«РБ Лейпциг» – «Байер». 2:2 – Та вновь сравнял счет! Онлайн-трансляция

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия РБ Лейпциг онлайны Футбол

«Байер» играет с «РБ Лейпциг» в 18-м туре Бундеслиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Байер» тренера Хаби Алонсо не проигрывает 26 игр со старта сезона (23 победы, 3 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

РБ Лейпциг – Байер 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
20 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Симонс, 1:1 – 47 Телла, 2:1 – 56 Опенда, 2:2 – 63 Та.
РБ ЛейпцигБласвих, Симакан (Хенрихс, 74), Клостерманн, Лукеба, Раум, Шлагер, Ольмо (Баумгартнер, 74), Зайвальд (Кампль, 74), Симонс, Опенда, Шешко (Поульсен, 74).
БайерГрадецки, Фримпонг (Телла, 31), Та, Станишич, Инкапиэ, Гримальдо, Джака, Хофманн, Паласиос, Виртц, Шик.
Предупреждения:
Та (11), Хаби Алонсо (34), Станишич (38), Виртц (66), Симонс (71).

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15 комментариев
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Ответ Umidjon Ganiyev
на кого ставить?🤔
Думаю тотал больше 3.5
+3
0
+3
За Байер!
За Алонсо!
+1
0
+1
первое поражение Байера будет скорее всего.
+1
0
+1
А характер у Байера ведь чемпионский..
+1
0
+1
Ответ Umidjon Ganiyev
на кого ставить?🤔
обе забьют!
+2
-1
+1
Если Байер и Лейпциг уверенно побелить, то явный фаворит в Бундеслиге.
Быки хороший крепкий соперник, тем более будут биться у себя дома
+1
-1
0
У Бонифация каникулы?
0
0
0
Симонс просто топ! 🔥
0
0
0
Продырявили
0
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Он как раз у меня в Фентези... Только вот Фримпонг и Гримальдо тоже в ней... Ну хотя бы так)
0
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не долго музыка играла...
0
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Ответ Krauvec Cool
У Бонифация каникулы?
травма
0
0
0
Ответ grodneng
травма
Плохо
0
0
0
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