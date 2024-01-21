«Вегас» обыграл «Питтсбург» (3:2 после 0:2), забросив 3 шайбы в течение 4 с лишним минут в 3-м периоде
«Вегас» обыграл «Питтсбург» (3:2 после 0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
После двух периодов «Голден Найтс» уступали со счетом 0:2.
В третьем периоде действующим обладателям Кубка Стэнли удался камбэк. Игроки «Вегаса» забросили три шайбы подряд в течение 4 минут 22 секунд.
На 46-й минуте отличился Джонатан Маршессо, на 47-й – Павел Дорофеев, на 50-й – Брендан Бриссон (сын известного агента Пэта Бриссона, гол стал для него первым в лиге).