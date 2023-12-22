Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Баранова, Фалеева, Крупицкая и Пантрина выступят в спринте свободным стилем

23 декабря на этапе Кубка России по лыжам женщины выступят в коньковом спринте.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени (финалы – после 13:00), прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи»

Старт-лист

11. Юлия Ступак

15. Христина Мацокина

16. Алена Баранова

18. Дарья Непряева

19. Ольга Сергеева

20. Евгения Крупицкая

22. Алиса Жамбалова

28. Елизавета Пантрина

29. Мария Истомина

34. Ольга Якимушкина

37. Вероника Степанова

39. Анастасия Кириллова

40. Анастасия Фалеева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке