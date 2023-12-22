Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Баранова, Фалеева, Крупицкая и Пантрина выступят в спринте свободным стилем

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Кубок России Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Анастасия Кириллова Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Христина Мацокина Ольга Сергеева Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

23 декабря на этапе Кубка России по лыжам женщины выступят в коньковом спринте.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени (финалы – после 13:00), прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи»

Старт-лист

11. Юлия Ступак

15. Христина Мацокина

16. Алена Баранова

18. Дарья Непряева

19. Ольга Сергеева

20. Евгения Крупицкая

22. Алиса Жамбалова

28. Елизавета Пантрина

29. Мария Истомина

34. Ольга Якимушкина

37. Вероника Степанова

39. Анастасия Кириллова

40. Анастасия Фалеева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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9 комментариев
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Юли опять не будет, но вроде отходит потихоньку от отравления. Здоровья ей.
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Ответ Rygeek
Юли опять не будет, но вроде отходит потихоньку от отравления. Здоровья ей.
А чё, уже есть такая инфа?
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Ответ закрыт по беспределу
А чё, уже есть такая инфа?
Да Настя Кулешова инсайдом поделилась, соседка по комнате.
https://www.championat.com/skiing/news-5366942-kuleshova-rasskazala-ob-otravlenii-stupak-v-kirovo-chepecke.html
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Ответ Rygeek
Да Настя Кулешова инсайдом поделилась, соседка по комнате. https://www.championat.com/skiing/news-5366942-kuleshova-rasskazala-ob-otravlenii-stupak-v-kirovo-chepecke.html
Понятно.

Хотя Щеглот вряд ли ей поверит)
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Ответ закрыт по беспределу
Понятно. Хотя Щеглот вряд ли ей поверит)
Проблемы Щеглота.)
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Ответ закрыт по беспределу
Ну тут интрига одна: побежит ли Ступак)
В спринте всегда есть интрига.)
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Ответ Rygeek
В спринте всегда есть интрига.)
Так-то да.
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Ну тут интрига одна: побежит ли Ступак)
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Просто удивительна подача старт листа из избранных. Позор спорт ру. К примеру некто Екатерина Смирнова ? А есть Жамбалова и...) А рейтинг о чем говорит ?
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