Себастьян Феттель: «Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время. В будущем на устах будет не Месси, а Холанд, наверное»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Авто

Феттель высказался о том, как меняется восприятие Шумахера.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель признался, что для него Михаэль Шумахер является примером, в то время как дети будущего будут ориентироваться на других героев.

«В спорте все меняется, причем меняется очень быстро. Это хорошо, ведь время идет вперед, а не назад, и время не должно стоять на месте.

Человек вроде Михаэля навсегда останется именем нарицательным из-за своих достижений, а его статистику будут видеть в черно-белых тонах, хотя останутся и особенности характера. То, что у Михаэля особая связь с «Феррари», то, что он достиг чуда, выиграв титулы, сплотил команду и выступал так долго.

Пусть это трудно представить, но со временем Михаэля Шумахера или Майкла Джордана воспринимают по-другому. Они никогда не исчезнут из учебников или из памяти заядлых фанатов, но для многих детей Михаэль Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время.

Он был героем моего поколения. В будущем, наверное, на устах будет не Лионель Месси, а Эрлинг Холанд. Но это хорошо, потому что каждая эра пишет свои истории, у каждой эры свои героини и герои», – сообщил Себастьян в интервью DPA.

Алекс Албон: «Феррари» – одно из моих первых слов, ребенком я закатывал огромные истерики, если Шумахер не побеждал»

Жан Тодт: «Шумахер с нами, я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которого мы знали в «Ф-1»

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Великий Алонсо
Очень все правильно и объективно расписал! Я бы ещё добавил, что сколько бы самовозных побрякушек не выиграл Ферстаппен и другие гонщики, им никогда не догнать Фернандо по ценности титулов и величия, это всё на пару ступеней ниже уровнем.
Саня, ты сам с собой в интернете общаешься? Может, тебе врача вызвать? Или это искусственный интеллект глючит? :)
+3
-1
+2
Не знаю, как там в Германии, а у нас не говорят что-то типа "о, Феттель по левому ряду пронёсся" или "Хэмилтон по ходу был за рулём". Всегда, когда имеют в виду быстрых водителей, пока что Шумахер - единственное имя нарицательное.
+2
-1
+1
Ответ Анатолий Зубков
Не знаю, как там в Германии, а у нас не говорят что-то типа "о, Феттель по левому ряду пронёсся" или "Хэмилтон по ходу был за рулём". Всегда, когда имеют в виду быстрых водителей, пока что Шумахер - единственное имя нарицательное.
я в своей жизни ни разу не видел чтобы это слова говорили и относительно Шумахера.
если подойти к среднестатистическому Россиянину и показать фото Шумахера в обычной одежде он не может сказать кто это и чем занимается.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий