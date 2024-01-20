WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

«Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в WADA», – сказал представитель пресс-службы.

рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

В ноябре в Минспорта РФ заявили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.