Абаскаль не собирается уходить из «Спартака». Предложения от «Кадиса» не было

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаля в «Кадисе» не будет.

Как сообщают журналист Максим Никитин и «Чемпионат», главный тренер «Спартака» не собирается покидать российскую команду. Предложения из Испании у него нет.

При этом отмечается, что контракт Абаскаля содержит пункт о выплате неустойки в случае его расторжения в одностороннем порядке.

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30 комментариев
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Как обычно журналисты сами придумали, сами опровергли, а потом обижаются, когда условный Дзюба называет их желтушниками
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Ответ Зелёный гопник
Спартачи выдохнули…
Выдохнул Зенит и Краснодар .
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Спартачи выдохнули…
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Ответ Зелёный гопник
Спартачи выдохнули…
Соперники Спартака выдохнули )
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Конечно не уйдёт, где ещё ему такую зп предложат
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разумное решение, сейчас нам не время менять тренера...
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Ответ funnynerd21
Как обычно журналисты сами придумали, сами опровергли, а потом обижаются, когда условный Дзюба называет их желтушниками
Ну и тут же уже опять новость:

Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Кадиса» — COPE Cadiz.

Об этом сообщает журналист испанского издания COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X (ранее Twitter).
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Ответ Владддд
Кадису спасаться надо, зачем им непонятный кот в мешке без особого бэкграунда, когда свободны теже Эскриба, Руби...
У Кадиса не очень плохая ситуация, 2-3 победы и уже будут в середине таблице, нужен специалист, которые накачает команду до конца сезона, имхо Абаскаль может подойти, но денег на устойку не хотят тратить.
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