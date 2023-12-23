Себастьян Феттель: «Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время. В будущем на устах будет не Месси, а Холанд, наверное»

Феттель высказался о том, как меняется восприятие Шумахера.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» признался, что для него Михаэль Шумахер является примером, в то время как дети будущего будут ориентироваться на других героев.

«В спорте все меняется, причем меняется очень быстро. Это хорошо, ведь время идет вперед, а не назад, и время не должно стоять на месте.

Человек вроде Михаэля навсегда останется именем нарицательным из-за своих достижений, а его статистику будут видеть в черно-белых тонах, хотя останутся и особенности характера. То, что у Михаэля особая связь с «Феррари», то, что он достиг чуда, выиграв титулы, сплотил команду и выступал так долго.

Пусть это трудно представить, но со временем или Майкла Джордана воспринимают по-другому. Они никогда не исчезнут из учебников или из памяти заядлых фанатов, но для многих детей Михаэль Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время.

Он был героем моего поколения. В будущем, наверное, на устах будет не Лионель Месси, а Эрлинг Холанд. Но это хорошо, потому что каждая эра пишет свои истории, у каждой эры свои героини и герои», – сообщил Себастьян в интервью DPA.

Алекс Албон: «Феррари» – одно из моих первых слов, ребенком я закатывал огромные истерики, если Шумахер не побеждал»

Жан Тодт: «Шумахер с нами, я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которого мы знали в «Ф-1»