После жалоб Меньяна на расизм фанатов матч «Милана» с «Удинезе» останавливали в 1-м тайме. Вратарь снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение, но его уговорили вернуться
Игру «Милана» с «Удинезе» прерывали из-за дискриминационного поведения фанатов.
На 33-й минуте голкипер «россонери» Майк Меньян, указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.
При этом возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.
Диктор на «Фриули» оповестил болельщиков о том, что в случае повторения расистских кричалок матч будет отменен.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
А Тотти явно не темнее виньки.
и футболистов
но ты получаешь огромные деньги,на тебя пришли посмотреть люди, плюс от тебя зависят еще 10 человек на поле и 1000 за полем.
этим поступком только доказал,что выходки фанатов работают и дал им зеленый свет
что за детское поведение ?
из них каких?
из тех,кто считает,что человек,выходя на поле с многотысячными трибунами потенциально должен быть готовым к тому,что его будут оскорблять.
вы думаете,что остальных футболистов со светлой кожей не оскорбляют?
в ответ вы говорите,что это другое. с какой стати? или у светлокожих футболистов другой уровень чувствительности? вообще -то это и есть расизм- разделять оскорбления к темнокожим и светлокожим.
правильно ли оскорблять ? нет
есть ли это ? да есть и вряд ли человек детскими убеганиями с поля исправит это.
футбол - это не индивидуальный спорт, от тебя зависит результат целой команды,на тебя смотрят миллионы человек. Будь добр быть ответственнее за свои действия.
дед бы замену просто сделал и все
его не убили, не ранили, петардами не закидали и морду не набили, чтобы называть его жертвой