Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»

Гари Линекер высказался о конфликте Израиля и Палестины.

Ранее бывший форвард сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте Великобритании отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям». Экс-тренер «Челси» Авраам Грант также раскритиковал .

«Все, с кем я разговариваю, каждый человек, которого я знаю, думают: «Что происходит?» Но как только вы открываете рот – или как только я публикую свои твиты – это сразу настолько токсично.

Если вы склоняетесь в ту или иную сторону, уровень атаки будет невероятным. Как вообще может быть спорным и противоречивым желание мира? Я просто не понимаю этого.

Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Но на данный момент это просто ужасно. Ужасно! Мне плохо [от количества погибших детей]», – сказал Линекер.

Он рассказал, что не потерял друзей, несмотря на критику со стороны еврейской общины из-за того, что не осуждал действия ХАМАС. Гари объяснил, что он «не из тех, кто ссорится», но есть «соратники», с которыми он предпочитает не проводить время, потому что «их взгляды настолько жесткие». При этом большинство его друзей-евреев разделяют его взгляды.

«Я не считаю, что дело в евреях, скорее в израильском правительстве. Очевидно, они реагируют на события 7 октября, но, черт возьми, одно злодеяние не заслуживает 80 злодеяний [в ответ]. Или даже больше», – добавил Линекер.

При этом Гари признал, что у него также есть друзья-евреи, которые с ним не согласны, в том числе те, кто в частном порядке «просили поддержать Израиль в твиттере, поддержать то, что они делают»: «Мне пришлось сказать: «Что?! Нет! И вам не следует этого делать».

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта случилось 7 октября после вторжения группировки ХАМАС в Израиль. Около 1200 человек были убиты, еще 242 были взяты в заложники. В ответ правительство Израиля начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа. На сегодня насчитывается до 24 100 убитых палестинцев, общее число раненых – 60 834 человека.