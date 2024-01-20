Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день. Швед мечтал возглавить клуб – у него рак в терминальной стадии

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Свен-Йоран Эрикссон Здоровье Футбол

Юрген Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день.

75-летний экс-тренер сборной Англии, «Ромы», «Лацио» и «Манчестер Сити» ранее сообщил, что у него рак в терминальной стадии: «Мне осталось около года в лучшем случае».

Швед всегда мечтал поработать с «Ливерпулем», он болеет за клуб. Высказывались мнения о том, что его можно назначить тренером «красных» на мартовский матч легенд против «Аякса». Однако Клопп позвал его в первую команду.

«Я впервые услышал о его любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком клуба всю жизнь.

Мы очень рады будем, если он приедет к нам. Он сможет сидеть в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет – это не проблема.

Если он приедет, мы покажем ему все тут, расскажем, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я уверен, он сможет приехать и провести здесь замечательные часы», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

У Свена-Йорана Эрикссона рак: признался, что умирает. Тренер-вундеркинд работал с Баджо, Анчелотти и Руни

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26 комментариев
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Как Клопп этот делает?

Просто не проходит и дня, чтобы не захотелось прибежать в комменты с воплем - какой он крутой..

Как по мне это очень сильный подгон для умирающего человека.. Едва едва не прослезился.
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Очень добрый поступок
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+45
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
"За день добьётся большего с Ливерпулем, чем Клопп за 8 лет."

Я специально скопировал этот позор, ибо уверен, его удалят.
Хочется верить в карму, что она есть, и что таким, как ты, однажды прилетит за всё то свинство, которое они творят, пишут и выносят на всеобщее обозрение.
Стыдись.
+23
-2
+21
Столько человечности в одном человеке… дай бог им двоим здоровья🙌🏾
+13
-1
+12
Когда была новость про болезнь Свена, в комментах кто-то предложил, как было бы круто если Ливерпуль так сделал, и вон вам пожалуйста! Просто браво!!
+7
-1
+6
Ответ dr. cage
Как Клопп этот делает? Просто не проходит и дня, чтобы не захотелось прибежать в комменты с воплем - какой он крутой.. Как по мне это очень сильный подгон для умирающего человека.. Едва едва не прослезился.
а я пустил одну скупую, мужскую..) он правда крутой тренер и человечище!
+6
-1
+5
Мир не без добрых людей!!!)
+2
0
+2
Ответ dr. cage
Как Клопп этот делает? Просто не проходит и дня, чтобы не захотелось прибежать в комменты с воплем - какой он крутой.. Как по мне это очень сильный подгон для умирающего человека.. Едва едва не прослезился.
Просто Клопп - Человек
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Красивый жест, Клопп — красавчик
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Хороший , человеческий поступок . Браво Юрген .
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Красивый жест, браво
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Достойно
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Будет замечательно, если Свен-Йоран Эрикссон успеет посетить Энфилд, а болельщики споют ему "You’ll never walk alone"
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Надеюсь, Свен примет предложение.
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Клопп арендуй Мбаппе на матчи с Арсеналом и Челси
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Ответ SaH4r.
Очень добрый поступок
А могли бы позвать в МЮ что бы облегчить страдания.
Кстати, одного дня бы вполне хватило
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Клопп — это современный Боб Пэйсли. Только трезвый.
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Клопп Красава
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сильно!
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Это при Эриксоне Сити проиграл Мидлсбро 9-0
Уже тогда был скаузером
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Какой же Клоп воплощающий!
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смотрю канал фк Ливерпуль, там столько добра от клуба! последний видос про кафе с Собо, Грабо и Контиком))
Юрген Собослаи называет Дом)
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Молодчина, Юра!

Делайте добро, это бесплатно и меняет жизнь людей к лучшему
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