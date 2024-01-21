Овечкин продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 8 шайб в 41 игре в этом сезоне

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 6 игр.

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (0:3).

В активе нападающего 28 (8+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Текущая безголевая серия составляет 6 игр. Ранее в этом сезоне Александр не забивал в 6 матчах подряд в октябре и ноябре и в 14 – в ноябре и декабре (личный антирекорд в НХЛ).

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 830 шайбами в 1388 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).