  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Как борщ и харчо. Несравнимые вещи абсолютно». Карпин о работе в сборной России и «Динамо»
16

«Как борщ и харчо. Несравнимые вещи абсолютно». Карпин о работе в сборной России и «Динамо»

Валерий Карпин провел кулинарную аналогию между работой в клубе и сборной.

«Несравнимые вещи абсолютно. Нельзя сравнивать. Абсолютно разная работа со всех точек зрения – каждодневная работа в клубе и работа в сборной.

Был я и только в клубе, и только в сборной, и одновременно сейчас. Разные работы. Вроде тренируешь футболистов, но это как борщ и харчо. И то, и то вкусно», – сказал главный тренер национальной команды России и «Динамо».

Как вам дерби?22149 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
Питание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глебов о любимчике Карпина: «Давайте скажем, что Осипенко»
7сегодня, 11:22
Глебов о питании: «Карпин изменил все – до него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Теперь совсем другие привычки»
78сегодня, 08:42
Кучаев о Карпине: «Хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться»
71сегодня, 04:37
Главные новости
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Сафонов, Бакаев, Глушенков, Батраков и Воробьев играют
725 минут назад
Только восемь футболистов сборной начинали карьеру в Москве. Откуда остальные?
15 минут назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан разгромил Лихтенштейн
4415 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу, Боливия против Иордании
915 минут назадLive
Гендиректор «Спартака»: «Клуб задолжал болельщикам. Приложим все усилия, чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями»
1028 минут назад
Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте
2330 минут назад
Оуэн про «МЮ»: «Сперва меняли тренеров, потом виноватыми оказались игроки, затем – те, кто их покупал, дальше – директора, инфраструктура, персонал, теперь – схема с тремя защитниками
836 минут назад
Кисляк предпочитает Месси Роналду: «С детства любимый футболист. У Криштиану больше развита пиар-компания, поэтому за ним все смотрят, а по игровым качествам мне нравится Лионель»
4547 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Мостовой вряд ли назовет меня «футбольным человеком». Я играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов»
1958 минут назад
Кисляк о невостребованности россиян в Европе: «За кого-то переплачивают 110, 60, 30 млн. За русских такие деньги не платят – не понимаю»
75сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Глеб: «Я против лимита, он не поможет российскому футболу. Не вижу минусов в большом количестве легионеров, самые достойные будут вылезать в конкуренции, а не благодаря ограничениям»
5 минут назад
Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026
11 минут назад
Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» играют в Ливии
515 минут назад
Дмитрий Пятибратов: «Глушенков – лучший российский игрок сейчас, он способен играть в клубе уровня «Барсы». Почему нет? Корнеев там играл»
417 минут назад
Жирков хочет открыть музей истории ВОВ: «Есть в планах. В коллекции униформа и немецкая, и советская»
347 минут назад
Федерация футбола Литвы заявила, что команда белорусской диаспоры в Польше без разрешения пользуется «Погонью». Это герб Литвы и бывший герб Беларуси, используемый оппозицией
747 минут назад
Непомнящий о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Кападзе подходит гораздо лучше. Отличный специалист, его хорошо знают игроки»
2сегодня, 15:04
Васкес о нападках на Винисиуса с трибун: «Он не должен оказываться в центре внимания из-за не связанного с футболом. Говорили ему, что это не должно влиять на него, но он не всегда слушал»
3сегодня, 14:53
Иглесиас о поддержке пропалестинских протестов на «Вуэльте»: «Случись это в футболе, я бы сказал то же самое. Пускай кто-то с палестинским флагом встанет у ворот в момент моего удара, если это поможет»
сегодня, 14:49
«Трансфер Жерсона себя не оправдал. Не совсем корректно показывать не лучшую игру и проситься уйти». Булыкин о бразильце «Зенита»
10сегодня, 14:45