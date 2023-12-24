Ничушкин забил «Аризоне», набрав очки в 7-м матче подряд. У него 6+6 на этом отрезке

Теги Колорадо Аризона НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил «Аризоне», набрав очки в 7-м матче подряд.

Форвард «Колорадо» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:1). 

В его активе стало 33 (16+17) очка в 32 играх в этом сезоне. В последних 7 матчах – 12 (6+6) баллов. 

Сегодня Ничушкин (22:52, 3:06 – в большинстве, 0:52 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 2 перехватами. Также получил малый штраф. 

6 комментариев
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Ничушкин непотопляемый! После травм вернулся и выиграл Кубок. Потом злобные ЦРУшники ему в отель своего агента подложили - Биг Вэл пережил и эту подлость!
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Красавец!!!
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А вот небольшое добавление к этому посту:"Валерий Ничушкин в матче против «Оттавы» показал наивысшую скорость среди всех игроков НХЛ в этом сезоне!

Россиянину удалось разогнаться до 38,55 км/ч, он побил достижение нападающего «Виннипега» Расмуса Купари, который до этого достиг скорости 38,5 км/ч.

Напомним, на счету форварда «Колорадо» в этом сезоне 32 (15+17) очка в 31 сыгранном матче." Источник: NHL. Online
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Тихой сапой вышел на очко за игру!
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Ничушкин! Серия! Круто!
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Нашёл свою команду. Молодец
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