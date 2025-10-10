«Как борщ и харчо. Несравнимые вещи абсолютно». Карпин о работе в сборной России и «Динамо»
Валерий Карпин провел кулинарную аналогию между работой в клубе и сборной.
«Несравнимые вещи абсолютно. Нельзя сравнивать. Абсолютно разная работа со всех точек зрения – каждодневная работа в клубе и работа в сборной.
Был я и только в клубе, и только в сборной, и одновременно сейчас. Разные работы. Вроде тренируешь футболистов, но это как борщ и харчо. И то, и то вкусно», – сказал главный тренер национальной команды России и «Динамо».
Как вам дерби?22149 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости