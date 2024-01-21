Евлоев победил Аллена единогласным решением судей на UFC 297
В Торонто (Канада) проходит турнир UFC 297, в главном карде которого состоялся поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (18-0) и Арнольдом Алленом (19-3).
Евлоев победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Евлоев дебютировал в UFC в 2019 году и с тех пор выиграл восемь боев подряд в промоушене. Аллен в UFC с 2015 года и выиграл там 10 боев подряд, прервав серию проигрышем Максу Холлоуэю в 2023 году.
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ян - стерлинг - удар коленом со стороны яна привело к дисквалификации
аллен - евлоев — 4 удара коленом со стороны аллена
привело к нисхождению годдарда и продолжению боя без лишения баллов.
🤡 = юфс
Про судью уже все сказали - сволочь.