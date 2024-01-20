Мане – прессе: «Для вас футболиста не существует, если он не в Европе. Но лига Саудовской Аравии очень хорошая, ее смотрят во всем мире»
Садьо Мане не согласен с тем, что ему стали уделять меньше внимания.
«Вы [журналисты] так думаете потому, что я не в Европе. Это печально для вас, ребята, потому что для вас, если футболист не в Европе, он уже не имеет значения. Меня как футболиста больше нет [для вас].
К счастью, я могу сказать, что лига Саудовской Аравии – очень хорошая лига, ее смотрят во всем мире. До тех пор, пока я отдаю все силы и получаю удовольствие каждую минуту, для меня это важнее. Остальное для меня не имеет значения», – заявил полузащитник «Аль-Насра» и сборной Сенегала.
А почему он поехал в 31 год в лигу верблюдов?