Евлоев победил Аллена единогласным решением судей на UFC 297

В Торонто (Канада) проходит турнир UFC 297, в главном карде которого состоялся поединок в полулегком весе между (18-0) и (19-3).

Евлоев победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Евлоев дебютировал в UFC в 2019 году и с тех пор выиграл восемь боев подряд в промоушене. Аллен в UFC с 2015 года и выиграл там 10 боев подряд, прервав серию проигрышем Максу Холлоуэю в 2023 году.

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