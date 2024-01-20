Хави: «Твердо верю, что «Барселона» может выиграть три трофея. Людям недостает позитивного настроя. Меня критикуют даже за то, что выпускаю 16-летних»

Теги Барселона Атлетик Бетис Хави Ла Лига Футбол

Хави рассчитывает на борьбу за победу в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании.

«Я твердо и решительно верю в то, что мы можем выиграть все три трофея. Я не могу сказать, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы постараемся. Я убежден в этом.

Люди говорят: «Ой-ой-ой». Я рассматриваю матчи с «Бетисом» и «Атлетиком» как возможность проявить себя. Мы принимаем уровень требований к нам, но во многих случаях людям недостает позитивного настроя. Мы выпускаем 16-, 17- и 18-летних футболистов – и за это меня тоже критикуют.

Вот почему я говорю, что идет процесс строительства. Провалом было бы не попытаться», – сказал главный тренер «Барселоны».

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37 комментариев
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Хавчик пора уже задуматься!!!
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Кубок Гампера
Кубок Каталонии

а какой третий? В этом году разве есть Coca Cola Cup?
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Ответ Reanimation
В ЧСВ товарищу не занимать конечно
Посмотри на список его достижений в футболе.
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Выпускай хоть 40 летних,задача то не меняется
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Ответ Reanimation
В ЧСВ товарищу не занимать конечно
"Может и не получится, но мы попытаемся попытаться"
ЧСВ, конеш, зашкаливает
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А вдруг что щелкнет и все чудесным образом заработает)
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Твёрдо верю что это последний сезон маэстро в Барсе в роли ГТ.
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Сказочник
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Ответ Benjamin
Кто критикует? Фанаты мадрида да челси всяких? Им то конечно лучше, что бы Барсу Куманы всякие тренировали
Не фанат «мадрида да всяких челси», но на их месте молился бы, чтобы топарь Чави работал с Барселоной как можно дольше. Вместе с финансовым топарем Лапортой.
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Ответ Ru Gold
Хави хоккеист
Как говорит Радимов «хокейщик»😂
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Так-то может, почему нет, правда не понятно когда
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При всём уважении к Хави, но с текущей формой выиграть все три трофея? По мне так один-два трофея уже будут успехом.
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И тут Остапа понесло, какие три трофея, нужно жить в реальности и работать, работать и ещё раз работать, а не языком молоть на каждом углу, одел розовые очки и думает что ЛЧ сама выиграется, наоборот нужно видеть ошибки и понимать как их исправлять
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Хави болельщики тебя поддерживают, но ждут реальных результатов, матчей!
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Я тоже верю. Вопрос только когда, какие три трофея и с каким тренером.
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Хави становится что-то типо инфоцыгана?? "бабки теряете, но мыслите позитивно"
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Верните Кумана.
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Пока болтать и смешить у него получается лучше, чем тренировать
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Хави хоккеист
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Хави вышел вперёд.. чем ответит Тен Хаг?
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