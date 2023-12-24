Ничушкин забил «Аризоне», набрав очки в 7-м матче подряд. У него 6+6 на этом отрезке

Валерий Ничушкин забил «Аризоне», набрав очки в 7-м матче подряд.

Форвард « » стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Койотис» (4:1).

В его активе стало 33 (16+17) очка в 32 играх в этом сезоне. В последних 7 матчах – 12 (6+6) баллов.

Сегодня Ничушкин (22:52, 3:06 – в большинстве, 0:52 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 2 перехватами. Также получил малый штраф.