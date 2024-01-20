Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о нападении: «Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» Один с разворота ударил меня. Пару швов наложили»

Тренер «Нефтехимика» рассказал о нападении на него.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.

«Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки.

Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня.

«Я спрашиваю: «Ты знаешь, кто я?» Он меня узнает, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те – за ним. Я записал их на видео. Пошел на арену, меня зашили, все нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить», – сказал Леонтьев.