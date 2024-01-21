Овечкин продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 8 шайб в 41 игре в этом сезоне

Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 6 игр.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (0:3). 

В активе нападающего 28 (8+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Текущая безголевая серия составляет 6 игр. Ранее в этом сезоне Александр не забивал в 6 матчах подряд в октябре и ноябре и в 14 – в ноябре и декабре (личный антирекорд в НХЛ). 

Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1388 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх). 

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22 комментария
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Ответ Papiko
Комментарий скрыт
мне это тоже кажется смешным - стилистика нынешних рфских новостей вполне выдержана)

"Забросить шайбу 🐑-ин, к сожалению, не смог из-за колоссального прогресса в удержании серии матчей, в которых его уровень не соответствует уровню соперников и партнёров по команде."

вот это вообще шедевр ))
+22
-3
+19
Очередная уверенная победа! 💥
🐑-ин отлично стоял на коньках и смог держать клюшку 🏒
Кроме того, лидер Putin team 🇷🇺 продемонстрировал свой выдающийся спортивный характер, придя на коньках в движение.
Забросить шайбу 🐑-ин, к сожалению, не смог из-за колоссального прогресса в удержании серии матчей, в которых его уровень не соответствует уровню соперников и партнёров по команде.
Там не менее, игра 🐑-ина прошла в строгом соответствии с установленным планом — все персофаны поражены, цель выхода на каток достигнута.
Благодарим Александра за его вклад в удержание персофанов на расстоянии от реальности.
+35
-17
+18
Это тебе, Вася,за Пут интим
+13
-5
+8
Уже осенью ему 39. Как снайпер он практически закончился. Сколько лет Вашингтон будет выпускать его на лёд ради рекорда? Такими темпами придется ещё лет 5.
+5
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Уйди достойно
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8 за 41... 😱
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Ответ SuperDima
Комментарий скрыт
Легендарный СуперДима выдал диагноз, расходимся, пацаны.
+2
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+2
Сегодня моменты были. И это хуже всего - показалось, Ови уже не знает, как забивать. Жаль.
+2
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+1
Ответ Mars1104
без Ови команда лучше играет. сане надо отдохнуть до весны
45-го.
+2
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Пусть страдает. Сейчас и после завершения карьеры.
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Не сомневался в Барашкине👍
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Пора на родину.Депутатом госдумы от Единой России
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первое время, александр, может брать с собой клюшку и шайбу в госдуму, чтобы не было так скучно на заседаниях. через полгода - год втянется, и сможет уже полностью, посвятить себя законотворчеству.
+1
-1
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Ответ Бене Гессерит
Очередная уверенная победа! 💥 🐑-ин отлично стоял на коньках и смог держать клюшку 🏒 Кроме того, лидер Putin team 🇷🇺 продемонстрировал свой выдающийся спортивный характер, придя на коньках в движение. Забросить шайбу 🐑-ин, к сожалению, не смог из-за колоссального прогресса в удержании серии матчей, в которых его уровень не соответствует уровню соперников и партнёров по команде. Там не менее, игра 🐑-ина прошла в строгом соответствии с установленным планом — все персофаны поражены, цель выхода на каток достигнута. Благодарим Александра за его вклад в удержание персофанов на расстоянии от реальности.
Скажите парни , а где здесь русские живут ? Бендеровец ? Ну ладно парни...пока !
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Ответ Геннадий Томилин
Уйди достойно
Достойно уже не получится, все смазал этот сезон и хорошо если последний, так как дальше будет хуже
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Ответ Геннадий Томилин
Уйди достойно
Импоссибл.
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Ответ kuneglen
Пора в КХЛ
В ВХЛ.
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Пора в КХЛ
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-2
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