«Атлетико» опередил «Барсу» и вышел на 3-е место в Ла Лиге. До «Реала» и «Жироны» – 7 очков
«Атлетико» вышел на 3-е место в Ла Лиге.
Команда Диего Симеоне обыграла «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании – 1:0.
Мадридский клуб вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 18 игр и опередив «Барселону» благодаря лучшей разнице мячей.
Первым идет «Реал», набравший 45 баллов. «Жирона» занимает вторую строчку с тем же количеством очков.
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В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- результаты игр между собой - очки;
- результаты игр между собой - разность мячей;
- общая разность мячей;
- количество мячей, забитых во всех играх.
- fair Play.
Барса набрала 3 в очной встречи, Атлетико 0