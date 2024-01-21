Овечкин продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 8 шайб в 41 игре в этом сезоне
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 6 игр.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (0:3).
В активе нападающего 28 (8+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 11».
Текущая безголевая серия составляет 6 игр. Ранее в этом сезоне Александр не забивал в 6 матчах подряд в октябре и ноябре и в 14 – в ноябре и декабре (личный антирекорд в НХЛ).
Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1388 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).
"Забросить шайбу 🐑-ин, к сожалению, не смог из-за колоссального прогресса в удержании серии матчей, в которых его уровень не соответствует уровню соперников и партнёров по команде."
вот это вообще шедевр ))
🐑-ин отлично стоял на коньках и смог держать клюшку 🏒
Кроме того, лидер Putin team 🇷🇺 продемонстрировал свой выдающийся спортивный характер, придя на коньках в движение.
Забросить шайбу 🐑-ин, к сожалению, не смог из-за колоссального прогресса в удержании серии матчей, в которых его уровень не соответствует уровню соперников и партнёров по команде.
Там не менее, игра 🐑-ина прошла в строгом соответствии с установленным планом — все персофаны поражены, цель выхода на каток достигнута.
Благодарим Александра за его вклад в удержание персофанов на расстоянии от реальности.