16-летних»

Хави рассчитывает на борьбу за победу в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании.

«Я твердо и решительно верю в то, что мы можем выиграть все три трофея. Я не могу сказать, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы постараемся. Я убежден в этом.

Люди говорят: «Ой-ой-ой». Я рассматриваю матчи с « » и « » как возможность проявить себя. Мы принимаем уровень требований к нам, но во многих случаях людям недостает позитивного настроя. Мы выпускаем 16-, 17- и 18-летних футболистов – и за это меня тоже критикуют.

Вот почему я говорю, что идет процесс строительства. Провалом было бы не попытаться», – сказал главный тренер «Барселоны».