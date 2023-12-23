Эдегор рукой остановил мяч в штрафной «Арсенала» в игре с «Ливерпулем». Судья и ВАР посчитали, что это не пенальти

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал судьи Крис Кавана Мохамед Салах видеоповторы Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор сыграл рукой в штрафной «Арсенала» в матче с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» принимает «Арсенал» в 18-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча.

Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

Изображения: кадры из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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104 комментария
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Против Ливерпуля это естественное положение руки
+146
-8
+138
Тут в динамике видно что это акцентированная игра рукой. Но это Ливерпуль, все нормально ребята.
+115
-5
+110
При этом он не случайно сыграл, ставя руку как опорную
Он намеренно/осознанно сдвинул к мячу, как было видно на крупном и замедленном повторе

Судьи 🤡
В потом как в нескольких сезонах разница между Сити и преследователями в пару очков будет
+56
-5
+51
Ответ Homelender_666
Российские, испанские и английские ведут ожесточённую борьбу за титул "Хуже всех"
Английские с отрывом впереди пока.
+44
-1
+43
Вопросов больше, чем ответов…
+39
-3
+36
Ну 100% пенальти же. Я ждал, пока Арсенал закончит контратаку, после чего был уверен, что вмешается ВАР. В итоге…
+36
-1
+35
Интересно, что теперь скажет Артета про судей?
+31
-5
+26
11 метровый!!!!!! а рефери даже вар несмотрел)
+21
-3
+18
я тоже не понял как ЭТО не пенальти. зачем ВАР тогда
+19
-2
+17
чистая пенка
+18
-3
+15
Позорище
+16
-2
+14
Такое судейство нравится болельщикам арсенала
+19
-7
+12
Позорище, как за такое не ставить пенку🤦🏻‍♂️судейство в АПЛ регулярно пробивает дно🤡
+15
-3
+12
В Твиттере отличный повтор есть. Чистый пенальти.
+12
-2
+10
Ответ Арман Мартиросян
Тут в динамике видно что это акцентированная игра рукой. Но это Ливерпуль, все нормально ребята.
Российские, испанские и английские ведут ожесточённую борьбу за титул "Хуже всех"
+9
-2
+7
Норвежский гандбол
+8
-2
+6
Остановил, обыграл Салаха рукой. Ну норм , че
+8
-2
+6
клоунада
+8
-3
+5
Получается интересно, когда в игре Ливерпуль с Пэлас, Ливерпуль в своей штрафной сфолил. Вар вмешался посел 2 минут игры и судья поставил пенальти. Что здесь помешало Вар посмотреть этот момент? а это стоит очки Ливерпулю. Игра с ТТХ минус 3 очка, где чистый гол не засчитали.
+6
-1
+5
Это уже не футбол, это гандбол.
+7
-2
+5
Если это не пенальти, то надо разрешить игру рукой в футболе. Чего мелочиться?
+5
0
+5
Просто позор. И почему всегда Ливерпуль пострадавшая сторона?
+8
-4
+4
Судья клоун даже Сака не получил нечего (надо дать жёлтый за этот фол)
+8
-4
+4
Судья думал, что это вратарь, других объяснений нет
+4
0
+4
Ну вот реально какой смысл от вар, если скандалов ещё больше стало
+6
-2
+4
Ответ Стас Вохмянин
Вопросов больше, чем ответов…
Я так понял, что эпизод был уже давно заигран, поэтому вар и не вмешался. Повтор показали минуты через 2 только. Пенка 100%
+5
-1
+4
Астон вила арсенал был 100% пенальти в ворота виллы. не назначили. так что в каждом матче есть ошибки
+4
0
+4
Потом просто извинятся будут, снова отличная работа, мужики?
+3
0
+3
Ответ Антинародная Команда
Такое судейство нравится болельщикам арсенала
ты за нас решил? как болела говорю, что пенка скорее была т.к. было движение
+4
-1
+3
Ответ Scooser
Против Ливерпуля это естественное положение руки
С Ливерпуля спрос втройне всегда их и в прошлой игре с мю прокатили с пенальти
+8
-5
+3
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