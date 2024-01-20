Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»
Гари Линекер высказался о конфликте Израиля и Палестины.
Ранее бывший форвард сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте Великобритании отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям». Экс-тренер «Челси» Авраам Грант также раскритиковал Гари.
«Все, с кем я разговариваю, каждый человек, которого я знаю, думают: «Что происходит?» Но как только вы открываете рот – или как только я публикую свои твиты – это сразу настолько токсично.
Если вы склоняетесь в ту или иную сторону, уровень атаки будет невероятным. Как вообще может быть спорным и противоречивым желание мира? Я просто не понимаю этого.
Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Но на данный момент это просто ужасно. Ужасно! Мне плохо [от количества погибших детей]», – сказал Линекер.
Он рассказал, что не потерял друзей, несмотря на критику со стороны еврейской общины из-за того, что не осуждал действия ХАМАС. Гари объяснил, что он «не из тех, кто ссорится», но есть «соратники», с которыми он предпочитает не проводить время, потому что «их взгляды настолько жесткие». При этом большинство его друзей-евреев разделяют его взгляды.
«Я не считаю, что дело в евреях, скорее в израильском правительстве. Очевидно, они реагируют на события 7 октября, но, черт возьми, одно злодеяние не заслуживает 80 злодеяний [в ответ]. Или даже больше», – добавил Линекер.
При этом Гари признал, что у него также есть друзья-евреи, которые с ним не согласны, в том числе те, кто в частном порядке «просили поддержать Израиль в твиттере, поддержать то, что они делают»: «Мне пришлось сказать: «Что?! Нет! И вам не следует этого делать».
Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта случилось 7 октября после вторжения группировки ХАМАС в Израиль. Около 1200 человек были убиты, еще 242 были взяты в заложники. В ответ правительство Израиля начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа. На сегодня насчитывается до 24 100 убитых палестинцев, общее число раненых – 60 834 человека.
Самая сильная разведка и армия на Ближнем Востоке - должна так работать?
Если кто-то из жильцов вашего дома побьёт кого-то в уличной драке, а та сторона придёт разносить без разбора всех в вашем ЖК, вы тож будете рассуждать "не, ну а че ещё можно было сделать"?
Постоянно такие комменты защитничков, прям удивляет. Особенно вот это "они же там где-то находятся, че делать". Ну да, в 2024 году стороны конфликта не выходят в чистое поле разбираться, надо же. Тогда мож и ядерку можно сбросить на ту территорию, там же где-то боевики, а не только мирное, да?
не говоря о том, что агрессор это Израиль, оккупировавший палестинские территории.
Должны быть соразмерные и точечные ответы против тех, кто напал, а не в агонии фашисткими методами устраивать геноцид всего мирняка
И почему тогда кучу детей и женщин в израильских тюрьмах и прочее, о чем пишут в докладах ООН годами, вы не берете за первопричину? Это все было до 7 октября
Говорят, до сих пор разгребают завалы больницы с квадриллионом трупов