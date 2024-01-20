Ари: «Зенит» вряд ли возьмет чемпионство. Все фанаты в России болеют за «Краснодар»
Ари считает, что у «Краснодара» больше шансов выиграть Мир РПЛ, чем у «Зенита».
«В РПЛ может случиться что угодно, но «Зенит» в этом году вряд ли возьмет чемпионство.
Я и все футбольные болельщики в России болеем за «Краснодар». В этом году они принесут Галицкому первое чемпионство», – сказал бывший форвард «быков».
В бундеслиге вся Германия не любит Баварию, однако она на голову сильнее остальных.
-тимуровцы, куда же вы
Есть только Питер и все остальные