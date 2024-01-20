Тен Хаг хочет подписать в «МЮ» лучшего бомбардира «Аякса» Бробби. Трансфер возможен и летом, если тренера не уволят
Эрик тен Хаг хочет подписать в «МЮ» еще одного игрока из Нидерландов.
У главного тренера «Манчестер Юнайтед» есть идея пригласить в клуб этой зимой форварда «Аякса» Брайана Бробби.
«Юнайтед» и 21-летний нападающий были на связи с лета, контакты не прерывались. И игрок, и клуб высоко ценят друг друга.
Если переход не состоится в январе, он возможен летом при условии сохранения работы тен Хагом. Сейчас «Аякс» не хочет отпускать игрока с контрактом до 2027 года.
При Тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов Эредивизи: Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.
В этом сезоне Бробби забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах. Статистика лучшего бомбардира «Аякса» – здесь.
"Сначала местные СМИ писали, что Мислинтат — основной акционер компании Matchmetrics GmbH, а 3% ее акций приобрела немецкая AKA Global, представляющая интересы новичка «Аякса» Борны Сосы. Были подозрения, что спортдиру что-то перепало с покупки игрока."
тут по ходу дела тоже нечто подобное))))
Не угадал с Люком де Йонгом, зато угадал что форварда уровня Кейна шарлатан найдет в Нидерландах 🤣
Сэр Джим, ты знаешь что делать! Это очередной распил. МЮ гораздо выгоднее Тен Хага на Родину сплавить
rob-воровать
Поэтому все понятно
Тен Хааг опять родной Эвердивизи подкинет деньжат
Инеос скажут, ты что тю-тю?
Играешь Доту целый день