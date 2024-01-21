Руа назначен главным тренером «Айлендерс». Клуб уволил Ламберта

Патрик Руа возглавил «Айлендерс».

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба объявил об увольнении с поста главного тренера.

На эту должность назначен . Последним местом работы 58-летнего специалиста был клуб «Квебек Рэмпартс». С 2013 по 2016 год Руа возглавлял «Колорадо». С тех пор он не тренировал команды НХЛ.

После 45 проведенных матчей « » занимают 11-е место в Восточной конференции , набрав 49 очков.