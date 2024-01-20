Мане – прессе: «Для вас футболиста не существует, если он не в Европе. Но лига Саудовской Аравии очень хорошая, ее смотрят во всем мире»

Теги Сборная Сенегала по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Садьо Мане не согласен с тем, что ему стали уделять меньше внимания.

«Вы [журналисты] так думаете потому, что я не в Европе. Это печально для вас, ребята, потому что для вас, если футболист не в Европе, он уже не имеет значения. Меня как футболиста больше нет [для вас].

К счастью, я могу сказать, что лига Саудовской Аравии – очень хорошая лига, ее смотрят во всем мире. До тех пор, пока я отдаю все силы и получаю удовольствие каждую минуту, для меня это важнее. Остальное для меня не имеет значения», – заявил полузащитник «Аль-Насра» и сборной Сенегала.

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23 комментария
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Конечно хорошая, Бензема не даст соврать.
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Гонки на верблюдах и то больше смотрят, чем чемпионат СА )
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Бла бла бла. Это лицемерие начинает утомлять
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Наверное в текущем сезоне лигу Саудовской Аравии с определенной натяжкой можно назвать хорошей. Но совсем не лучшей,в отличии от европейских топ-5 . Оттого каждоминутное удовольствие Мане и остаётся интересным по сути лишь для него
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Полупустые стадионы , эту пустынную медиалигу даже в Аравии не смотрят. ))
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Эта лига хороша только для заработка футболиста. Если ее так много смотрят, то чего Мане возмущается?И тот год был пиком лиги Саудитов, и то, куча негатива у людей.
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Мане знает что такое обязательства по контракту .
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Картина маслом: примерно то же самое пишут здесь местные глоры Роналду, которые до его перехода вообще не знали о ее существовании)
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Из всех спортивных событий в мире, второе место после матчей СКА
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Это тот тип, который ходит с доисторическим разбитым айфоном, и вообще простой парень?

А почему он поехал в 31 год в лигу верблюдов?
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Такие высказывания ожидаемы. Надо отрабатывать лавэ.
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На Мане и в Баварии особого внимания не уделяли, за исключением того момента, когда он руки начал распускать
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Бабки братан, ни чего личного!! Такой футбол нам не нужен!
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да да, очень интересный чемпионат, спасибо, смотреть мы его конечно не будем, как и даблчизбургер лигу
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Как деградировал со временем Ливерпуля (((
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ребят, ну вы уехали зарабатывать деньги, никто вас не осуждает, играйте в свое удовольствие да изредка делайте комплименты хозяевам. но вот этот абсурд зачем? то их весь мир смотрит, то они уже не хуже Л1, скоро уже вообще ЛЧ заменят. сами из себя посмешищ делают.
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Все правильно, Садио! Жить надо так, как нравится тебе, а не так, как это хочется другим. Поздравляю с хорошим голом Онане (модератор, это фамилия вратаря Камеруна, если что)!
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О какой Европе он говорит, лучший футболист Европы обладатель зм играет в млс, там лучшая лига в мире
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Ответ dpv
Как деградировал со временем Ливерпуля (((
Но тебя условно в одну палату с Романом посади, ты через неделю будешь верить в то, что роналду это божество с небес, а саудия топ 1 лига мира:)) Это же случилось и с Мане:))
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