«Вегас» обыграл «Питтсбург» (3:2 после 0:2), забросив 3 шайбы в течение 4 с лишним минут в 3-м периоде

Теги Питтсбург НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Павел Дорофеев Брендан Бриссон Хоккей

«Вегас» обыграл «Питтсбург» (3:2 после 0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

После двух периодов «Голден Найтс» уступали со счетом 0:2. 

В третьем периоде действующим обладателям Кубка Стэнли удался камбэк. Игроки «Вегаса» забросили три шайбы подряд в течение 4 минут 22 секунд. 

На 46-й минуте отличился Джонатан Маршессо, на 47-й – Павел Дорофеев, на 50-й – Брендан Бриссон (сын известного агента Пэта Бриссона, гол стал для него первым в лиге). 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий