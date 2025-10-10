  • Спортс
Жирков хочет открыть музей истории ВОВ: «Есть в планах. В коллекции униформа и немецкая, и советская»

Юрий Жирков заявил о планах открыть музей истории Великой Отечественной войны.

 В четверг Жирков со сборной России посетил музей‑панораму «Сталинградская битва» в Волгограде.

– Узнали что‑то новое после посещения?

– В этом музее не первый раз, каждый раз узнаю что‑то новое. Увидел подарки, которые подарили Сталину, до этого читал про них в книгах. Всегда узнаешь что‑то новое. Тут про сами бои, взятие домов особо не рассказывают. Больше про предметы, панораму Сталинградской битвы. С удовольствием читаю про это.

В наше время, когда я играл в сборной, мало кто интересовался Великой Отечественной войной. Многое знали, но не погружались. Для футболистов это очень полезно. Ребятам повезло, в наше время таких экскурсий не было. Может, кто‑то увлечется и почитает книги про эту тему.

– Жива ли идея с открытием вашего собственного музея?

– Это было в планах, да. В Калининграде. Вещи я все еще собираю, коллекционирую. В планах есть, хочу это воплотить. У меня в коллекции униформа и немецкая, и советская, – сказал экс-хавбек сборной России.

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
