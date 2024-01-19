Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Базылюк, Костылева и Принева выступят в 1/4 финала личного турнира

20 января фигуристки определят победителя чемпионата России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Женщины

Начало – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт и ТВ).

1/4 финала

Аделия Петросян – Надежда Понтелеенко

Екатерина Кольцова – Виктория Морозова

Елена Костылева – Диана Мильто

Алена Принева – Софья Муравьева

Мария Гордеева – Арина Мохова

Маргарита Базылюк – Алена Жилина

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве