Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед в 1/4 финала личного турнира

20 января пары выступят на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Пары

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1/4 финала

Анастасия Мишина / Александр Галлямов – Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Елизавета Осокина / Артем Грицаенко – Кира Доможирова / Илья Вегера

Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков – Влада Селиванова / Виктор Потапов

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве