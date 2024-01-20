Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных на чемпионате России по прыжкам. Она – первая фигуристка в истории, прыгнувшая каскад 4-4

Базылюк сделала каскад из двух четверных на прыжковом чемпионате России.

Маргарита Базылюк одержала победу на чемпионате страны по прыжкам среди фигуристов.

После окончания соревнований фигуристка прыгнула каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

Ранее никто из женщин никогда не исполнял каскад из двух четверных.

Базылюк 12 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Здесь я как взрослая». В 12 лет она – жемчужина группы Тутберидзе: доминирует и вообще не волнуется

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?