Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои

Теги Деонтей Уайлдер Джаррелл Миллер Энтони Джошуа Дмитрий Бивол бокс Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа Отто Валлин Линдон Артур Бокс/MMA/UFC

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа (26-3) и Отто Валлиным (26-1).

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