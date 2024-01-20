«РБ Лейпциг» – «Байер». 2:2 – Та вновь сравнял счет! Онлайн-трансляция
«Байер» играет с «РБ Лейпциг» в 18-м туре Бундеслиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Байер» тренера Хаби Алонсо не проигрывает 26 игр со старта сезона (23 победы, 3 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Симакан (Хенрихс, 74), Клостерманн, Лукеба, Раум, Шлагер, Ольмо (Баумгартнер, 74), Зайвальд (Кампль, 74), Симонс, Опенда, Шешко (Поульсен, 74).
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Байер –
Градецки, Фримпонг (Телла, 31), Та, Станишич, Инкапиэ, Гримальдо, Джака, Хофманн, Паласиос, Виртц, Шик.
- Предупреждения:
- Та (11), Хаби Алонсо (34), Станишич (38), Виртц (66), Симонс (71).
За Алонсо!
Быки хороший крепкий соперник, тем более будут биться у себя дома