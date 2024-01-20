Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных на чемпионате России по прыжкам. Она – первая фигуристка в истории, прыгнувшая каскад 4-4
Базылюк сделала каскад из двух четверных на прыжковом чемпионате России.
Маргарита Базылюк одержала победу на чемпионате страны по прыжкам среди фигуристов.
После окончания соревнований фигуристка прыгнула каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.
Ранее никто из женщин никогда не исполнял каскад из двух четверных.
Базылюк 12 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.
«Здесь я как взрослая». В 12 лет она – жемчужина группы Тутберидзе: доминирует и вообще не волнуется
В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?
Это сложно пережить.
Загитова:"Давно мы такой каскад не видели..."))
Такого не было долго, если вообще никогда! ©
Каскад из 5 прыжках и 4-4 это в историю ФК.
Очень и очень круто!
Классно Рита попрощалась со зрителями: сделала каскад с двумя квадами! Только ради такого волшебного фигурного катания стоило посмотреть ЧР по прыжкам!
Хрустальные! Всех поздравляю с двумя золотыми и серебряной медалями с личных турниров! Тренеров - обязательно. Без них не было бы сегодняшнего праздника!