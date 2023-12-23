Эдегор рукой остановил мяч в штрафной «Арсенала» в игре с «Ливерпулем». Судья и ВАР посчитали, что это не пенальти

Мартин Эдегор сыграл рукой в штрафной «Арсенала» в матче с «Ливерпулем».

« » принимает «Арсенал» в 18-м туре (1:1, первый тайм).

На 18-й минуте вингер «красных» протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек « » рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча.

Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

Изображения: кадры из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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