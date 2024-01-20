После жалоб Меньяна на расизм фанатов матч «Милана» с «Удинезе» останавливали в 1-м тайме. Вратарь снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение, но его уговорили вернуться

Игру «Милана» с «Удинезе» прерывали из-за дискриминационного поведения фанатов.

На 33-й минуте голкипер «россонери» , указывая на трибуны, пошел к главному судье . Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

При этом возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

Диктор на «Фриули» оповестил болельщиков о том, что в случае повторения расистских кричалок матч будет отменен.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.