Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о нападении: «Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» Один с разворота ударил меня. Пару швов наложили»

Теги Нефтехимик происшествия КХЛ Олег Леонтьев ТАСС Хоккей

Тренер «Нефтехимика» рассказал о нападении на него.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.

«Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки.

Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня.

«Я спрашиваю: «Ты знаешь, кто я?» Он меня узнает, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те – за ним. Я записал их на видео. Пошел на арену, меня зашили, все нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить», – сказал Леонтьев.

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20 комментариев
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Прямо Нью Йорк какой-то а не мирный Нижнекамск
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+25
Ответ Дима Миронов
расплывчато рассказывает,что то есть, хочется услышать сторону 3 ребят
Шли по тропинке втроём, им навстречу один. Толкнул всех по очереди плечом и стал быковать. Потом сам себя ударил по голове.
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+21
ситуация хреновая, но что-то сомнительно, что в Нижнекамске все знают Леонтьева
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+17
Нефтехимик публично заигрывает с пацанскими цитатами, много постил про Слово пацана, хайповал и веселился, продвигая такую тематику в массы. Но оказывается, очень неприятно встречать подобных людей в реальной жизни
+17
-1
+16
Может быть это молодёжь реактора таким способом хочет обратить на себя внимание?
+16
-1
+15
Одни герои, толкнуть и ударить ничего не стоит. Я как узнают что могут с ними сделать, герои превращаются в легкоатлетов , или вернее хвост поджав начинают бежать как шакалы это делают от страха Тьфу
+5
0
+5
В тюрьму троицу
+3
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+2
Ответ Bartez1986
ситуация хреновая, но что-то сомнительно, что в Нижнекамске все знают Леонтьева
Может это Волера Леонтьев был?
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как хорошо, что сейчас не 90-е... хотя погоди...
+6
-5
+1
Я думал тут про нападение Нефтехимика.
+2
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+1
Побежали в сторону Новосибирска или Хабаровска?)
+3
-2
+1
Ответ Diego Costa
Шли по тропинке втроём, им навстречу один. Толкнул всех по очереди плечом и стал быковать. Потом сам себя ударил по голове.
герой, полез один на троих и отхватил по факту)))
+3
-3
0
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