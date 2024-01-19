Кубок России. Спринт. Латыпов стартует 25-м, Поршнев – 38-м, Поварницын – 43-м, Бабиков – 46-м, Логинов – 51-м

20 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Мужчины

Спринт

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

8. Александр Бектуганов

12. Иван Тулатин (Беларусь)

16. Максим Воробей (Беларусь)

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

23. Ильназ Мухамедзянов

24. Александр Корнев

25. Эдуард Латыпов

27. Дмитрий Абашев

28. Петр Пащенко

32. Никита Лобастов (Беларусь)

38. Никита Поршнев

43. Александр Поварницын

46. Антон Бабиков

48. Евгений Гараничев

51. Александр Логинов

58. Василий Томшин

61. Матвей Елисеев

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске