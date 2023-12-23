«Атлетико» опередил «Барсу» и вышел на 3-е место в Ла Лиге. До «Реала» и «Жироны» – 7 очков

«Атлетико» вышел на 3-е место в Ла Лиге.

Команда Диего Симеоне обыграла «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата – 1:0.

Мадридский клуб вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 18 игр и опередив «Барселону» благодаря лучшей разнице мячей.

Первым идет « », набравший 45 баллов. « » занимает вторую строчку с тем же количеством очков.

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