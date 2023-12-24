Кузьменко дважды забил «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. Форвард вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко дважды забил «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Ванкувера» сделал дубль за 05:17 игрового времени в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (7:4). 

27-летний россиянин вернулся в состав «Кэнакс» после 2 подряд игр, проведенных в запасе. 

В 30 матчах в этом сезоне в активе Кузьменко стало 19 (8+11) очков. 

Сегодня Андрей (15:29, 5:45 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок. 

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3 комментария
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И минус 2... Так в системе Токкета не заиграть.
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Кузьменко возвращается в первое звено и делает дубль, а болельщики Вашингтона могут снова мочить Манту.
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Ответ Артем Зырянов
И минус 2... Так в системе Токкета не заиграть.
Он снова с Петтерссоном и Михеевым играл в звене, им тоже теперь не заиграть? Майерс с Задоровым один раз натупили, и Демко фигню запустил. Андрей если и при делах, то опосредованно )
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