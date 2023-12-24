Василевский отразил 33 из 34 бросков «Вашингтона», выиграл серию буллитов и стал 1-й звездой матча

Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков «Вашингтона» и выиграл серию буллитов.

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Кэпиталс» (2:1 Б).

В серии буллитов из 4 раундов россиянин пропустил только от Евгения Кузнецова. Он справился с бросками Дилана Строума и Александра Овечкина, а Коннор Макмайкл не попал в створ.

Победа стала для Василевского 3-й подряд и 8-й в 13 играх в сезоне. Он отражает 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,76.