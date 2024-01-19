Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Клэбо, Крюгер, Масгрэйв, Гульберг и Халварссон пробегут масс-старт на 20 км классическим стилем

20 января на этапе Кубка мира по лыжам в Оберхофе пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 12:25 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Уго Лапалю (Франция)

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

6. Дидрик Тенсет (Норвегия)

7. Мика Фермойлен (Австрия)

8. Калле Халварссон (Швеция)

9. Фридрих Мох (Германия)

10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

11. Эрик Валнес (Норвегия)

12. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

13. Вильям Поромаа (Швеция)

15. Михал Новак (Чехия)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)

20. Федерико Пеллегрино (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе