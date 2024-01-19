Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед в 1/4 финала личного турнира
20 января пары выступят на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании.
Москва
Личный турнир
Пары
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
1/4 финала
Анастасия Мишина / Александр Галлямов – Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко – Кира Доможирова / Илья Вегера
Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков – Влада Селиванова / Виктор Потапов
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.
чем у АБ, особенно прыжковый.