Тренер «Нефтехимика» Леонтьев провел тренировку после нападения. В клубе сообщили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

«Нефтехимик» выступил с заявлением в связи с нападением на тренера.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.

«20 января утром, отправляясь за машиной, главный тренер ХК «Нефтехимик» встретил на своем пути трех молодых людей, которые неожиданно спровоцировали инцидент, в результате которого он вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Данным инцидентом занимаются правоохранительные органы!  В данный момент Олег Юрьевич чувствует себя нормально и провел тренировку с командой», – сообщили в «Нефтехимике».

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о нападении: «Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» Один с разворота ударил меня. Пару швов наложили»

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2 комментария
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Здоровья , Олег Юрьевич, слава Богу обошлось, много всяких отморозков у нас, нападать втроём на одного.
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так буднично провести тренировку после нападения - мое уважение!
здоровья Олегу Юрьевичу 🤝
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