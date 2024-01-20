WADA пока не получило от России взнос за 2023 год

Теги допинг WADA деньги Биатлон

WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства. 

«Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в WADA», – сказал представитель пресс-службы.

WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

В ноябре в Минспорта РФ заявили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

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31 комментарий
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Пока российских спортсменов не допустят до международных соревнований без всяких ограничений, никаких взносов в ВАДА и в МОК!
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и за 2024 не получите
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И правильно! Надо настаивать на своём. Нет соревнований для нас, и денег нет. Надо было сразу прекратить все выплаты
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Тот случай, когда бюрократизм по делу.
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Уж очень ВАДА хоцца получить от нас деньги. Перехоцца...
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Ждите- ждите, мы тоже ждём нашего допуска с флагом и гимном!!!!!!!
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Что значит "пока"...? Может им ещё ключ от квартиры, где деньги лежат...?! За то, что эта шарашка уже 10 лет как буквально войну объявила Росспорту и вместо того, чтобы выявлять допинг во всём мире, где он реально есть, тупо вредит спорту огромного государства...? Причём явно на пустом месте и политизируя и попирая все нормы и принципы олимпийского движения и международного спорта
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+19
Ответ Yan D
Комментарий скрыт
Как там кофе в Крыму, вкусный)?
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+18
Формула финансирования проста: утром - решение CAS/IOC, вечером - взнос WADA. Халявы больше не будет)
+17
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+17
Формула расчётов по классике: утром стулья, вечером деньги...)
+12
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+12
пусть испанцы платят)))
+10
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И не получит.
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+7
«WADA пока не получило в нос от России за 2023 год»
+6
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+6
Надо заканчивать с монополиями в борьбе с допингом. Сделать две или три конторы, в которые будут передаваться анализы спортсменов случайным образом. Это сильно снизит власть всяких wada, которые просто контролируются и отрабатывают повестку, которая нужна их хозяевам.
+6
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+6
Спросите деньги у международного валютного фонда. В чём проблема то?
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И нехрен вообще давать!!!
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Да да. А Вада эти полученные взносы расходует по назначению. Охотно верят (нет).
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Это уже на взятку тянет
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Я вот что не понимаю, почему все около политические новости пихают в раздел биатлона? Почти каждую неделю вижу на главной что-то из разряда «Один политик сказал что-то про другого политика который сказал про МОК». И рядом приписка - биатлон
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Нечего им платить, но печально что эти кабинетные 🐁все равно заплатят, слабость она такая
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За что платить то?
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Какой же бред...
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Надо заканчивать с монополиями в борьбе с допингом. Сделать две или три конторы, в которые будут передаваться анализы спортсменов случайным образом. Это сильно снизит власть всяких wada, которые просто контролируются и отрабатывают повестку, которая нужна их хозяевам.
Для этого с такой инициативой должны выступить страны так называемого «глобального юга»: Китай, Индия…. Великобритания, США и их подчиненные никогда на это не пойдут.
России если и платить в этот ВАДА, то только в обмен на возврат конфискованных на западе активов.
А вообще нужно двигаться в сторону создания альтернативных международных спортивных организаций. И пусть будет чемпионат стран НАТО и чемпионат стран свободного от НАТО мира.
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