Ничушкин забил «Аризоне», набрав очки в 7-м матче подряд. У него 6+6 на этом отрезке
Валерий Ничушкин забил «Аризоне», набрав очки в 7-м матче подряд.
Форвард «Колорадо» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:1).
В его активе стало 33 (16+17) очка в 32 играх в этом сезоне. В последних 7 матчах – 12 (6+6) баллов.
Сегодня Ничушкин (22:52, 3:06 – в большинстве, 0:52 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 2 перехватами. Также получил малый штраф.
Россиянину удалось разогнаться до 38,55 км/ч, он побил достижение нападающего «Виннипега» Расмуса Купари, который до этого достиг скорости 38,5 км/ч.
Напомним, на счету форварда «Колорадо» в этом сезоне 32 (15+17) очка в 31 сыгранном матче." Источник: NHL. Online