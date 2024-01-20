Тен Хаг хочет подписать в «МЮ» лучшего бомбардира «Аякса» Бробби. Трансфер возможен и летом, если тренера не уволят

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Брайан Бробби Футбол

Эрик тен Хаг хочет подписать в «МЮ» еще одного игрока из Нидерландов.

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» есть идея пригласить в клуб этой зимой форварда «Аякса» Брайана Бробби.

«Юнайтед» и 21-летний нападающий были на связи с лета, контакты не прерывались. И игрок, и клуб высоко ценят друг друга.

Если переход не состоится в январе, он возможен летом при условии сохранения работы тен Хагом. Сейчас «Аякс» не хочет отпускать игрока с контрактом до 2027 года.

При Тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов Эредивизи: Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.

В этом сезоне Бробби забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах. Статистика лучшего бомбардира «Аякса» – здесь.

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64 комментария
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по ходу он с этого что-то имеет
+81
-10
+71
Ответ Капибарбер
по ходу он с этого что-то имеет
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
+61
-4
+57
Может сразу перевести Аякс на олд траффорд,чтоб лысому было легче
+38
0
+38
Ответ Старик Стариканов
Может сразу перевести Аякс на олд траффорд,чтоб лысому было легче
Может лучше вернуть самого Хаага назад в Аякс)
+25
0
+25
Он что, издевается?
+25
-3
+22
такое ощущение, что Эрик тен Хаг трудится агентом, не покладая рук! Лысый шарлатан...
+15
0
+15
абсолютно средний, что он в Германии и показал. Вся эта статистика превращается в пыль при виде первого нормально соперника
+13
-1
+12
Аякс Тен Хага
+11
0
+11
В Аяксе какие то мутные схемы, за это погнали одного спортивного директора.
"Сначала местные СМИ писали, что Мислинтат — основной акционер компании Matchmetrics GmbH, а 3% ее акций приобрела немецкая AKA Global, представляющая интересы новичка «Аякса» Борны Сосы. Были подозрения, что спортдиру что-то перепало с покупки игрока."
тут по ходу дела тоже нечто подобное))))
+8
0
+8
может Аяксу просто с МЮ лигами поменяться? Все в выигрыше, игроки Аякса попали в АПЛ, а у МЮ появляются шансы на титулы
+8
0
+8
у Тен Хага просто список игроков по клубу и по алфавиту ранжирован. Аякс первый стоит, он игрока знакомого видит и сразу голову теряет "баляя, я ж его знаю!". Хойлунда он купил, когда список случайно чуть дальше до Аталанты прокрутил)
+7
-1
+6
Бробби уже уезжал в топ чемпионат. В Лейпциге ничего не показал и обратно приехал
+6
0
+6
Ответ Secretcorpus
такое ощущение, что Эрик тен Хаг трудится агентом, не покладая рук! Лысый шарлатан...
И сын ему активно помогает в этом)
+6
0
+6
Это уже даже не смешно.
+9
-3
+6
Странно, что за такие дела Тен Хагом до сих пор прокуратура не заинтересовалась)
+4
0
+4
Гарри Поттера на 100 лямов не развести.
+4
0
+4
хочет напоследок «выходное пособие» себе организовать
+4
0
+4
АХАХАХАХ
Не угадал с Люком де Йонгом, зато угадал что форварда уровня Кейна шарлатан найдет в Нидерландах 🤣
Сэр Джим, ты знаешь что делать! Это очередной распил. МЮ гораздо выгоднее Тен Хага на Родину сплавить
+3
0
+3
Кто смотрел матчи Аякса, тот знает, что этот Бробби бестолковый тип, который периодически проигрывает конкуренцию Акпому, пришедшему из Чемпионшипа.
+3
0
+3
Brobbey
rob-воровать

Поэтому все понятно
Тен Хааг опять родной Эвердивизи подкинет деньжат
+4
-1
+3
Видимо нам мало Антони, Аякс должен памятник Тен Хагу поставить перед стадионом
+2
0
+2
Кто-то мечтает о Марго Робби ,но кому-то нужен Бробби
+5
-3
+2
13 мячей в 25 матчах в Аяксе, в одной из самых дырявых лиг Европы, нам подходит, берём
+2
0
+2
Интересно, он правда не понимает, в чем тут проблема?
+1
0
+1
Не, это уже не прокатит)
Инеос скажут, ты что тю-тю?
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
по ходу он с этого что-то имеет
Ты тоже думаешь о том что я думаю?)
+3
-2
+1
классика
+2
-1
+1
Абсолютно подходит Манчестеру в нынешних реалиях:футбольный интеллект Онаны,пропадает на поле как Хойлунд,играет в команде которая провалила первую часть сезона
+2
-1
+1
Черт это Брайан
+1
0
+1
Идеальная работа-быть скаутом Манчестер Юнайтед
Играешь Доту целый день
+1
0
+1
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