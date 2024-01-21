Руа назначен главным тренером «Айлендерс». Клуб уволил Ламберта

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ отставки Патрик Руа Лэйн Ламберт Хоккей

Патрик Руа возглавил «Айлендерс».

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло объявил об увольнении Лэйна Ламберта с поста главного тренера. 

На эту должность назначен Патрик Руа. Последним местом работы 58-летнего специалиста был клуб «Квебек Рэмпартс». С 2013 по 2016 год Руа возглавлял «Колорадо». С тех пор он не тренировал команды НХЛ. 

После 45 проведенных матчей «Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 49 очков. 

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12 комментариев
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С возвращением, Легенда!
С Сакиком жаль не сработались, но рад его возврщению и что на Восток всё же. Удачи в новой команде, буду посматривать.
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Всё , новые песни про схемы , схемы Руа!
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Не сработали схемы тренера Ламберта.
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В тренера-Руа особо не верится, но теперь у айлов с отрывом лучшая бригада вратарей)
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У Антона Суворова праздник, эйфория..... будет не скучно. Патрику Удачи! Должны выменять забивного форварда и пару толковых защей кто поляну видит, а не просто по ней кататься умеет на коньках.
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К Варламову пришёл. Сейчас вратари заработают
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ну что же, теперь у меня и на востоке появился фаворит )) Патрику удачи
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напрашивалось. вчера не смогли выиграть у Чикаго. даже в разобранном Метрополитане идут не в зоне плова. другой вопрос, насколько хорош Руа.
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Неделю назад писали о слухах, что Руа отклонил пару предложений от команд Запада и ему предпочтительнее команда Востока и чтоб близко к Квебеку. Разные варианты были, Баффало, например, но про Айлендерс слухов не было. Но тоже подпадает под все критерии, что предположительно он искал.
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Интересно, какие будут, сказано с болельщиком Айлов, схемы у Руа. :⁠-⁠)
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