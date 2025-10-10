«Как борщ и харчо. Несравнимые вещи абсолютно». Карпин о работе в сборной России и «Динамо»

Валерий Карпин провел кулинарную аналогию между работой в клубе и сборной.

«Несравнимые вещи абсолютно. Нельзя сравнивать. Абсолютно разная работа со всех точек зрения – каждодневная работа в клубе и работа в сборной.

Был я и только в клубе, и только в сборной, и одновременно сейчас. Разные работы. Вроде тренируешь футболистов, но это как борщ и харчо. И то, и то вкусно», – сказал главный тренер национальной команды России и «Динамо».