Тен Хаг хочет подписать в «МЮ» лучшего бомбардира «Аякса» Бробби. Трансфер возможен и летом, если тренера не уволят

Эрик тен Хаг хочет подписать в «МЮ» еще одного игрока из Нидерландов.

У главного тренера « » есть идея пригласить в клуб этой зимой форварда « » .

«Юнайтед» и 21-летний нападающий были на связи с лета, контакты не прерывались. И игрок, и клуб высоко ценят друг друга.

Если переход не состоится в январе, он возможен летом при условии сохранения работы . Сейчас «Аякс» не хочет отпускать игрока с контрактом до 2027 года.

При Тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов Эредивизи: Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.

В этом сезоне Бробби забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах. Статистика лучшего бомбардира « » – здесь.