Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Базылюк, Костылева и Принева выступят в 1/4 финала личного турнира

Теги сборная России результаты женское катание Софья Муравьева Аделия Петросян Алена Жилина Мария Гордеева Елена Костылева Алена Принева Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Екатерина Кольцова Маргарита Базылюк Диана Мильто Арина Мохова Фигурное катание

20 января фигуристки определят победителя чемпионата России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Женщины

Начало – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт и ТВ). 

1/4 финала

Аделия Петросян – Надежда Понтелеенко

Екатерина Кольцова – Виктория Морозова

Елена Костылева – Диана Мильто

Алена Принева – Софья Муравьева

Мария Гордеева – Арина Мохова

Маргарита Базылюк – Алена Жилина

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петросян и Базылюк фавориты, на мой взгляд, у девчат среди этих участниц. Между ними и решится кто будет победителем.
+17
-2
+15
Непонятен победитель в паре Муравьёва Принева, остальные я думаю известны.
+10
-1
+9
Ответ Ezhevika33
Мурочка единственная 17+, вторая слилась. Удачи тебе, Сонечка, ты настоящий боец.
Я вообще не понимаю, чего люди беснуются. Соне 18 в этом году - все там будут. Как будто в первый раз видят, что в этом возрасте становится трудно.
+11
-2
+9
Не угадаешькто в кубковой системе победитель,я за то,чтобы финалистов суммировали
+6
0
+6
Ответ Большое Путешествие Рузика
Непонятен победитель в паре Муравьёва Принева, остальные я думаю известны.
Если у Сони пойдут триксели, то победит она.
+7
-1
+6
вроде и есть фавориты, но я считаю, то процентов на 30 это русская рулетка, вероятность что что-то пойдет не так достаточно высока
во всех видах
+5
0
+5
для меня всё понятно,кроме Алёнки (принёва) и Софы(Муравьевой)💕
+5
0
+5
Ответ Большое Путешествие Рузика
Непонятен победитель в паре Муравьёва Принева, остальные я думаю известны.
Скорее всего Принева, а вот когда Принева будет против Костылевой, то тут уже непонятен победитель.
Хочется верить в Соню, но у Аленки лутц стабильный, сложно бороться
+6
-1
+5
Всем девчонкам удачи!
+5
-1
+4
Аделия Петросян, даже не сомневаюсь, станет победительницей. Удачи ей.
+8
-4
+4
Ответ floret
Если у Сони пойдут триксели, то победит она.
Лутц существенно дороже трикселя, а преимущества как в короткой соревновательной нет
+5
-1
+4
Всем девочкам удачи!
+3
0
+3
Ответ Леди Брэкнелл
Я вообще не понимаю, чего люди беснуются. Соне 18 в этом году - все там будут. Как будто в первый раз видят, что в этом возрасте становится трудно.
Правильный тезис, но применяется только к тем за кого болеем. Про Валиеву совсем другое говорим - двойные стандарты.
+8
-5
+3
Ответ Док Аксель
Петросян и Базылюк фавориты, на мой взгляд, у девчат среди этих участниц. Между ними и решится кто будет победителем.
ну мне кажется ещё принёва может дать жару 🔥а так полностью согласна с вами!
+3
0
+3
Ответ Lapo Elkann
Победит Базылюк. отличная девочка.
Не смеши Петросян
+3
-1
+2
Ответ Ad notam
Правильный тезис, но применяется только к тем за кого болеем. Про Валиеву совсем другое говорим - двойные стандарты.
Не знаю, мне наоборот жаль, что Ками так накрыло, да еще так рано. И Самоделку было жаль в прошлом сезоне, и Сашу.
+3
-1
+2
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
ну мне кажется ещё принёва может дать жару 🔥а так полностью согласна с вами!
Может, у неё есть в арсенале старшие квады. И если прыгнет их чисто, то сможет вмешаться в спор фаворитов.
+2
0
+2
Победит Базылюк. отличная девочка.
+11
-9
+2
Вот было бы интересно, чтобы у всех прыжки были успешно исполненными и сравнить качество чистых прыжков .Удачи участникам турнира
+4
-2
+2
Ответ Леди Брэкнелл
Я вообще не понимаю, чего люди беснуются. Соне 18 в этом году - все там будут. Как будто в первый раз видят, что в этом возрасте становится трудно.
Да это очередной повод для хейта.
Наоборот бы поддержать единственную спортсменку в таком возрасте.
Посмотрим, какие у-си будут прыгать в 18 любимки тех, кто сейчас беснуется. Скорее всего, что никакие.
+10
-9
+1
1/4 финала потому так и называется, что на этой стадии соревнований участвуют 4 пары, но никак не 6.
0
0
0
Предполагаю в финале Петросян, Базылюк, Приневу. Базылюк суперстабильна, но у Петросян и Приневой лутц и флип. Будет интересно!
+2
-2
0
не плохо было бы и регламент, к списку участников, добавить...
0
0
0
Ответ Ezhevika33
Мурочка единственная 17+, вторая слилась. Удачи тебе, Сонечка, ты настоящий боец.
Кто минусует . Тригеррнуло, значит.
+2
-2
0
Ответ наталья Головченко
Трусова и Щербакова прыгали, да еще как прыгали😉
Как? Нестабильно в ОИ сезон
0
0
0
Ответ Ad notam
Правильный тезис, но применяется только к тем за кого болеем. Про Валиеву совсем другое говорим - двойные стандарты.
Ну у Сони были выезды с ультра-си, а у Камилы нет. К тому же на каждом углу орут о её совершенстве, а другие как-будто второй сорт. Только что сейчас совершенного в ней? Соню никто космосом не называл, только хейт вокруг не получившегося акселя, если неудачная попытка. А Валиева с упаденным всё равно богиня и лучшая
0
0
0
Ответ Gelios77
Предполагаю в финале Петросян, Базылюк, Приневу. Базылюк суперстабильна, но у Петросян и Приневой лутц и флип. Будет интересно!
Аделия никогда лутц не показывала
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий