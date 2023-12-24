Василевский отразил 33 из 34 бросков «Вашингтона», выиграл серию буллитов и стал 1-й звездой матча

Теги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков «Вашингтона» и выиграл серию буллитов.

Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (2:1 Б). 

В серии буллитов из 4 раундов россиянин пропустил только от Евгения Кузнецова. Он справился с бросками Дилана Строума и Александра Овечкина, а Коннор Макмайкл не попал в створ. 

Победа стала для Василевского 3-й подряд и 8-й в 13 играх в сезоне. Он отражает 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,76. 

4 комментария
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Шутки шутками, но с тех пор как Сергачев попал в лазарет, Тампа только побеждает...
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Василевский - Лучший , без вариантов .
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Сложный матч был для нейтрального болельщика: в плане за кого болеть. Чтобы забил Овечкин или не пропустил Василевский? Чтобы Кучеров блистал или блистал "Вашингтон Кэпиталз"? Чтобы Кузнецов посрамил сомневающихся в нем или подтвердил, что он достиг потолка?
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