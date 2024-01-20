Абаскаль не собирается уходить из «Спартака». Предложения от «Кадиса» не было
Гильермо Абаскаля в «Кадисе» не будет.
Как сообщают журналист Максим Никитин и «Чемпионат», главный тренер «Спартака» не собирается покидать российскую команду. Предложения из Испании у него нет.
При этом отмечается, что контракт Абаскаля содержит пункт о выплате неустойки в случае его расторжения в одностороннем порядке.
Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Кадиса» — COPE Cadiz.
Об этом сообщает журналист испанского издания COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X (ранее Twitter).