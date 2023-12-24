Ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», поражения СКА и «МЮ», Петросян – чемпионка России, титул Бивола и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 18-м туре АПЛ и упустил шанс обойти лондонцев в таблице. Мартин Эдегор довольно явно рукой остановил мяч в своей штрафной, но право пробить пенальти команда Юргена Клоппа не получила.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (0:2) и опустился на 8-е место. «Тоттенхэм» победил «Эвертон» (2:1), «Лутон» обыграл «Ньюкасл» (1:0).

2. СКА уступил «Торпедо», «Локомотив» победил ЦСКА, «Ак Барс» проиграл «Сибири» и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

3. «Ювентус» в гостях был сильнее «Фрозиноне» (2:1) в 17-м туре Серии А, «Болонья» победила «Аталанту» (1:0) Алексея Миранчука, «Интер» дома справился с «Лечче» (2:0), а «Рома» обыграла «Наполи» (2:0), у которого удалили двух футболистов. 

4. НХЛ. «Тампа» одолела «Вашингтон» (2:1 Б), Овечкин остался без очков (как и Кучеров), первой звездой матча стал Василевский с 33 отраженными бросками и победой в серии буллитов. Все результаты дня – здесь

5. Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию среди женщин. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми среди пар.

6. НБА. «Детройт» потерпел 26-е поражение подряд (в игре с «Бруклином») и повторил антирекорд лиги, «Клипперс» крупно уступили «Бостону» и другие результаты.

7. Вечер бокса в Эр-Рияде. Дмитрий Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей в бою за титул WBA в полутяжелом весе, Джозеф Паркер победил Деонтея Уайлдера единогласным решением судей, Энтони Джошуа победил Отто Валлина техническим нокаутом и другие результаты

8. Александр Большунов выиграл коньковый спринт на 4-м этапе Кубка России по лыжам. Вероника Степанова победила у женщин.

9. Команды Даниила Медведева и Арины Соболенко вышли в финал выставочного турнира в Абу-Даби. 

10. Дмитрий Шнякин признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ. Леонид Слуцкий и Роман Гутцайт получили приз «Лучший репортаж» за работу на матче «Реал» – «Барса».

11. «Атлетико» в меньшинстве выиграл у «Севильи» (1:0) в перенесенном матче 4-го тура Ла Лиги, обошел «Барселону» в таблице и на третьем месте ушел на зимнюю паузу.

Цитаты дня:

Касаткина о матчах во время месячных: «Это испытание, но так у всех, поэтому все честно. В один день ты в невыгодном положении, в другой – твоя соперница»

Вероника Степанова: «Никогда не сомневалась, что большинство людей в Европе – с правильными убеждениями и оценками. Печально, что не они там у власти»

Себастьян Феттель: «Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время. В будущем на устах будет не Месси, а Холанд, наверное»

Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Не понимаю, кто устраивает такое в сегодняшней ситуации»

Дурасов о требованиях запретить «Слово пацана»: «В плане романтизации худшими являются «Бригада» и «Брат». Отменяем?»

Владислав Третьяк: «В России более 700 крытых катков. Через хоккей воспитываем патриотов страны»

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