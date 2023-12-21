Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между (26-3) и Отто Валлиным (26-1).

Другие бои главного карда:

(43-2-1) – (33-3);

(21-0) – Линдон Артур (23-1) в бою за титул WBA в полутяжелом весе;

Джей Опетайя (23-0) – Эллис Зорро (17-0);

(19-2) – Джаррелл Миллер (26-0-1).

Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать