Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Базылюк, Костылева и Принева выступят в 1/4 финала личного турнира
20 января фигуристки определят победителя чемпионата России по прыжкам.
Москва
Личный турнир
Женщины
Начало – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт и ТВ).
1/4 финала
Аделия Петросян – Надежда Понтелеенко
Екатерина Кольцова – Виктория Морозова
Елена Костылева – Диана Мильто
Алена Принева – Софья Муравьева
Мария Гордеева – Арина Мохова
Маргарита Базылюк – Алена Жилина
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.
во всех видах
Хочется верить в Соню, но у Аленки лутц стабильный, сложно бороться
Наоборот бы поддержать единственную спортсменку в таком возрасте.
Посмотрим, какие у-си будут прыгать в 18 любимки тех, кто сейчас беснуется. Скорее всего, что никакие.