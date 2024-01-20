После жалоб Меньяна на расизм фанатов матч «Милана» с «Удинезе» останавливали в 1-м тайме. Вратарь снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение, но его уговорили вернуться

Теги Милан Удинезе серия А Италия происшествия судьи болельщики Фриули Фабио Мареска Майк Меньян расизм дискриминация Футбол

Игру «Милана» с «Удинезе» прерывали из-за дискриминационного поведения фанатов.

На 33-й минуте голкипер «россонери» Майк Меньян, указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

При этом возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

Диктор на «Фриули» оповестил болельщиков о том, что в случае повторения расистских кричалок матч будет отменен.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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93 комментария
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Ответ U
Да не, ерунда, сейчас местные эксперты конструктивно пояснят, что никакого расизма не было, просто он человек плохой.
«Сам виноват, провоцирующе стоял на воротах»
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Вот Меньян себя как-то вызывающе ведёт? Что про Винисиуса говорят. Да расистам пофиг, они просто дебилы.
+94
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+62
Да не, ерунда, сейчас местные эксперты конструктивно пояснят, что никакого расизма не было, просто он человек плохой.
+63
-21
+42
Ответ Игорь Новиков
Вот Меньян себя как-то вызывающе ведёт? Что про Винисиуса говорят. Да расистам пофиг, они просто дебилы.
на ветке ожидается подтверждение данного тезиса.
+37
-7
+30
Ответ Любезный Коссутий
Милан должен наказать Меньяна - он не первый темнокожий, которого оскорбляют с трибун. тем более что на его позиции (из-за близости к трибунам) нужно быть максимально невосприимчивым к подобного вида вещам
Я вообще надо темнокожих игроков (и особенно вратарей из-за их позиции на поле) готовить к такому, желательно с юношеского уровня. Сходу прям на базе ввести раздельные столовые, кабинки и автобусы, чтоб выйдя во взрослую жизнь они уже понимали, как тут все устроено и не были восприимчивы. Выходит такой на ворота, его кроют, а он "ну так в целом ничего, на тренировке и похуже бывает". Недорабатывают в клубах.
+27
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+23
в Италии только сегодня зиговать разрешили же) Меньян пусть привыкает
+31
-10
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Потерял концентрацию и сразу же привёз гол.
+22
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+18
Ответ Val Smith
Будь он белым его также оскорбляли?
Ну как в италии оскорбляли Тотти за его симуляции, нытье и провокации, то что с винисиусом происходит, это детский лепет просто.
А Тотти явно не темнее виньки.
+9
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+9
Ответ krealpmoney
И ведь столько разных путей оскорбить футболиста, а люди опускаются до непосредственных оскорблений по цвету кожи, притом что в команде, которую ты поддерживаешь, тоже играют чернокожие, идиотизм в чистом виде
Оскорбляют не потому что черный, а потому что выводит из себя. Если бы стоично относился к своему цвету кожи, оскорбляли бы по другому. Теперь он показал, что он реагирует на цвет, будут теперь только так оскорблять. Не показал бы - нашли бы другой ключик к его нервам
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+9
Ответ U
Да не, ерунда, сейчас местные эксперты конструктивно пояснят, что никакого расизма не было, просто он человек плохой.
Бог терпел.. и ему велел..
+12
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+8
Какие же они чувствительные люди ..
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+6
как же они надоели ныть, ну оскорбили тебя че дальше? давай после каждого оскорбления уходить?
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Ответ Игорь Новиков
Нет, не придётся. Нужны просто жёсткие меры. В АПЛ жто практически побороли. Как ранее побороли пьяное быдло и беспорядки.
вы думаете фанаты там с трибун выкрикивают пожелания на др со средним пальцем? или другие оскорбления не так травматичны как расизм?
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Ответ Игорь Новиков
Ну да, типичная логика из разряда: жертва насилия сама виновата. Расистов в принципе не должно быть на стадионе. Конец истории.
если вы хотите контролировать оскорбления на поле придется играть без фанатов
и футболистов
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Ответ Finding Home
ну ты придешь в понедельник на работу, попроси, чтоб тебя весь день коллеги всеми правдами и неправдами травили. а потом отпишись, насколько кайфанешь к концу дня - будет очень интересно послушать твои эмоции. желательно, чтоб еще за внешность травили, вот прям релевантный эксперимент у нас будет.
Ты что-то путаешь. Коллеги его не оскорбляли
+6
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+5
И ведь столько разных путей оскорбить футболиста, а люди опускаются до непосредственных оскорблений по цвету кожи, притом что в команде, которую ты поддерживаешь, тоже играют чернокожие, идиотизм в чистом виде
+8
-3
+5
Ответ Игорь Новиков
Вот Меньян себя как-то вызывающе ведёт? Что про Винисиуса говорят. Да расистам пофиг, они просто дебилы.
То есть ты в полном серьезе хочешь сказать Винисиуса оскорбляют из-за цвета кожи?))
+15
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+5
никто не говорит,что обзывающие фанаты правы - это понятно любому школьнику.
но ты получаешь огромные деньги,на тебя пришли посмотреть люди, плюс от тебя зависят еще 10 человек на поле и 1000 за полем.
этим поступком только доказал,что выходки фанатов работают и дал им зеленый свет
что за детское поведение ?
+10
-6
+4
Ответ U
Я вообще надо темнокожих игроков (и особенно вратарей из-за их позиции на поле) готовить к такому, желательно с юношеского уровня. Сходу прям на базе ввести раздельные столовые, кабинки и автобусы, чтоб выйдя во взрослую жизнь они уже понимали, как тут все устроено и не были восприимчивы. Выходит такой на ворота, его кроют, а он "ну так в целом ничего, на тренировке и похуже бывает". Недорабатывают в клубах.
я,которая читала это с серьезным лицом: 🗿
+6
-2
+4
Ответ Emma Nevskaia
Комментарий удален модератором
видимо чувак сверху меня заблокировал,пока писала ответ, потому что не могу ответить(тож походу чувствительный),но комментарий все-такт вставлю

из них каких?
из тех,кто считает,что человек,выходя на поле с многотысячными трибунами потенциально должен быть готовым к тому,что его будут оскорблять.
вы думаете,что остальных футболистов со светлой кожей не оскорбляют?
в ответ вы говорите,что это другое. с какой стати? или у светлокожих футболистов другой уровень чувствительности? вообще -то это и есть расизм- разделять оскорбления к темнокожим и светлокожим.
правильно ли оскорблять ? нет
есть ли это ? да есть и вряд ли человек детскими убеганиями с поля исправит это.
футбол - это не индивидуальный спорт, от тебя зависит результат целой команды,на тебя смотрят миллионы человек. Будь добр быть ответственнее за свои действия.
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Ответ SaH4r.
Комментарий удален модератором
Что за темнокожий клоун? Ямала зачем трогать?
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Ответ Всеволод Бобров
в чем расизм? люди просто ищут причину оскорбить, был бы толстый били по этому, там я не знаю с кривыми зубами смеялись бы над этим, это совершенно нормально
всё перечисленное не нормально и не должно поощраться. оскорбление за цвет кожи - также.
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+3
Ответ Антон Фалафель
Потерял концентрацию и сразу же привёз гол.
Ну не то, чтоб привёз, защита привезла. Но то, что Меньян не среагировал на удар - это факт. Но на моральный удар он чересчур среагировал.
+4
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+3
Ответ Игорь Новиков
Ну да, типичная логика из разряда: жертва насилия сама виновата. Расистов в принципе не должно быть на стадионе. Конец истории.
да не. поинт в том, что вербальный хейт фанатов есть везде, и футболисты должны и справляются с ним всегда, но когда к оскорблению добавляется «чёрный», начинается розыгрыш карты «я щас уйду». если кого-то будут просто крыть, и он уйдет, никто не поймет, и матч останавливать не будут.
+6
-3
+3
Ответ Кирилл
Хорошо, а если он таки ушел бы- Милану присудили бы техническое поражение? Или все нормально? А то получается, что игра идёт не по плану, уходишь с поля по какой то причине и потом переигрываешь. Так что ли?
нет, судья же остановил игру.
дед бы замену просто сделал и все
+3
0
+3
Ответ Val Smith
Ну оскорбление на расовой почве это расизм. Да есть нюансы и степени, но в конечном итоге это расизм.
И что дальше люди расисты, сексисты, нацисты и т.д., да даже футбол состоит из фанатизма, а возвышение одних только из за правильной футболки это тоже самое. Но глупо жаловаться что фаны Арсенала оскорбляют условно игроков Шпор или фаны МЮ оскорбляют игроков МС. Это часть игры. Да за то что люди выплескивают в том числе и негативные эмоции спорт и популярен.
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Ответ Мукунку хороший
Бог терпел.. и ему велел..
"настоящие мужики терпят", да.
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+2
Ответ jxmazefan
Властям проще сказать Меньяне, чтобы он не реагировал на дурачков. На том и порешают А ты ни причем, просто тебя много в комментариях и детские вещи говоришь. ОК. Вопрос с оскорблениями с трибун. Давай, реши его)
Власти решают. 171 растст в случае с Лукаку остался без походов на стадионы. И так надо со всеми.
+2
0
+2
А затем болелы вскинули правые руки вверх? Как раз разрешили сегодня в Италии это
+3
-1
+2
Ответ Игорь Новиков
Наказать жертву - это новое слово в истории человечества.
он не жертва. он взрослый мужик, которого оскорбили. он не за себя играет, чтобы давать эмоциям возобладать над собой.
его не убили, не ранили, петардами не закидали и морду не набили, чтобы называть его жертвой
+6
-4
+2
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