Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои
23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа (26-3) и Отто Валлиным (26-1).
Другие бои главного карда:
- Деонтей Уайлдер (43-2-1) – Джозеф Паркер (33-3);
- Дмитрий Бивол (21-0) – Линдон Артур (23-1) в бою за титул WBA в полутяжелом весе;
- Джей Опетайя (23-0) – Эллис Зорро (17-0);
- Даниэль Дюбуа (19-2) – Джаррелл Миллер (26-0-1).
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