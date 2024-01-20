Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных на чемпионате России по прыжкам. Она – первая фигуристка в истории, прыгнувшая каскад 4-4

Теги сборная России женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Базылюк сделала каскад из двух четверных на прыжковом чемпионате России.

Маргарита Базылюк одержала победу на чемпионате страны по прыжкам среди фигуристов.

После окончания соревнований фигуристка прыгнула каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов. 

Ранее никто из женщин никогда не исполнял каскад из двух четверных. 

Базылюк 12 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. 

«Здесь я как взрослая». В 12 лет она – жемчужина группы Тутберидзе: доминирует и вообще не волнуется

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

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180 комментариев
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Слушайте, ну куда они нас пустят? После такого.
Это сложно пережить.
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Это просто отвал всего, особенно учитывая, что она это прыгнула после кучи четверных, включая каскад 4-3-3-3-3… Марго - просто уникум, раздвигает границы возможного, по-другому не сказать.
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Как же хочется её видеть на ЮЧМ. Она так достойна
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назовем это каскадом Королевы Марго.
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Контрольный выстрел в голову мировому ФК без наших ))
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Это фантастика!
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Ответ imaxim
Комментарий скрыт
Никто не знает, доживем ли вообще до завтра. Сегодня эта девочка творит историю.
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Маргарита первая из девочек в истории прыгнула каскад 4-4.
Загитова:"Давно мы такой каскад не видели..."))
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Надо было Рите ещё приз дать за уникальный каскад.
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Все призеры самые выдающиеся! Но Рита-молоток!
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Как можно быть внешне такой лапочкой и прыгать 2 квада в каскаде? 🥰
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Ответ Товарищ Майор.
только вот на соревнованиях невыгодно такой каскад прыгать
На то он и придуман, чемпионат по прыжкам! Здесь такой каскад очень уместен)
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В юниорских Гран-при вынесла бы всех зарубежных слабачек.
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Браво, Рита! Так держать!!!
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Маргоша убила 4Т+3Тх4 (риппон), а потом добила 4С-1О-4С! Боевой эльф Марго в деле!
Такого не было долго, если вообще никогда! ©
+21
0
+21
Ответ Sat397
Да - здорово, но ей 12 - 12 Карл! Она через 5 лет только во взрослые выходит, сколько воды утечет, когда тут за год все меняется.
Да и пофиг. Она здесь и сейчас звезда, это ее время, ее праздник. Мы будем радоваться ее успехам и любоваться выступлениями.
+22
-2
+20
Королева Марго. Нет слов, спасибо за эмоции. Поразительно хороша была и Аделия, уверенная, сильная, просто класс! Лена Костылева заслуженно в тройке, талантище! Терпения ее тренерскому штабу.
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0
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я второй раз в жизни на женской фигурке хлопала перед экраном в одиночку! Браво, девочка!
+18
0
+18
Она гениальная. Надеюсь, сохранит все, когда настигнет пубертат.
+15
-1
+14
Вот это реально новое слово в ФК после ТЩК!
+17
-3
+14
Рита такая умничка, принцесса квадов!
Каскад из 5 прыжках и 4-4 это в историю ФК.
Очень и очень круто!
+14
0
+14
Невероятно факт! 4 ойлер 4 Браво Марго!!!
+14
-1
+13
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
а вам остаётся только злословить от зависти
+12
0
+12
Ответ U-hoho
Слушайте, ну куда они нас пустят? После такого. Это сложно пережить.
Пока она дорастет до взрослых, она сама "такое" уже не сможет, не волнуйтесь.
+15
-5
+10
Маргаритка сокровище!
+11
-1
+10
Как же жалко что нет международных стартов! Наши бы девицы всех вынесли! Уж юниоров бы могли допустить!
+11
-2
+9
только вот на соревнованиях невыгодно такой каскад прыгать
+9
0
+9
Какая умница!!! Наши девочки - лучшие в мире! И равных им и близко нет!
+11
-3
+8
Рита - лучшая! Чемпионка! Предлагаю ТШТ новую традицию внедрить в жизнь: и в следующем году, и дальше год за годом выигрывать ЧР по прыжкам. Ведь уже 9 лет подряд золото ЧР увозится в "Хрустальный" - почему бы и с прыжкового себе не забирать!
Классно Рита попрощалась со зрителями: сделала каскад с двумя квадами! Только ради такого волшебного фигурного катания стоило посмотреть ЧР по прыжкам!
Хрустальные! Всех поздравляю с двумя золотыми и серебряной медалями с личных турниров! Тренеров - обязательно. Без них не было бы сегодняшнего праздника!
+11
-3
+8
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