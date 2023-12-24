Уайлдер единогласным решением судей проиграл Паркеру
В Саудовской Аравии на вечере бокса в соглавном событии прошел бой в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.
Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей.
Для Уайлдера это второй бой после завершения трилогии с Тайсоном Фьюри. Он потерпел третье поражение в карьере.
Паркер идет на серии из четырех побед.
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Уайлдер такой сильный, что вырубает всех даже с ужасной техникой. Хочет убить человека на ринге
Деонтей прямо совсем слабо выглядел, неужели закончился как боксёр уже? Все-таки бои с Фьюри очень многое у него забрали, может быть, не смог подстроиться под условия СА.
Шорты красивые были очень, красота.
Видимо постарел.
Абсолютно заслуженная победа Паркера!