Себастьян Феттель: «Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время. В будущем на устах будет не Месси, а Холанд, наверное»
Феттель высказался о том, как меняется восприятие Шумахера.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель признался, что для него Михаэль Шумахер является примером, в то время как дети будущего будут ориентироваться на других героев.
«В спорте все меняется, причем меняется очень быстро. Это хорошо, ведь время идет вперед, а не назад, и время не должно стоять на месте.
Человек вроде Михаэля навсегда останется именем нарицательным из-за своих достижений, а его статистику будут видеть в черно-белых тонах, хотя останутся и особенности характера. То, что у Михаэля особая связь с «Феррари», то, что он достиг чуда, выиграв титулы, сплотил команду и выступал так долго.
Пусть это трудно представить, но со временем Михаэля Шумахера или Майкла Джордана воспринимают по-другому. Они никогда не исчезнут из учебников или из памяти заядлых фанатов, но для многих детей Михаэль Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время.
Он был героем моего поколения. В будущем, наверное, на устах будет не Лионель Месси, а Эрлинг Холанд. Но это хорошо, потому что каждая эра пишет свои истории, у каждой эры свои героини и герои», – сообщил Себастьян в интервью DPA.
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если подойти к среднестатистическому Россиянину и показать фото Шумахера в обычной одежде он не может сказать кто это и чем занимается.