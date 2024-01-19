Кубок России. Спринт. Миронова стартует 16-й, Казакевич – 20-й, Сола – 32-й, Каюмова – 44-й, Наталия Шевченко – 45-й,

20 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске женщины пробегут спринт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Женщины

Спринт

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета

Старт-лист

16. Светлана Миронова

19. Ульяна Нигматуллина

20. Ирина Казакевич

24. Наталья Гербулова

29. Лариса Куклина

32. Анна Сола (Беларусь)

36. Анастасия Егорова

40. Анастасия Гореева

42. Анастасия Шевченко

44. Валерия Каюмова

45. Наталия Шевченко

46. Тамара Дербушева

47. Виктория Сливко

48. Екатерина Носкова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске