Кубок России. Спринт. Латыпов стартует 25-м, Поршнев – 38-м, Поварницын – 43-м, Бабиков – 46-м, Логинов – 51-м

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Абашев Матвей Елисеев Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Дмитрий Лазовский Александр Корнев Александр Бектуганов Иван Тулатин Биатлон

20 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Мужчины

Спринт

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

8. Александр Бектуганов

12. Иван Тулатин (Беларусь)

16. Максим Воробей (Беларусь)

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

23. Ильназ Мухамедзянов

24. Александр Корнев

25. Эдуард Латыпов

27. Дмитрий Абашев

28. Петр Пащенко

32. Никита Лобастов (Беларусь)

38. Никита Поршнев

43. Александр Поварницын

46. Антон Бабиков

48. Евгений Гараничев

51. Александр Логинов

58. Василий Томшин

61. Матвей Елисеев

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

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3 комментария
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Лазовский Воробей Корнев
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Ответ Люблю Женьку
Бажину хватит филонить, пора снова на подиум.
Да он и так в этом сезоне молодец. Сейчас видно, что на спаде небольшом
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Бажину хватит филонить, пора снова на подиум.
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