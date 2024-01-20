Тренер «Нефтехимика» Леонтьев провел тренировку после нападения. В клубе сообщили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы
«Нефтехимик» выступил с заявлением в связи с нападением на тренера.
Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.
«20 января утром, отправляясь за машиной, главный тренер ХК «Нефтехимик» встретил на своем пути трех молодых людей, которые неожиданно спровоцировали инцидент, в результате которого он вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Данным инцидентом занимаются правоохранительные органы! В данный момент Олег Юрьевич чувствует себя нормально и провел тренировку с командой», – сообщили в «Нефтехимике».
Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о нападении: «Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» Один с разворота ударил меня. Пару швов наложили»
здоровья Олегу Юрьевичу 🤝