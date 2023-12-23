Эдегор рукой остановил мяч в штрафной «Арсенала» в игре с «Ливерпулем». Судья и ВАР посчитали, что это не пенальти
Мартин Эдегор сыграл рукой в штрафной «Арсенала» в матче с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» принимает «Арсенал» в 18-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).
На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча.
Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.
Изображения: кадры из трансляции
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Он намеренно/осознанно сдвинул к мячу, как было видно на крупном и замедленном повторе
Судьи 🤡
В потом как в нескольких сезонах разница между Сити и преследователями в пару очков будет