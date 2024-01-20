Абаскаль не собирается уходить из «Спартака». Предложения от «Кадиса» не было

Гильермо Абаскаля в «Кадисе» не будет.

Как сообщают журналист Максим Никитин и «Чемпионат», главный тренер « » не собирается покидать российскую команду. Предложения из у него нет.

При этом отмечается, что контракт содержит пункт о выплате неустойки в случае его расторжения в одностороннем порядке.