Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день. Швед мечтал возглавить клуб – у него рак в терминальной стадии
Юрген Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день.
75-летний экс-тренер сборной Англии, «Ромы», «Лацио» и «Манчестер Сити» ранее сообщил, что у него рак в терминальной стадии: «Мне осталось около года в лучшем случае».
Швед всегда мечтал поработать с «Ливерпулем», он болеет за клуб. Высказывались мнения о том, что его можно назначить тренером «красных» на мартовский матч легенд против «Аякса». Однако Клопп позвал его в первую команду.
«Я впервые услышал о его любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком клуба всю жизнь.
Мы очень рады будем, если он приедет к нам. Он сможет сидеть в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет – это не проблема.
Если он приедет, мы покажем ему все тут, расскажем, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я уверен, он сможет приехать и провести здесь замечательные часы», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.
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Просто не проходит и дня, чтобы не захотелось прибежать в комменты с воплем - какой он крутой..
Как по мне это очень сильный подгон для умирающего человека.. Едва едва не прослезился.
Я специально скопировал этот позор, ибо уверен, его удалят.
Хочется верить в карму, что она есть, и что таким, как ты, однажды прилетит за всё то свинство, которое они творят, пишут и выносят на всеобщее обозрение.
Стыдись.
Кстати, одного дня бы вполне хватило
Уже тогда был скаузером
Юрген Собослаи называет Дом)
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