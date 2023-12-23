«Атлетико» опередил «Барсу» и вышел на 3-е место в Ла Лиге. До «Реала» и «Жироны» – 7 очков

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Диего Симеоне Жирона Футбол

«Атлетико» вышел на 3-е место в Ла Лиге.

Команда Диего Симеоне обыграла «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании – 1:0.

Мадридский клуб вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 18 игр и опередив «Барселону» благодаря лучшей разнице мячей.

Первым идет «Реал», набравший 45 баллов. «Жирона» занимает вторую строчку с тем же количеством очков.

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17 комментариев
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Все правильно, сначала идёт первый мадридский, потом первый каталонский, потом второй мадридский, и после них - второй каталонский. Идеальный баланс
+63
-13
+50
Ответ _Fobos_
В Испании ведь на первом месте личные встречи, а не разница мячей при определении места используется. Так что Атлетико 4ый.
Пока разница мячей считается, когда две игры проводит, тогда личные встречи
+18
-3
+15
Ответ бек саидов
всё таки, личные встречи или разница мячей? Вчера писали что реал вышел на первое место по личному встречу?чет непонятное творится в ла лиге.
Пока не играют между собой две игры разница мячей приоритете. Это уже с 2014 года в Ла лиги
+6
-2
+4
Ответ _Fobos_
В Испании ведь на первом месте личные встречи, а не разница мячей при определении места используется. Так что Атлетико 4ый.
всё таки, личные встречи или разница мячей? Вчера писали что реал вышел на первое место по личному встречу?чет непонятное творится в ла лиге.
+2
0
+2
Молодцы Атлеты! Хороший футбол показали!
+1
0
+1
Ответ Jimkerry
Пока разница мячей считается, когда две игры проводит, тогда личные встречи
Откуда инфа? Я такие условия нагуглил:

В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:

- результаты игр между собой - очки;

- результаты игр между собой - разность мячей;

- общая разность мячей;

- количество мячей, забитых во всех играх.

- fair Play.

Барса набрала 3 в очной встречи, Атлетико 0
+6
-5
+1
В Испании ведь на первом месте личные встречи, а не разница мячей при определении места используется. Так что Атлетико 4ый.
+3
-3
0
Мда дожили
0
0
0
Очередное позорное испанское судейство. У Атлетико за матч 12 фолов, но этот кадр Сотто Градо при любом удобном случае махал желтой (7 желтых и одна красная). За такие же фолы Севильи часто тупо не давал карточки, у Севильи кстати фолов 19 за матч, а желтых всего 3
0
0
0
Ответ _Fobos_
Откуда инфа? Я такие условия нагуглил: В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности: - результаты игр между собой - очки; - результаты игр между собой - разность мячей; - общая разность мячей; - количество мячей, забитых во всех играх. - fair Play. Барса набрала 3 в очной встречи, Атлетико 0
на сайте ла лиги Атлетико на 3 месте
+1
-1
0
Ответ Jimkerry
Пока не играют между собой две игры разница мячей приоритете. Это уже с 2014 года в Ла лиги
Да и на сайте ла лиги Атлетико на 3 месте. ясно, буду знать.
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0
Ответ бек саидов
всё таки, личные встречи или разница мячей? Вчера писали что реал вышел на первое место по личному встречу?чет непонятное творится в ла лиге.
Если сыгран 1 матч между командами, то разница мячей, если команды сыграли друг против друга 2 матча (оба круга), то личные встречи
+1
-1
0
Ответ _Fobos_
Откуда инфа? Я такие условия нагуглил: В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности: - результаты игр между собой - очки; - результаты игр между собой - разность мячей; - общая разность мячей; - количество мячей, забитых во всех играх. - fair Play. Барса набрала 3 в очной встречи, Атлетико 0
В прошлом году была такая же ситуация у Реала и Барсы. У них было одинаковое количество очков, но, несмотря на победу Реала в классико, Барса была выше из за лучшей разницы. Результаты очных противостояний учитываются только после матча второго круга
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