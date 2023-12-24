Уайлдер единогласным решением судей проиграл Паркеру

В Саудовской Аравии на вечере бокса в соглавном событии прошел бой в тяжелом весе между и .

Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей.

Для Уайлдера это второй бой после завершения трилогии с Тайсоном Фьюри. Он потерпел третье поражение в карьере.

Паркер идет на серии из четырех побед.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои

Уайлдер такой сильный, что вырубает всех даже с ужасной техникой. Хочет убить человека на ринге