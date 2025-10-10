  • Спортс
Кисляк о невостребованности россиян в Европе: «За кого-то переплачивают 110, 60, 30 млн. За русских такие деньги не платят – не понимаю»

Матвей Кисляк высказался о невостребованности российских игроков в Европе.

«Русских очень мало почему-то. Я считаю, что плохая история с русскими в Европе в плане адаптации, наверное. Плохо адаптируются, долго адаптируются.

И взять даже лучшие времена Евро-2008, кто уехал потом в Англию. Павлюченко уезжал, Билялетдинов – и они быстро вернулись.

За кого-то переплачивают 110 миллионов, 60 миллионов, 30 миллионов. Если даже они из внутреннего чемпионата уезжают – 30-50 миллионов.

За русских такие деньги не платят. Я не понимаю, почему, хотя русский чемпионат, можно сказать, сильнее, чем тот, про который я сейчас говорил.

Михаил Мудрик перешел за 110 миллионов в «Челси» (во время трансфера сообщалось о 70 млн фиксированной суммой и 30 млн в виде бонусов – Спортс’‘). Илья Забарный сейчас в «ПСЖ». Он же в Англию тоже попал оттуда. И даже за него заплатили 60 миллионов евро.

За Головина, когда он в пике в своем был, и не из «Борнмута», а в «Монако», за него никто не готов был платить даже 50 миллионов», – сказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
