Уайлдер единогласным решением судей проиграл Паркеру

Теги Деонтей Уайлдер бокс Джозеф Паркер Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии на вечере бокса в соглавном событии прошел бой в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей.

Для Уайлдера это второй бой после завершения трилогии с Тайсоном Фьюри. Он потерпел третье поражение в карьере.

Паркер идет на серии из четырех побед.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои

Уайлдер такой сильный, что вырубает всех даже с ужасной техникой. Хочет убить человека на ринге

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19 комментариев
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Понравился Паркер, сделал свою работу на 5+, несколько раз очень мощно попал.

Деонтей прямо совсем слабо выглядел, неужели закончился как боксёр уже? Все-таки бои с Фьюри очень многое у него забрали, может быть, не смог подстроиться под условия СА.

Шорты красивые были очень, красота.
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А я-то думал Деонтей выбьет дух из Джошуа в марте, но такой Бронз Бомбер это закуска даже для нынешнего Энтони.
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Паркер красавчик, на технике просто раскатал Уайлдера в одну калитку.
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Это тут помню рассказывали мне, что Уальдер Усика убьёт) В этом весе только 2 супертопа, Усик и Фьюри(если в форме)
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Уайлдер чушпан, в одну калитку, че он руку поднимал на оглашение результатов
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Думал поставить на Паркера, засомневался, а зря
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Выглядело вообще без шансов
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Уайлдер уже не тот.
Видимо постарел.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Понравился Паркер, сделал свою работу на 5+, несколько раз очень мощно попал. Деонтей прямо совсем слабо выглядел, неужели закончился как боксёр уже? Все-таки бои с Фьюри очень многое у него забрали, может быть, не смог подстроиться под условия СА. Шорты красивые были очень, красота.
Думаю возраст тоже берет своё. И кажется будто не готовился к бою и считал, что легко вырубит Паркера
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Понравился Паркер, сделал свою работу на 5+, несколько раз очень мощно попал. Деонтей прямо совсем слабо выглядел, неужели закончился как боксёр уже? Все-таки бои с Фьюри очень многое у него забрали, может быть, не смог подстроиться под условия СА. Шорты красивые были очень, красота.
Шорты да, тоже понравился этот глубокий черный цвет. Может ему в модельеры пойти?
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Буквально вчера или позавчера он заикался о том, что ещё проведёт бои с Фьюри из-за маленького дивизиона. Да цыган пиво с чипсами от смеха выплюнул после этого боя с Паркером. Карьера бронзового похоже идёт к закату. Повезёт, если бой с Джошуа выцыганит, правда для этого Энтони сегодня тоже нужно обо... Пусть вон с Уайтом размахайками меряются, либо толстяка Руиса вызовет, хотя мексиканец такой персонаж, что и потушить может, даже при разнице в габаритах.
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Ответ Чёрный тюльпан
Буквально вчера или позавчера он заикался о том, что ещё проведёт бои с Фьюри из-за маленького дивизиона. Да цыган пиво с чипсами от смеха выплюнул после этого боя с Паркером. Карьера бронзового похоже идёт к закату. Повезёт, если бой с Джошуа выцыганит, правда для этого Энтони сегодня тоже нужно обо... Пусть вон с Уайтом размахайками меряются, либо толстяка Руиса вызовет, хотя мексиканец такой персонаж, что и потушить может, даже при разнице в габаритах.
с Нганну можно
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Ответ zip13
Думал поставить на Паркера, засомневался, а зря
тоже думал изи для бомбера , но поставил рубль
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Похоже карьера Уайлдера движется к концу.
Абсолютно заслуженная победа Паркера!
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Писать счет мы конечно не будем. Спортс такой спортс
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Типичный Уайлдер,всё то же топтание на негнущихся ногах,всё та же двойка.Но если раньше была несокрушимая уверенность,что правый похоронный долетит,то после цыгана и он пропала
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Терпеть не могу Уайлдера. Типичный ленивый балабол
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