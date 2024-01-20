Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день. Швед мечтал возглавить клуб – у него рак в терминальной стадии

Юрген Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день.

75-летний экс-тренер сборной Англии, «Ромы», «Лацио» и «Манчестер Сити» ранее сообщил, что у него рак в терминальной стадии: «Мне осталось около года в лучшем случае».

Швед всегда мечтал поработать с « », он болеет за клуб. Высказывались мнения о том, что его можно назначить тренером «красных» на мартовский матч легенд против «Аякса». Однако Клопп позвал его в первую команду.

«Я впервые услышал о его любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком клуба всю жизнь.

Мы очень рады будем, если он приедет к нам. Он сможет сидеть в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет – это не проблема.

Если он приедет, мы покажем ему все тут, расскажем, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я уверен, он сможет приехать и провести здесь замечательные часы», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

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