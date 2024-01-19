Кубок России. Спринт. Миронова стартует 16-й, Казакевич – 20-й, Сола – 32-й, Каюмова – 44-й, Наталия Шевченко – 45-й,

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Кубок России Лариса Куклина спринт (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

20 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске женщины пробегут спринт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Женщины

Спринт

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета

Старт-лист

16. Светлана Миронова

19. Ульяна Нигматуллина

20. Ирина Казакевич

24. Наталья Гербулова

29. Лариса Куклина

32. Анна Сола (Беларусь)

36. Анастасия Егорова

40. Анастасия Гореева

42. Анастасия Шевченко

44. Валерия Каюмова

45. Наталия Шевченко

46. Тамара Дербушева

47. Виктория Сливко

48. Екатерина Носкова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

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8 комментариев
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Дербушева и Сливко выкупили что ли свои номера? В ИГ тоже были 46-47.
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явление Солы народу?)))
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Ответ тоторо
каплина ,сливко ,шевченко настя
У Насти ход не очень, скорее Наташа Шевченко, даже с промахом она отыграет, как и Каплина. И Гореева Настя думаю поборется.
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Тамара?
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каплина ,сливко ,шевченко настя
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Гореева, Каплина Шевченко Н
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Ответ Игорь Мельников
У Насти ход не очень, скорее Наташа Шевченко, даже с промахом она отыграет, как и Каплина. И Гореева Настя думаю поборется.
это не иг ,дистанция короткая, насте ш под силу, стреляет она сейчас отменно, а на кр у нас сто раз бывало что на подиум в спринте попадали не бегунки но стрелки
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