«Вегас» обыграл «Питтсбург» (3:2 после 0:2), забросив 3 шайбы в течение 4 с лишним минут в 3-м периоде

«Вегас» обыграл «Питтсбург» (3:2 после 0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

После двух периодов «Голден Найтс» уступали со счетом 0:2.

В третьем периоде действующим обладателям Кубка Стэнли удался камбэк. Игроки « » забросили три шайбы подряд в течение 4 минут 22 секунд.

На 46-й минуте отличился , на 47-й – , на 50-й – Брендан Бриссон (сын известного агента Пэта Бриссона, гол стал для него первым в лиге).