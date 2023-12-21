РФС отказался от перехода в Азию, новое поручение Путина, победы «Барсы» и «Ливерпуля», вылет «Интера», Овечкин без голов в 14 играх подряд и другие новости

1. Российский футбольный союз отказался от перехода в Азию. Все в исполкоме РФС считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА.

2. «Барселона» с трудом одолела «Альмерию» с 20-го места (3:2) в 18-м туре Ла Лиги.

3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Айлендерс» (3:2 ОТ), Александр Овечкин не забил в 14-м матче подряд, Иван Мирошниченко дебютировал в лиге. Другие результаты – здесь.

4. «Интер» вылетел из Кубка Италии, пропустив от «Болоньи» на 116-й минуте (1:2). Миланцы до этого дважды подряд выигрывали турнир.

5. Президент РФ Владимир Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта и использовать российский инвентарь.

6. В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1). Уже известны полуфинальные пары.

7. Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч в 2024 году. Команды сыграют 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

8. НБА. 51+12 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту». Остальные результаты – здесь.

9. Лидер Бундеслиги «Байер» дома уверенно разобрался с «Бохумом» (4:0) в 16-м туре – команда Хаби Алонсо не проигрывает 25 матчей подряд. «Бавария» справилась с «Вольфсбургом» (2:1) в гостях.

10. Александр Большунов выиграл гонку на 10 км классикой на 4-м этапе Кубка России по лыжам. Анастасия Кулешова победила у женщин.

11. В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для работников на спортивных и других массовых мероприятиях.

12. «Адмирал» уступил «Амуру» (1:2 ОТ) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

13. «ПСЖ» дома обыграл «Метц» (3:1) в 17-м туре Лиги 1. «Тулуза» уступила «Монако» (1:2) Александра Головина, который был удален, «Реймс» победил «Гавр» Далера Кузяева (1:0).

14. «Парма» нанесла ЦСКА второе поражение в сезоне Единой лиги ВТБ, «Самара» победила МБА, «Нижний» обыграл «Руну».

15. В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина с изображением Лео Месси на упаковках. Экс-форвард сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси госпитализирован с колотой раной живота и переломом ключицы – возможно, он получил их в семейной драке, хотя родственники говорят, что он упал с лестницы.

16. Неугомонный Яромир Ягр в 51 год сделал голевую передачу в первом матче в этом сезоне, 36-м в карьере великого чеха.

17. Экс-игрок G-лиги НБА Ченс Команч признался в убийстве девушки. Он задушил ее кабелем HDMI. Все из-за часов Rolex...

Цитаты дня:

Ротенберг о Кубке Первого канала: «2 миллиона просмотров каждого матча. Из Европы звонили: сказали, что матч с Беларусью – один из лучших со времен игр с финнами, канадцами»

Тарасова о Трусовой и Щербаковой: «Очень жаль, что они ушли. Мы не видели их лучшими, они только начали раскрываться»

Алексей Андронов: «Мэттьюс – 25 голов в 28 матчах, а 🐑 наша – 5 в 28. Так проходит мирская слава»

Шакил О′Нил: «Не пора ли начать называть Карри претендентом на звание лучшего игрока всех времен?»

Гендиректор «Ахмата»: «Никакой Азии. Россия – это Европа, мы победим»

Тони Фергюсон: «Я не собираюсь завершать карьеру. Выкусите!»