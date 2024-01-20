Ари: «Зенит» вряд ли возьмет чемпионство. Все фанаты в России болеют за «Краснодар»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ари Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Ари считает, что у «Краснодара» больше шансов выиграть Мир РПЛ, чем у «Зенита».

«В РПЛ может случиться что угодно, но «Зенит» в этом году вряд ли возьмет чемпионство.

Я и все футбольные болельщики в России болеем за «Краснодар». В этом году они принесут Галицкому первое чемпионство», – сказал бывший форвард «быков».

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62 комментария
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Я никогда не понимал как ОДИН человек может говорить за ВСЮ страну, ну это же странно звучит и выглядит нелепо!
+78
-14
+64
Тут скорее против Зенита болеют все
+64
-33
+31
Логика на детсадовском уровне - страна болеет за Краснодар, значит Зенит не будет чемпионом.
В бундеслиге вся Германия не любит Баварию, однако она на голову сильнее остальных.
+31
-4
+27
Не верится, что быки станут чемпионами. Может даже и серебро не возьмут.
+18
-2
+16
Ответ Jovana Jovičić
Комментарий скрыт
А я думаю, что Галицкий заслужил увидеть чемпионство Краснодара. Но не верится.
+18
-3
+15
Ответ Вячеслав Припузов
Тут скорее против Зенита болеют все
"Тут" это у вас на мясокомбинате?
+22
-8
+14
Ответ freeman123
Я никогда не понимал как ОДИН человек может говорить за ВСЮ страну, ну это же странно звучит и выглядит нелепо!
Комплекс маленького человека / комплекс Наполеона.
+15
-7
+8
Юноше из Бразилии всё видно : и за кого фанаты,и за кого народ в России...
+10
-3
+7
Неужели таки вот прямо все???
+8
-3
+5
Это , что болезнь такая ? "Я и вся страна"(С) Тоже мне Ванга, тушинского разлива. Будет финиш - будет и чемпион. Увидим, кто это будет.
+9
-4
+5
Ответ Александр Жердин
Это , что болезнь такая ? "Я и вся страна"(С) Тоже мне Ванга, тушинского разлива. Будет финиш - будет и чемпион. Увидим, кто это будет.
Он хотел сказать вся стана бросила Спартак и топит за Краснодар.
+5
-1
+4
Ответ Otto Kretschmer
Он хотел сказать вся стана бросила Спартак и топит за Краснодар.
-бросайте ее, это не наша бабка, наша вон идет
-тимуровцы, куда же вы
+4
-1
+3
Эти фанаты сейчас с тобой в одной комнате?
+4
-1
+3
Не знаю лично ни одного болельщика Краснодара
+4
-1
+3
Ответ Peter Parker
-бросайте ее, это не наша бабка, наша вон идет -тимуровцы, куда же вы
Точно.
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Например, дети со спорста искренне считают, что раз они не любят Путина, значит все не любят Путина. А все рейтинги последователи волшебника Чурова нарисовали.
И это странно, потому что они даже не знают из чего он вытащил страну, их тогда даже не было))
+4
-2
+2
Ответ freeman123
Я никогда не понимал как ОДИН человек может говорить за ВСЮ страну, ну это же странно звучит и выглядит нелепо!
Например, дети со спорста искренне считают, что раз они не любят Путина, значит все не любят Путина. А все рейтинги последователи волшебника Чурова нарисовали.
+5
-3
+2
Можно верить. Он точно у всех спросил)
+7
-5
+2
Интересно, как чемпионство зависит от количества болельщиков?
+4
-2
+2
Полное отсутствие понимания причинно-следственных связей: количество болельщиков может увеличивается при хорошей игре какой-то команды за счёт новых и нейтральных зрителей, но обратное утверждение нелогично - количество злорадных мечтателей никак не отражается на неуспехе какого-либо клуба.
+2
-1
+1
Ответ Jovana Jovičić
Комментарий скрыт
Скажу как житель Краснодара, большинство фанатов как было так и есть за Кубань(даже когда она стала Урожаем) или другие клубы типа Зенита, Спартака или цска, у ФК Краснодар их не так уж и много и это либо фанаты других клубов которые стали топить ща Краснодар, либо совершенно новые люди(судя по выездам) а на стадионе на 80% обычно простые кузьмичи которые пришли провести досуг выходного дня))
+6
-5
+1
Ответ freeman123
Скажу как житель Краснодара, большинство фанатов как было так и есть за Кубань(даже когда она стала Урожаем) или другие клубы типа Зенита, Спартака или цска, у ФК Краснодар их не так уж и много и это либо фанаты других клубов которые стали топить ща Краснодар, либо совершенно новые люди(судя по выездам) а на стадионе на 80% обычно простые кузьмичи которые пришли провести досуг выходного дня))
Согласен,как житель Краснодара.Нл новое молодое поколение уже за Краснодар.Деьи не знают про Кубань даже.
+1
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Ответ Bansly
Идолопоклоник Арутюняна?)
Я смотрел большие вью с ним. Этот человек вызывает симпатию. И он очень много делал и делает для футбола Краснодара. Заметь, за свои деньги.
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Ответ Ростовский
Не быть Краснодару чемпионом. Зенит без вариантов будет первым.
мнение фаната команды в очередной раз собравшей весь молодняк зенита))
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https://youtu.be/oQrKlWzTPQs
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Не "За Краснодар" а "Против зенита" - это большая разница.
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Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
В Подмосковье в новогодние праздники реальная проблема была только в Подольске. Всё остальное - обычные происшествия, которые происходят регулярно, и которые в этот раз были специально вытащены на федеральный уровень, потому что скоро выборы. И чтобы ты и тебе подобные заверещали, как всё плохо. К вопросу о сказках.
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Ответ freeman123
И это странно, потому что они даже не знают из чего он вытащил страну, их тогда даже не было))
Комментарий удален модератором
Так последние 5 лет было))
Есть только Питер и все остальные
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Ответ Kimbo Slice
Комментарий удален модератором
ещё как смущает блин
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