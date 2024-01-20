Мане – прессе: «Для вас футболиста не существует, если он не в Европе. Но лига Саудовской Аравии очень хорошая, ее смотрят во всем мире»

Садьо Мане не согласен с тем, что ему стали уделять меньше внимания.

«Вы [журналисты] так думаете потому, что я не в Европе. Это печально для вас, ребята, потому что для вас, если футболист не в Европе, он уже не имеет значения. Меня как футболиста больше нет [для вас].

К счастью, я могу сказать, что лига Саудовской Аравии – очень хорошая лига, ее смотрят во всем мире. До тех пор, пока я отдаю все силы и получаю удовольствие каждую минуту, для меня это важнее. Остальное для меня не имеет значения», – заявил полузащитник « » и сборной .