«Барса» вернула 5 млн евро организаторам матча в Ливии – каталонцы отказались играть по соображениям безопасности. «Атлетико» получит 3 млн евро
«Барселона» отказалась от товарищеского матча в Ливии.
10 октября «Атлетико» и «Интере» проведут товарищескую игру в Бенгази.
По информации The Athletic, участие в этом матче должна была принять «Барселона» – каталонцы уже даже получили выплату в размере пяти миллионов евро.
Однако испанский клуб отказался от матча из соображений безопасности и вернул деньги организатору мероприятия. «Атлетико», по данным Marca, получит три миллиона евро.
Мадридцы и «Интер» для проведения матча были приглашены Фондом развития и реконструкции Ливии. Компенсация итальянской команды не уточняется.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
