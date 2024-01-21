Евлоев победил Аллена единогласным решением судей на UFC 297

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

В Торонто (Канада) проходит турнир UFC 297, в главном карде которого состоялся поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (18-0) и Арнольдом Алленом (19-3).

Евлоев победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Евлоев дебютировал в UFC в 2019 году и с тех пор выиграл восемь боев подряд в промоушене. Аллен в UFC с 2015 года и выиграл там 10 боев подряд, прервав серию проигрышем Максу Холлоуэю в 2023 году.

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16 комментариев
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Евлоев топ, пропустил 3 удара запрещенных коленом, получил сильное рассечение и все равно выиграл грязного британца
+29
-2
+27
анкалаев - уокер — удар коленом со стороны анкалаева чуть не привело к дисквалификации
ян - стерлинг - удар коленом со стороны яна привело к дисквалификации
аллен - евлоев — 4 удара коленом со стороны аллена
привело к нисхождению годдарда и продолжению боя без лишения баллов.

🤡 = юфс
+27
0
+27
Очень великодушный судья, никакой предвзятости
+22
0
+22
4 запрещённых удара коленом неумышленно
+17
-1
+16
Ответ Isa Babaev
Евлоев топ, пропустил 3 удара запрещенных коленом, получил сильное рассечение и все равно выиграл грязного британца
если бы это сделал Анкалаев ,то его бы уже дисквалифицировали, а тут даже балл не снимают ,я не сниму говорит балл ,потому что ты неумышленно бил
+16
-2
+14
трудовая победа
+12
-1
+11
Судья абсолютно непредвзятый. Даже и не скажешь, что земляк. Понял, что Аллен не хотел, это случайность. 4 раза. Просто не повезло.
+10
-1
+9
Браво Евлоев! Плачь грязная британия.
+11
-3
+8
Молодчик. Оказывается судьи в Канаде лучше работают чем рефери
+2
0
+2
Евлоев должен был попытаться закончить бой в концовке 2 го раунда, а так, Аллен кажется умышленно бил эти удары
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Ответ Cmapuna95
4 запрещённых удара коленом неумышленно
А вот если бы пять)))
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Ответ Седрик Диаш
анкалаев - уокер — удар коленом со стороны анкалаева чуть не привело к дисквалификации ян - стерлинг - удар коленом со стороны яна привело к дисквалификации аллен - евлоев — 4 удара коленом со стороны аллена привело к нисхождению годдарда и продолжению боя без лишения баллов. 🤡 = юфс
Ну если бы Мовсар включил актера, то скорее всего и Аллена дисквалифицировали.
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Удивлен хорошей защитой Аллена от тейкдаунов. Был уверен в превосходстве Мовсара в борьбе, но особой пользы не получилось. А вот джебы и колени Мовсара были шикарны.
Про судью уже все сказали - сволочь.
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Фунт Стерлинга этому рефери.
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