Руа назначен главным тренером «Айлендерс». Клуб уволил Ламберта
Патрик Руа возглавил «Айлендерс».
Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло объявил об увольнении Лэйна Ламберта с поста главного тренера.
На эту должность назначен Патрик Руа. Последним местом работы 58-летнего специалиста был клуб «Квебек Рэмпартс». С 2013 по 2016 год Руа возглавлял «Колорадо». С тех пор он не тренировал команды НХЛ.
После 45 проведенных матчей «Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 49 очков.
С Сакиком жаль не сработались, но рад его возврщению и что на Восток всё же. Удачи в новой команде, буду посматривать.