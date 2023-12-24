Кузьменко дважды забил «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. Форвард вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе

Андрей Кузьменко дважды забил «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » сделал дубль за 05:17 игрового времени в первом периоде игры регулярного чемпионата с «Шаркс» (7:4).

27-летний россиянин вернулся в состав «Кэнакс» после 2 подряд игр, проведенных в запасе.

В 30 матчах в этом сезоне в активе стало 19 (8+11) очков.

Сегодня Андрей (15:29, 5:45 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок.