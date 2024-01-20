Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»

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Гари Линекер высказался о конфликте Израиля и Палестины.

Ранее бывший форвард сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте Великобритании отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям». Экс-тренер «Челси» Авраам Грант также раскритиковал Гари.

«Все, с кем я разговариваю, каждый человек, которого я знаю, думают: «Что происходит?» Но как только вы открываете рот – или как только я публикую свои твиты – это сразу настолько токсично.

Если вы склоняетесь в ту или иную сторону, уровень атаки будет невероятным. Как вообще может быть спорным и противоречивым желание мира? Я просто не понимаю этого.

Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Но на данный момент это просто ужасно. Ужасно! Мне плохо [от количества погибших детей]», – сказал Линекер.

Он рассказал, что не потерял друзей, несмотря на критику со стороны еврейской общины из-за того, что не осуждал действия ХАМАС. Гари объяснил, что он «не из тех, кто ссорится», но есть «соратники», с которыми он предпочитает не проводить время, потому что «их взгляды настолько жесткие». При этом большинство его друзей-евреев разделяют его взгляды.

«Я не считаю, что дело в евреях, скорее в израильском правительстве. Очевидно, они реагируют на события 7 октября, но, черт возьми, одно злодеяние не заслуживает 80 злодеяний [в ответ]. Или даже больше», – добавил Линекер.

При этом Гари признал, что у него также есть друзья-евреи, которые с ним не согласны, в том числе те, кто в частном порядке «просили поддержать Израиль в твиттере, поддержать то, что они делают»: «Мне пришлось сказать: «Что?! Нет! И вам не следует этого делать».

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта случилось 7 октября после вторжения группировки ХАМАС в Израиль. Около 1200 человек были убиты, еще 242 были взяты в заложники. В ответ правительство Израиля начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа. На сегодня насчитывается до 24 100 убитых палестинцев, общее число раненых – 60 834 человека.

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167 комментариев
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Ответ Maturmalai
Я до сих пор не слышал ни одной внятной мысли от критиков Израиля, а как он собственно должен был поступить в ответ на целенаправленное убийство более тысячи своих людей террористами, чтобы при этом не навлечь на себя критику? Просто объявить сожаление о гибели своих людей, и воззвать к великодушию террористов с просьбой больше так не делать?
А должен быть аргумент, доказывающий, что сносить в агонии кварталы и убивать 24к и ранить 63к человек - эт не норм?

Самая сильная разведка и армия на Ближнем Востоке - должна так работать?
Если кто-то из жильцов вашего дома побьёт кого-то в уличной драке, а та сторона придёт разносить без разбора всех в вашем ЖК, вы тож будете рассуждать "не, ну а че ещё можно было сделать"?

Постоянно такие комменты защитничков, прям удивляет. Особенно вот это "они же там где-то находятся, че делать". Ну да, в 2024 году стороны конфликта не выходят в чистое поле разбираться, надо же. Тогда мож и ядерку можно сбросить на ту территорию, там же где-то боевики, а не только мирное, да?
+53
-14
+39
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
нет, не имеет. никто не имеет право на военные преступления.
не говоря о том, что агрессор это Израиль, оккупировавший палестинские территории.
+59
-26
+33
Ответ feanor.84
А если вспомнить кто и как создал ХАМАС...
Справедливости ради, Израиль не создал Хамас, но спонсировал его в противовес Арафату, который был готов на мирное сосуществование. Посеявший ветер пожнёт бурю
+28
-3
+25
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
Нет, чудак. Есть Женевская конвенция, которая регулирует правила ведения войны. И Израиль нарушил их, он ничем не лучше Хамаса.
+28
-6
+22
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
Ущербная логика, тоже самое было после 9/11, а потом оказалось что Ирак и не при чем, но миллион человек уничтожено.
+24
-3
+21
А если вспомнить кто и как создал ХАМАС...
+26
-6
+20
спортс. вот опять двойные стандарты. напиши это кто-то из пользователей в комментариях и получил бы бан
+29
-9
+20
Ответ Maturmalai
Я до сих пор не слышал ни одной внятной мысли от критиков Израиля, а как он собственно должен был поступить в ответ на целенаправленное убийство более тысячи своих людей террористами, чтобы при этом не навлечь на себя критику? Просто объявить сожаление о гибели своих людей, и воззвать к великодушию террористов с просьбой больше так не делать?
Ну для начала не устраивать ковровые бомбардировки, и воевать именно с Хамасом, а не с мирными палестинцами
+31
-12
+19
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
Вот именно , Израиль напал на Палестину более полувека назад и жизнь палестинцев с тех пор это притеснение их прав
+32
-14
+18
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
Чушь, полнейшая чушь
Должны быть соразмерные и точечные ответы против тех, кто напал, а не в агонии фашисткими методами устраивать геноцид всего мирняка

И почему тогда кучу детей и женщин в израильских тюрьмах и прочее, о чем пишут в докладах ООН годами, вы не берете за первопричину? Это все было до 7 октября
+17
-4
+13
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
Это ты так действия Хамаса оправдываешь? Они ведь тоже отвечают на агрессию Израиля. Конфликт не 7 октября начался же
+15
-3
+12
Антисемиты не те, кто не любит евреев, а те, кого не любят евреи.
+10
0
+10
Ответ Maturmalai
Я до сих пор не слышал ни одной внятной мысли от критиков Израиля, а как он собственно должен был поступить в ответ на целенаправленное убийство более тысячи своих людей террористами, чтобы при этом не навлечь на себя критику? Просто объявить сожаление о гибели своих людей, и воззвать к великодушию террористов с просьбой больше так не делать?
Израиль должен вернуть Палестине ее оккупированные территории
+16
-8
+8
Ответ feanor.84
А если вспомнить кто и как создал ХАМАС...
Боррель только вчера об этом ещё раз сказал)
+7
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+6
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Да да, убито миллиард беременных палестинских младенцев по данным самого честного неполживого источника-Хамаса.
Говорят, до сих пор разгребают завалы больницы с квадриллионом трупов
+15
-9
+6
Ответ Dizzod
что именно? что не надо поддерживать Хамас или Израиль? или то что плохо убивать мирных?
хамас то они не поддерживают, а вот Израиль
+7
-2
+5
Ответ Maturmalai
Я же говорю, не слышал ни одного внятного ответа от критиков Израиля. Вот и ты, говоришь чего Израилю не делать. А что надо было делать, кроме как просто проглотить и утереться? Когда Хамас сидит вперемешку с мирными палестинцами в плотной застройке, воевать с ним так, чтобы не погибал мирняк, можно только если совсем не воевать.
Так Израиль даже не пробовал воевать по другому, стал сразу фигачить по мирняку. И кстати, напомнить, кто финансировал Хамас в противовес Арафату, который был согласен намирное сосуществование?
+9
-4
+5
Ответ Тарас Гладушин
А что тогда предлагает линекер? Пожать руку террористам и договориться так больше не делать? Ждать, пока те снова наберут силы и опять нападут?
не спонсировать их для начала, как это делал Израиль.
+7
-2
+5
Ответ feanor.84
А если вспомнить кто и как создал ХАМАС...
Только сегодня читал на РБК слова Борреля про спонсирование Израилем Хамаса. Увидел весьма удивительную информацию, что Хамас оказывается занимается строительным, животноводческим бизнесом и добычей полезных ископаемых в других странах и на дивиденды с этого воюет. По крайней мере не клянчит открыто денег у всех подряд
+5
-1
+4
Ответ Andrey Andreev
У линекера беды с башкой
А в чём он неправ?
+9
-5
+4
Ответ mfbwrdw2vj
Страна подвергшаяся агрессии имеет полное право на выбор методов ответа. Вся ответственность лежит на том кто напал.
эта страна по словам Борреля сама спонсировала ХАМАС.
+4
0
+4
Самое интересное, что за несколько месяцев, в Палестине было убито больше мирных жителей чем за два года войны на Украине
+12
-9
+3
Ответ Донован хозяин НБА
Да да, убито миллиард беременных палестинских младенцев по данным самого честного неполживого источника-Хамаса. Говорят, до сих пор разгребают завалы больницы с квадриллионом трупов
Не, ну так-то по легальным данным пара убитых, десяток раненых, а в остальном только боевики, да?
+4
-1
+3
Ответ mfbwrdw2vj
А эта конвенция Израилем подписана? И опять же, ответственность за все лежит исключительно на агрессоре. Страна подвергшаяся нападению имеет право выбирать методы ведения войны
Так агрессор - Израиль, оккупирующий палестинские земли. Получается, Палестина имеет право выбирать методы ведения войны, верно?
+6
-3
+3
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
может потому что иное наказуемо, гений?)
+2
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+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
Ну ты же смелый. Ты же за свободу! Че не пишешь?
по той причине, по которой ты с дивана пишешь - инстинкт самосохранения
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Ответ kazus
На сегодня насчитывается до 24 100 убитых палестинцев, общее число раненых – 60 834 человека. Уточняйте, что эти данные по словам хамаса и большая часть этих жертв террориристы хамаса. А то вводите людей в заблуждение и настраиваете против Израиля. Так же было и с больницей, когда вы написали, что там было 800 погибших, а потом оказалось, что это самострел хамаса и не в больницу ракета попала, а на парковку и если и были какие то жертвы, то единицы.
А 7 тысяч погибших палестинских детей тоже террористы хамаса?!
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Надо же, а мне тут пишут, что только у нас за лайки журят... А тут бегом удаляют.
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База
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Ответ kazus
Как ты к этому пришёл?
Даже если не верить данным министерства здравоохранения, то по данным израильского профессора Ягиля Леви и израильского издания Гаарец за первые ТРИ недели было убито 4594 мирных жителей и это самая минимальная оценка кол-ва жертв среди всех проведенных исследований. ДАже если верить евреям, то за ТРИ недели убито 4,5к жителей. А война уже длится около 4 месяцев. С такими темпами цифра в 24000 не кажется невозможной. Для сравнения, на Украине за все время погибло около 10000 мирных жителей и это по версии ООН
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