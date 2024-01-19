Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед в 1/4 финала личного турнира

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Кира Доможирова Илья Вегера Влада Селиванова Виктор Потапов Фигурное катание

20 января пары выступят на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Пары

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1/4 финала

Анастасия Мишина / Александр Галлямов – Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Елизавета Осокина / Артем Грицаенко – Кира Доможирова / Илья Вегера

Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков – Влада Селиванова / Виктор Потапов

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве

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18 комментариев
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МГ и ХК, БК и АБ - как же так! Сразу в 1/4!
+8
0
+8
МиГам достались самые серьезные соперники. Даже несмотря на их сегодняшние косяки. Для ОГ и ЧЯ это будет просто "внутрисемейная" тренировка. А у БК уровень выше ,
чем у АБ, особенно прыжковый.
+7
0
+7
Ответ Elena Bogach
А по какому принципу пары на пары распределены??
По местам в квалификации. Победитель с проигравшим и так далее: 1 место с 8-м, 2-е с 7-м, 3-е с 6-м, 4-е с 5-м.
+4
0
+4
А по какому принципу пары на пары распределены??
+4
-1
+3
Всем парам удачи!
+3
0
+3
Ответ просто болельщица
МиГам достались самые серьезные соперники. Даже несмотря на их сегодняшние косяки. Для ОГ и ЧЯ это будет просто "внутрисемейная" тренировка. А у БК уровень выше , чем у АБ, особенно прыжковый.
Согласна, неправильно это
+5
-2
+3
Вообще без интриги. Ясно кто победит в каждой паре.
+2
0
+2
Ответ Elena Bogach
А по какому принципу пары на пары распределены??
Сегодня была квалификация
+3
-1
+2
Ответ ЮИ
МГ и ХК, БК и АБ - как же так! Сразу в 1/4!
ХК сами себе подпортили ситуацию, мягко говоря. Болею за них, но к сожалению, быстро стало понятно, что они попадут либо на БК, либо на МГ
+2
0
+2
Ответ Elena Bogach
Спасибо. А где логика у организаторов? Разве сильные не выиграют у слабых заведомо?
Ну в парах на последних местах отнюдь не слабые
+1
0
+1
Надеюсь, все пары выступят чисто и красиво. Удачи и спокойствия.
+1
-1
0
Ответ Elena Bogach
И что??
Ну и по этой квалификации определились порядковые номера, а затем дуэльные пары: первая с последней, вторая с предпоследней и т.д.
0
0
0
Ответ Лилия
По местам в квалификации. Победитель с проигравшим и так далее: 1 место с 8-м, 2-е с 7-м, 3-е с 6-м, 4-е с 5-м.
Спасибо за нормальный ответ. На спортсе я нигде не увидела такого правила. Поэтому и спросила. Но это же абсолютно нелогично,!! Надо же сильных с сильными и тп
0
0
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Ответ flyhigh
Ну и по этой квалификации определились порядковые номера, а затем дуэльные пары: первая с последней, вторая с предпоследней и т.д.
Спасибо. А где логика у организаторов? Разве сильные не выиграют у слабых заведомо?
+1
-1
0
Ответ Elena Bogach
Спасибо. А где логика у организаторов? Разве сильные не выиграют у слабых заведомо?
нормальная как раз логика, не сталкивать же в 1 раунде Козликов и Мишек.
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Ответ galik55
Согласна, неправильно это
Почему неправильно? МиГи действующие ЧР, чемпионы мира, они что Княжуков не обыграют?
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