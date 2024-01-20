Ари: «Зенит» вряд ли возьмет чемпионство. Все фанаты в России болеют за «Краснодар»

Ари считает, что у «Краснодара» больше шансов выиграть Мир РПЛ, чем у «Зенита».

«В может случиться что угодно, но « » в этом году вряд ли возьмет чемпионство.

Я и все футбольные болельщики в России болеем за « ». В этом году они принесут Галицкому первое чемпионство», – сказал бывший форвард «быков».