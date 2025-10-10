«Барса» вернула 5 млн евро организаторам матча в Ливии – каталонцы отказались играть по соображениям безопасности. «Атлетико» получит 3 млн евро

«Барселона» отказалась от товарищеского матча в Ливии.

10 октября «Атлетико» и «Интере » проведут товарищескую игру в Бенгази.

По информации The Athletic, участие в этом матче должна была принять «Барселона » – каталонцы уже даже получили выплату в размере пяти миллионов евро.

Однако испанский клуб отказался от матча из соображений безопасности и вернул деньги организатору мероприятия. «Атлетико », по данным Marca, получит три миллиона евро.

Мадридцы и «Интер» для проведения матча были приглашены Фондом развития и реконструкции Ливии. Компенсация итальянской команды не уточняется.